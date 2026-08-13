40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди

·0·Дунё
40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди

Болаликдан дугона бўлиб келган икки аёл ДНК тести орқали аслида туғишган опа-сингил эканини билиб қолди. Мина ва Минал қарийб 40 йил аввал Ҳиндистондаги етимхонадан асраб олинган ва Нидерландияда бир-биридан 100 мил узоқликда улғайган. Иккиси ҳам йиллар давомида биологик оиласи ҳақида жавоб излаб яшаган.

“Сизни кўрганимда, ўзимни уйимга қайтгандек ҳис қиламан”, — деди 43 ёшли Мина Гелтинк синглиси билан қувончли ва таъсирли учрашувда.

Уч нафар фарзанднинг онаси бўлган Мина йиллар давомида қалбида бўшлиқ борлигини ҳис қилганини айтди. “Гўё йўқолган пазлнинг бир бўлаги топилгандек”, — деди у.

Улар аввал дугона бўлиб танишган

Мина ва Минал 1996 йилда асраб олинган болалар учун ташкил этилган учрашувда танишган. Улар бир-бирига беихтиёр яқинлик ҳис қилган. Атрофдагилар икки қиз ўртасидаги ўхшашликни пайқашган, қизлар эса ҳазиллашиб бир-бирини “синглим” деб аташган.

Ikki ayol parkda smartfonga kulib selfi tushmoqda.

Кейинчалик уларнинг алоқаси узилиб, 15 йил давомида бир-биридан хабар бўлмаган.

40 йилдан кейин ҳақиқат маълум бўлди

2025 йил апрель ойида ўтказилган MyHeritage ДНК тести эса барчасини ўзгартирди. Натижа уларнинг 100 фоизлик қариндошлик мослиги борлигини кўрсатди.

Францияда жуфти ва икки ўғли билан яшайдиган 44 ёшли Минал Тийссен ДНК натижасини олганида, дастлаб ишона олмади. Кейин ижтимоий тармоқлар орқали Минани излаб топди ва 30 йил аввал танишган ўша қиз унинг туғишган синглиси эканини англади.

Тийссен асраб олган оиласида меҳр кўрганини айтган, аммо биологик қариндошлари ҳақида ҳеч қандай маълумотга эга бўлмаган. Шу сабабли у ҳаёти давомида ўзини бироз ёлғиз ҳис қилиб келган.

Энди эса йиллар давомида жавобсиз қолган саволларга жавоб топилди: улар болаликда тасодифан учрашган дугоналар эмас, балки туғишган опа-сингиллар экан.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиБугун, 17:17Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Бугун, 17:04Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди