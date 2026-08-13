Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқда

·29·Техно
Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқда
Қисқача

Илон Маскга тегишли SpaceXAI АҚШнинг Теннесси штатида сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқда. Обект 220 000 та NVIDIA GB300 тезлатгичи билан жиҳозланади ва серверларни зич жойлаштириш ҳисобига ихчам майдонда ишлайди. Барқарор энергия таъминоти учун Tesla Мегапакк аккумулятор тизимларидан фойдаланилади.

Илон Маскга тегишли бўлган SpaceXAI компанияси АҚШнинг Теннесси штатида сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган янги Миниҳард маълумотлар марказини барпо этмоқда. Ушбу лойиҳа технология оламида катта қизиқиш уйғотган улкан инфратузилма ташаббусларининг мантиқий давоми бўлиб, компания ҳисоблаш қувватларини янада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги объект 220 000 та NVIDIA GB300 тезлатгичлари билан жиҳозланади. Қизиғи шундаки, бу кўрсаткич янада йирикроқ Макроҳард мажмуаси учун кўзда тутилган GPU'лар сонига тенг. Миниҳарднинг асосий фарқи унинг ихчам конструкциясида бўлиб, сервер жиҳозларини зичроқ жойлаштириш эвазига бир хил ресурсни кичикроқ майдонда таъминлайди.

Энергия барқарорлиги ва инновацион ечимлар

Мазкур ёндашув бинонинг ҳажмини қисқартириш билан бирга, инфратузилмадан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Юқори қувват талаб этиладиган жараёнларда барқарорликни таъминлаш учун объектда Tesla Мегапакк аккумулятор тизимлари қўлланилади. Улар йирик ҳисоблаш кластерлари ишлаётганда юкламани текислаш ва захира қувватини яратишга хизмат қилади.

SpaceXAI аввал ҳам ўзининг йирик миқёсдаги сунъий интеллект инфратузилмаси лойиҳаларида Tesla Мегапакк тизимларидан фойдаланишини маълум қилган эди. Ушбу қурилиш ишлари компаниянинг Теннесси штатидаги ўзининг сунъий интеллект кластерларини жадал ривожлантираётгани билан бевосита боғлиқ.

Колоссус 2 ва улкан инфратузилма истиқболлари

Эслатиб ўтамиз, Мемфис туманида дунёдаги энг йирик Колоссус 2 суперкомпьютери ҳам барпо этилмоқда. Ушбу тизим сунъий интеллект моделларининг ишини тезлаштириш учун 1 миллионгача GPU олриши кутилмоқда. Аввалроқ эълон қилинган маълумотларга кўра, лойиҳанинг биринчи фазаси (Макроҳард) 330 000 дан ортиқ GPU, 1 ГВ дан юқори энергия сарфи ва суюқ совутиш тизимини ўз ичига олган.

Шунингдек, лойиҳанинг иккинчи босқичи доирасида яна 220 000 та NVIDIA GB300s қўшилиши режалаштирилган. Бу эса компаниянинг ҳисоблаш имкониятларини янада ошириб, сунъий интеллект соҳасидаги энг илғор ва қувватли инфратузилмалардан бирини яратиш имконини беради.

SpaceXAIИлон МаскNVIDIATesla МегапаккСунъий интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаXiaomi компанияси янги буклама экранли смартфонини тайёрламоқдаБугун, 18:58Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаРоссия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқдаБугун, 17:52Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиБугун, 15:51Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди