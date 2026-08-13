Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)

·0·Дунё
Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)

Туркиянинг машҳур Муғла вилоятидаги Фетҳие курорти яқинида даҳшатли лаҳзалар юз берди. Бортида 115 киши, жумладан 107 нафар сайёҳ ва болалар бўлган дам олиш катамаранида тўсатдан кучли ёнғин чиқди.

Сўнгги маълумотларга кўра, тезкор қутқарув амалиёти сабабли бортдаги барча одамлар эвакуация қилинган ва фожиада ҳеч ким ҳалок бўлмаган.

Ёнғин ошхонада бошланди: Одамлар сувга сакрашга мажбур бўлди

Фавқулодда ҳодиса кундузги соат 11:00 атрофида Катранжи кўрфази яқинида содир бўлган. Haber Turk нашри хабарига кўра, аланга қайиқнинг ошхона қисмида бошланган ва қисқа фурсатда кеманинг бошқа ҳудудларига ҳам шиддат билан тарқалган.

Бортда бўлган йўловчилар ва экипаж аъзолари ваҳима остида қутқарув нимчаларини кийиб, ўзларини денгиз сувига ташлашга мажбур бўлишди.

Воқеа жойига зудлик билан Туркия Қирғоқ қўриқлаш хизмати, денгиз хавфсизлиги бўлинмалари ва тез ёрдам бригадалари сафарбар этилди. Шунингдек, атрофдаги бошқа сайёҳлик кемалари ҳам одамларни сувдан чиқариб олишда фаол ёрдам берди. Сиддатли аланга оқибатида қайиқ оғир зарар кўрган ва чўка бошлаган.

Фетҳие мэри ва расмийларнинг муносабати

Фетҳие шаҳар мэри Фатиҳ Аккая маҳаллий оммавий ахборот воситаларига берган баёнотида ҳодиса натижасида ҳеч ким ҳалок бўлмаганини ва оғир жароҳат олмагини тасдиқлади:

«Катамаран бортида жами 115 киши бўлган — улардан 107 нафари йўловчи-сайёҳлар, қолганлари экипаж аъзолари эди. Барча одамлар хавфсиз эвакуация қилинди. Ҳозирда тиббиёт ходимлари тутундан заҳарланиш аломатлари бор-йўқлигини текширишмоқда», — деди шаҳар ҳокими.

Денгиз савдо палатасининг Фетҳие бўлими раиси Илькай Тугай ҳам бортдаги барча фуқаролар сувдан ва кемадан хавфсиз ҳудудга олиб чиқилганини маълум қилди.

«Toys Boat» катамарани ва сайёҳларнинг фуқаролиги

Ёнғин содир бўлган «Toys Boat» номли ушбу қайиқ асосан болали оилалар учун мўлжалланган ва оммалаштирилган дам олиш кемаси бўлган. Маҳаллий Haberci TV нашрининг хабар беришича, ушбу катамаран шу йилнинг июль ойидан эътиборан Фетҳиеда илк сайёҳлик сафарларини бошлаган эди.

Ҳозирча Туркия ОАВ томонидан бортда бўлган сайёҳларнинг қайси мамлакат фуқаролари эканлиги расман очиқланмади. Дипломатик ваколатхоналар ва маҳаллий ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан воқеа юзасидан суриштирув ҳамда ёнғин келиб чиқиши сабаблари бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиПарижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрландиБугун, 17:59Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:4540 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:408 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиБугун, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди