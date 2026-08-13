«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди

·46·Спорт
«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди
Қисқача

«Манчестер Сити» Жереми Доку билан амалдаги шартномани 2031 йилнинг ўрталарига қадар узайтирди. 24 ёшли белгиялик вингер 2023 йилдан бери клуб сафида ўйнаб, ўтган мавсум барча мусобақаларда 47 та ўйинда 8 та гол ва 14 та голли узатма қайд этди. Доку профессионал фаолиятини 2018 йилда «Андерлехт»да бошлаган, 2020 йилда «Ренн»га ўтиб, 75 та ўйинда 10 та гол урган.

Англиянинг «Манчестер Сити» клуби жамоанинг асосий ва энг хавфли вингерларидан бири бўлмиш Бельгия терма жамоаси аъзоси Жереми Доку билан амалдаги келишувни узайтирганини расман эълон қилди. Бу ҳақда манчестерликлар матбуот хизмати ўз ижтимоий тармоқлари орқали маълум қилди.

Бельгиялик 24 ёшли истеъдод эгаси билан тузилган янги шартнома 2031 йилнинг ўрталарига қадар амал қилади.

22 та голли вазиятда иштирок: Докунинг «Сити»даги натижалари

Жереми Доку «Манчестер Сити» шарафини 2023 йилдан бери ҳимоя қилиб келмоқда. Ўтган мавсум давомида у Пеп Гвардиола жамоасидаги энг фаол ва сермаҳсул ўйинчилардан бирига айланди:

  • Ўйинлар сони: Барча мусобақаларда 47 та беллашув;

  • Голлар: 8 та;

  • Голли узатмалар: 14 та.

Майдондаги тезлиги ва рақиб ҳимоячиларини бемалол алдаб ўтиш (дриблинг) маҳорати эвазига Доку «шаҳарликлар» ҳужум чизиғининг ажралмас бўлаги сифатида ўз ўрнини мустаҳкамлади.

«Андерлехт»дан «Этиҳад»гача: Фаолият хроникаси

Жереми Доку профессионал футболдаги илк қадамларини 2018 йилда Бельгиянинг «Андерлехт» клубида бошлаган.

  • 2020 йилда Франциянинг «Ренн» жамоасига кўчиб ўтиб, у ерда 75 та ўйинда майдонга тушган ва 10 та гол уришга муваффақ бўлган.

  • 2023 йилнинг август ойида «Манчестер Сити» бельгиялик вингер трансфери учун «Ренн»га 65 миллион евро тўлаб берган эди.

Нуфузли Transfermarkt портали маълумотларига кўра, бугунги кунда 24 ёшли футболчининг бозор қиймати 75 миллион еврони ташкил этмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Манчестер СитиЖереми ДокуПеп ГвардиолаАндерлехтРенн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиХави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинландиБугун, 17:57Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиБугун, 17:51Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБугун, 17:42Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиКолин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиБугун, 17:37Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача