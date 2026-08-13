Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқда
Илон Маскга тегишли SpaceXAI АҚШнинг Теннесси штатида сунъий интеллект вазифалари учун мўлжалланган Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқда. Обект 220 000 та NVIDIA GB300 тезлатгичи билан жиҳозланади ва серверларни зич жойлаштириш ҳисобига ихчам майдонда ишлайди. Барқарор энергия таъминоти учун Tesla Мегапакк аккумулятор тизимларидан фойдаланилади.
Илон Маскга тегишли бўлган SpaceXAI компанияси АҚШнинг Теннесси штатида сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган янги Миниҳард маълумотлар марказини барпо этмоқда. Ушбу лойиҳа технология оламида катта қизиқиш уйғотган улкан инфратузилма ташаббусларининг мантиқий давоми бўлиб, компания ҳисоблаш қувватларини янада кенгайтиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги объект 220 000 та NVIDIA GB300 тезлатгичлари билан жиҳозланади. Қизиғи шундаки, бу кўрсаткич янада йирикроқ Макроҳард мажмуаси учун кўзда тутилган GPU'лар сонига тенг. Миниҳарднинг асосий фарқи унинг ихчам конструкциясида бўлиб, сервер жиҳозларини зичроқ жойлаштириш эвазига бир хил ресурсни кичикроқ майдонда таъминлайди.
Энергия барқарорлиги ва инновацион ечимларМазкур ёндашув бинонинг ҳажмини қисқартириш билан бирга, инфратузилмадан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Юқори қувват талаб этиладиган жараёнларда барқарорликни таъминлаш учун объектда Tesla Мегапакк аккумулятор тизимлари қўлланилади. Улар йирик ҳисоблаш кластерлари ишлаётганда юкламани текислаш ва захира қувватини яратишга хизмат қилади.
SpaceXAI аввал ҳам ўзининг йирик миқёсдаги сунъий интеллект инфратузилмаси лойиҳаларида Tesla Мегапакк тизимларидан фойдаланишини маълум қилган эди. Ушбу қурилиш ишлари компаниянинг Теннесси штатидаги ўзининг сунъий интеллект кластерларини жадал ривожлантираётгани билан бевосита боғлиқ.
Колоссус 2 ва улкан инфратузилма истиқболлариЭслатиб ўтамиз, Мемфис туманида дунёдаги энг йирик Колоссус 2 суперкомпьютери ҳам барпо этилмоқда. Ушбу тизим сунъий интеллект моделларининг ишини тезлаштириш учун 1 миллионгача GPU олриши кутилмоқда. Аввалроқ эълон қилинган маълумотларга кўра, лойиҳанинг биринчи фазаси (Макроҳард) 330 000 дан ортиқ GPU, 1 ГВ дан юқори энергия сарфи ва суюқ совутиш тизимини ўз ичига олган.
Шунингдек, лойиҳанинг иккинчи босқичи доирасида яна 220 000 та NVIDIA GB300s қўшилиши режалаштирилган. Бу эса компаниянинг ҳисоблаш имкониятларини янада ошириб, сунъий интеллект соҳасидаги энг илғор ва қувватли инфратузилмалардан бирини яратиш имконини беради.
…