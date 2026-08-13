Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар берди

·0·Дунё
Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар берди

Дубайда ижтимоий тармоқлардаги қизиқарли ва ўзига хос видеолари билан танилган гуманоид робот Бо Сунайда кутилмаганда тўйи ҳақида эълон қилди. Унинг бу хабари ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида катта қизиқиш уйғотди.

Тўй ҳақидаги хабар роботнинг расмий ижтимоий тармоқ саҳифасида эълон қилинган бўлиб, унга маросимдан олинган бир нечта суратлар ҳам илова қилинди. Суратларда Бо Сунайданинг яна бир робот — Моза билан тўй маросими ўтказгани акс эттирилган.

Бироқ робот ортида турган компания ушбу тадбир ҳақиқий никоҳ эмаслигини алоҳида таъкидлади. Яъни маросим юридик ёки диний никоҳ сифатида расмийлаштирилмаган, балки ижтимоий тармоқлар учун махсус тайёрланган контент ҳисобланади.

Робот қандай машҳур бўлган?

Бо Сунайда SS Lootah Group томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, унинг асоси дастлаб тадқиқот ва таълим мақсадларида яратилган Unitree G1 гуманоид роботига бориб тақалади.

Робот сўнгги вақтларда ижтимоий тармоқларда кенг оммалашиб, турли видеолари орқали кўплаб фойдаланувчилар эътиборини қозонган. Унда БААнинг миллий маданияти, урф-одатлари ва анъаналари намойиш этилади.

Шунингдек, Бо Сунайда турли оммавий тадбирларда ҳам иштирок этиб, замонавий робототехника билан маҳаллий маданият уйғунлигини кўрсатиб келмоқда.

Шу сабабли роботнинг Моза билан ўтказилган саҳналаштирилган «тўйи» ҳам ижтимоий тармоқларда одатдагидан кўра кўпроқ қизиқиш уйғотган ўзига хос контентга айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Бугун, 18:14Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:4540 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:408 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди