Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқда

·20·Техно
Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқда
Қисқача

Хитойдаги Тянван атом электр стансиясининг 7-енергетика блокида реакторга ядро ёқилғисини юклаш ишлари бошланди. Мутахассислар реакторга жами 163 та ёқилғи йиғмасини жойлаштиришни режалаштирган. Синовлардан сўнг блок Хитойнинг ягона енергетика тизимига уланиб, қуввати 100 фоизга етказилади. 7- ва 8-енергетика блоклари 2018-йилда имзоланган Россия-Хитой келишуви асосида ВВЕР-1200 реакторлари билан қурилмоқда.

Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси мутахассислари Хитойдаги Тянван атом электр станциясининг 7-энергетика блокида муҳим босқични бошладилар. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, 12-август куни станция реакторига илк иссиқлик ажратувчи қолдиқлар — ядро ёқилғисини юклаш ишлари расман бошланган. Ушбу жараён Хитой регуляторининг тегишли рухсатномаси олингандан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, мутахассислар реактор ичига жами 163 та шундай ёқилғи йиғмасини жойлаштиришни режалаштирган. Ушбу босқич муваффақиятли якунлангач, станция ходимлари қурилмани босқичма-босқич минимал бошқариладиган қувват даражасига олиб чиқиш ишларини бошлайдилар. Бу жараён реакторнинг барча бошқарув ва ҳимоя тизимлари фаолиятини, шунингдек, асосий нейтрон-физик тавсифларини синовдан ўтказиш имконини беради.

Энергетика тизимига қўшилиш босқичлари

Синов жараёнлари муваффақиятли ўтгач, энергетика блоки ўзининг навбатдаги босқичи — энергетикпуск амалиётидан ўтади ва Хитойнинг ягона энергетика тизимига уланади. Шундан сўнг, блок қуввати аста-секин оширилиб, лойиҳада кўрсатилган тўлиқ 100 фоизлик қувват кўрсаткичига етказилади. Бу эса минтақанинг барқарор электр энергияси таъминотига сезиларли ҳисса қўшади.

Мазкур йирик лойиҳа доирасида бунёд этилаётган 7- ва 8-энергетика блоклари 2018-йилда имзоланган икки томонлама Россия-Хитой келишувига асосан қурилмоқда. Лойиҳа замонавий ва хавфсиз ВВEР-1200 туридаги реакторлардан фойдаланишни назарда тутади. Қурилиш майдончасида амалий ишлар 2021-йилнинг май ойида бошланган бўлиб, Россия томони ядро ороли учун зарур бўлган ускуналар етказиб бериш ҳамда лойиҳалаштириш ишларини тўлиқ ўз зиммасига олган.

Ҳозирги кунда Тянван AES ҳудудида Россия лойиҳаси асосида яратилган ва муваффақиятли ишлаб турган тўртта ВВEР-1000 реакторли энергетика блоки аллақачон фаолият кўрсатмоқда. Янги блокларнинг сафга қўшилиши икки мамлакат ўртасидаги энергетика соҳасидаги стратегик ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

РосатомТянван AESХитойВВEР-1200Ядро энергетикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаИлон Маск Теннесси штатида янги Миниҳард маълумотлар марказини қурмоқдаБугун, 18:22Xiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиXiaomi компанияси янги HyperOS 4 операцион тизимининг илк синов талқинини чиқардиБугун, 16:57Honor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиHonor Робот Пҳоне уч ҳафтада 400 мингдан ортиқ буюртма олдиБугун, 16:22Wildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиWildberries иловаси АҚШдаги App Store дўконига қайтарилдиБугун, 15:51Elon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиElon Musk Grok 4.6 сунъий интеллект моделини тақдим этдиБугун, 14:53Туркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиТуркиянинг илк AESида электр энергияси ишлаб чиқариш бошланадиБугун, 14:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди