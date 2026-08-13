Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келди

·1·Дунё
Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келди

Москвалик оилада қувончли воқеа юз берди — 41 ёшли Надежда Рогова 15-маротаба она бўлди. Рус оммавий ахборот воситалари хабар беришича, оилада навбатдаги фарзанд — қизалоқ дунёга келган.

Ота-она янги туғилган чақалоққа Вера, яъни “Ишонч” деб исм қўйишди. Шу тариқа, бу катта ва иноқ оилада энди 10 нафар қиз ва 5 нафар ўғил улғаймоқда.

15 нафар фарзандни тарбиялаш, уларга етарлича меҳр бериш ва ҳар бирининг эътиборини ҳис қилишига шароит яратиш осон эмас. Шунга қарамай, Надежда Рогова катта оиладаги меҳр ва тотувликнинг асосий сири бир-бирини қўллаб-қувватлашда эканини таъкидлайди.

Кўп фарзандли она оилада шунчалик кўп меҳр-муҳаббат қандай жой олиши ҳақидаги саволга шундай жавоб берган:

«Худо фарзанд беради ва улар дунёга келишади, ҳар бир гўдак билан бирга Худо янада кўпроқ куч ва меҳр улашади. Менимча, энг муҳими — ҳамма нарсага соддароқ қараш, бир-бирини севиш ва ўзаро ёрдам беришдир. Шунда ҳаммаси кўнгилдагидек бўлади».

Рогованинг фикрича, катта оилада энг муҳим жиҳат — фарзандлар ўртасида меҳр, ўзаро ҳурмат ва ёрдам муҳитини шакллантириш. Янги чақалоқнинг дунёга келиши эса оила учун яна бир катта қувонч ва меҳр манбаига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:408 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиБугун, 17:17Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Бугун, 17:04Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди