«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди
«Манчестер Сити» Жереми Доку билан амалдаги шартномани 2031 йилнинг ўрталарига қадар узайтирди. 24 ёшли белгиялик вингер 2023 йилдан бери клуб сафида ўйнаб, ўтган мавсум барча мусобақаларда 47 та ўйинда 8 та гол ва 14 та голли узатма қайд этди. Доку профессионал фаолиятини 2018 йилда «Андерлехт»да бошлаган, 2020 йилда «Ренн»га ўтиб, 75 та ўйинда 10 та гол урган.
Англиянинг «Манчестер Сити» клуби жамоанинг асосий ва энг хавфли вингерларидан бири бўлмиш Бельгия терма жамоаси аъзоси Жереми Доку билан амалдаги келишувни узайтирганини расман эълон қилди. Бу ҳақда манчестерликлар матбуот хизмати ўз ижтимоий тармоқлари орқали маълум қилди.
Бельгиялик 24 ёшли истеъдод эгаси билан тузилган янги шартнома 2031 йилнинг ўрталарига қадар амал қилади.
22 та голли вазиятда иштирок: Докунинг «Сити»даги натижалари
Жереми Доку «Манчестер Сити» шарафини 2023 йилдан бери ҳимоя қилиб келмоқда. Ўтган мавсум давомида у Пеп Гвардиола жамоасидаги энг фаол ва сермаҳсул ўйинчилардан бирига айланди:
Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда 47 та беллашув;
Голлар: 8 та;
Голли узатмалар: 14 та.
Майдондаги тезлиги ва рақиб ҳимоячиларини бемалол алдаб ўтиш (дриблинг) маҳорати эвазига Доку «шаҳарликлар» ҳужум чизиғининг ажралмас бўлаги сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.
«Андерлехт»дан «Этиҳад»гача: Фаолият хроникаси
Жереми Доку профессионал футболдаги илк қадамларини 2018 йилда Бельгиянинг «Андерлехт» клубида бошлаган.
2020 йилда Франциянинг «Ренн» жамоасига кўчиб ўтиб, у ерда 75 та ўйинда майдонга тушган ва 10 та гол уришга муваффақ бўлган.
2023 йилнинг август ойида «Манчестер Сити» бельгиялик вингер трансфери учун «Ренн»га 65 миллион евро тўлаб берган эди.
Нуфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, бугунги кунда 24 ёшли футболчининг бозор қиймати 75 миллион еврони ташкил этмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…