8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди

·0·Дунё
8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди

Қирғизистонда янги туғилган чақалоқда аниқланган йирик ўсма мураккаб жарроҳлик амалиёти орқали олиб ташланди. Атиги 8 кунлик чақалоқ туғма ўсма билан дунёга келган бўлиб, шифокорлар уни зудлик билан операция қилишга қарор қилган.

Жарроҳлик амалиёти Қирғизистон Миллий оналик ва болаликни муҳофаза қилиш марказида муваффақиятли ўтказилган. Чақалоқнинг оёғида жойлашган, олма катталигидаги ўсма мутахассислар томонидан олиб ташланган.

Бу ҳақда марказнинг Болалар онкологияси ва гематологияси бўлими мудири Султон Стамбеков маълум қилди, дея хабар берди Akipress.

Шифокорнинг таъкидлашича, айрим ўсмалар туғма хусусиятга эга бўлиб, улар ҳомиладорлик даврининг ўзидаёқ ёки чақалоқ туғилганидан кейинги дастлабки кунларда аниқланиши мумкин. Айниқса, янги туғилган болаларда бундай ҳолатлар тезкор, аниқ ва эҳтиёткор тиббий ёндашувни талаб қилади.

Мазкур операцияда болалар ва неонатал жарроҳлар иштирок этган. Мутахассислар чақалоқнинг ҳали атиги 8 кунлик экани, организми ниҳоятда нозиклиги ва жарроҳлик жараёни билан боғлиқ асоратлар хавфи юқорилигини инобатга олган ҳолда, муолажани катта эҳтиёткорлик билан амалга оширган.

Стамбековнинг сўзларига кўра, болалар онкологияси фақат кимётерапия билан чекланиб қолмайди. Бу йўналишда жарроҳлик, интенсив терапия, анестезиология, неонатология ва замонавий диагностика каби бир қатор тиббий соҳаларнинг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Шифокор ушбу ҳолатни чақалоқ учун жиддий синов сифатида баҳолаган.

“Атиги 8 кунлик — ва бу аллақачон ҳаёт учун катта кураш”, — деб ёзган Султон Стамбеков.

Мураккаб операциянинг муваффақиятли якунлангани эса чақалоқ саломатлиги учун муҳим қадам бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиОлимлар юлдузга ўхшаш сирли қора туйнукни аниқладиБугун, 17:17Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Путин кортежини тўхтатиб, Новосибирск аҳолиси билан суҳбатлашди (видео)Бугун, 17:04Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Хитойлик шифокор 5 минг километр масофадан туриб операция ўтказди (видео)Бугун, 16:44Лондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганЛондонда йўловчилар эмас, хатлар ташилган махсус метро бўлганБугун, 16:22Хитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиХитойликлар чивинларга қарши “ҳаво мудофааси” яратдиБугун, 15:18Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Бугун, 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди