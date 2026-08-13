40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди
Болаликдан дугона бўлиб келган икки аёл ДНК тести орқали аслида туғишган опа-сингил эканини билиб қолди. Мина ва Минал қарийб 40 йил аввал Ҳиндистондаги етимхонадан асраб олинган ва Нидерландияда бир-биридан 100 мил узоқликда улғайган. Иккиси ҳам йиллар давомида биологик оиласи ҳақида жавоб излаб яшаган.
“Сизни кўрганимда, ўзимни уйимга қайтгандек ҳис қиламан”, — деди 43 ёшли Мина Гелтинк синглиси билан қувончли ва таъсирли учрашувда.
Уч нафар фарзанднинг онаси бўлган Мина йиллар давомида қалбида бўшлиқ борлигини ҳис қилганини айтди. “Гўё йўқолган пазлнинг бир бўлаги топилгандек”, — деди у.
Улар аввал дугона бўлиб танишган
Мина ва Минал 1996 йилда асраб олинган болалар учун ташкил этилган учрашувда танишган. Улар бир-бирига беихтиёр яқинлик ҳис қилган. Атрофдагилар икки қиз ўртасидаги ўхшашликни пайқашган, қизлар эса ҳазиллашиб бир-бирини “синглим” деб аташган.
Кейинчалик уларнинг алоқаси узилиб, 15 йил давомида бир-биридан хабар бўлмаган.
40 йилдан кейин ҳақиқат маълум бўлди
2025 йил апрель ойида ўтказилган MyHeritage ДНК тести эса барчасини ўзгартирди. Натижа уларнинг 100 фоизлик қариндошлик мослиги борлигини кўрсатди.
Францияда жуфти ва икки ўғли билан яшайдиган 44 ёшли Минал Тийссен ДНК натижасини олганида, дастлаб ишона олмади. Кейин ижтимоий тармоқлар орқали Минани излаб топди ва 30 йил аввал танишган ўша қиз унинг туғишган синглиси эканини англади.
Тийссен асраб олган оиласида меҳр кўрганини айтган, аммо биологик қариндошлари ҳақида ҳеч қандай маълумотга эга бўлмаган. Шу сабабли у ҳаёти давомида ўзини бироз ёлғиз ҳис қилиб келган.
Энди эса йиллар давомида жавобсиз қолган саволларга жавоб топилди: улар болаликда тасодифан учрашган дугоналар эмас, балки туғишган опа-сингиллар экан.
…