8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди
Қирғизистонда янги туғилган чақалоқда аниқланган йирик ўсма мураккаб жарроҳлик амалиёти орқали олиб ташланди. Атиги 8 кунлик чақалоқ туғма ўсма билан дунёга келган бўлиб, шифокорлар уни зудлик билан операция қилишга қарор қилган.
Жарроҳлик амалиёти Қирғизистон Миллий оналик ва болаликни муҳофаза қилиш марказида муваффақиятли ўтказилган. Чақалоқнинг оёғида жойлашган, олма катталигидаги ўсма мутахассислар томонидан олиб ташланган.
Бу ҳақда марказнинг Болалар онкологияси ва гематологияси бўлими мудири Султон Стамбеков маълум қилди, дея хабар берди Akipress.
Шифокорнинг таъкидлашича, айрим ўсмалар туғма хусусиятга эга бўлиб, улар ҳомиладорлик даврининг ўзидаёқ ёки чақалоқ туғилганидан кейинги дастлабки кунларда аниқланиши мумкин. Айниқса, янги туғилган болаларда бундай ҳолатлар тезкор, аниқ ва эҳтиёткор тиббий ёндашувни талаб қилади.
Мазкур операцияда болалар ва неонатал жарроҳлар иштирок этган. Мутахассислар чақалоқнинг ҳали атиги 8 кунлик экани, организми ниҳоятда нозиклиги ва жарроҳлик жараёни билан боғлиқ асоратлар хавфи юқорилигини инобатга олган ҳолда, муолажани катта эҳтиёткорлик билан амалга оширган.
Стамбековнинг сўзларига кўра, болалар онкологияси фақат кимётерапия билан чекланиб қолмайди. Бу йўналишда жарроҳлик, интенсив терапия, анестезиология, неонатология ва замонавий диагностика каби бир қатор тиббий соҳаларнинг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.
Шифокор ушбу ҳолатни чақалоқ учун жиддий синов сифатида баҳолаган.
“Атиги 8 кунлик — ва бу аллақачон ҳаёт учун катта кураш”, — деб ёзган Султон Стамбеков.
Мураккаб операциянинг муваффақиятли якунлангани эса чақалоқ саломатлиги учун муҳим қадам бўлди.
…