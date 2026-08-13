Россия ва Хитой ҳамкорлигида Тянван AESнинг янги блоки ишга туширилмоқда
Хитойдаги Тянван атом электр стансиясининг 7-енергетика блокида реакторга ядро ёқилғисини юклаш ишлари бошланди. Мутахассислар реакторга жами 163 та ёқилғи йиғмасини жойлаштиришни режалаштирган. Синовлардан сўнг блок Хитойнинг ягона енергетика тизимига уланиб, қуввати 100 фоизга етказилади. 7- ва 8-енергетика блоклари 2018-йилда имзоланган Россия-Хитой келишуви асосида ВВЕР-1200 реакторлари билан қурилмоқда.
Россиянинг «Росатом» давлат корпорацияси мутахассислари Хитойдаги Тянван атом электр станциясининг 7-энергетика блокида муҳим босқични бошладилар. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, 12-август куни станция реакторига илк иссиқлик ажратувчи қолдиқлар — ядро ёқилғисини юклаш ишлари расман бошланган. Ушбу жараён Хитой регуляторининг тегишли рухсатномаси олингандан сўнг амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, мутахассислар реактор ичига жами 163 та шундай ёқилғи йиғмасини жойлаштиришни режалаштирган. Ушбу босқич муваффақиятли якунлангач, станция ходимлари қурилмани босқичма-босқич минимал бошқариладиган қувват даражасига олиб чиқиш ишларини бошлайдилар. Бу жараён реакторнинг барча бошқарув ва ҳимоя тизимлари фаолиятини, шунингдек, асосий нейтрон-физик тавсифларини синовдан ўтказиш имконини беради.
Энергетика тизимига қўшилиш босқичлариСинов жараёнлари муваффақиятли ўтгач, энергетика блоки ўзининг навбатдаги босқичи — энергетикпуск амалиётидан ўтади ва Хитойнинг ягона энергетика тизимига уланади. Шундан сўнг, блок қуввати аста-секин оширилиб, лойиҳада кўрсатилган тўлиқ 100 фоизлик қувват кўрсаткичига етказилади. Бу эса минтақанинг барқарор электр энергияси таъминотига сезиларли ҳисса қўшади.
Мазкур йирик лойиҳа доирасида бунёд этилаётган 7- ва 8-энергетика блоклари 2018-йилда имзоланган икки томонлама Россия-Хитой келишувига асосан қурилмоқда. Лойиҳа замонавий ва хавфсиз ВВEР-1200 туридаги реакторлардан фойдаланишни назарда тутади. Қурилиш майдончасида амалий ишлар 2021-йилнинг май ойида бошланган бўлиб, Россия томони ядро ороли учун зарур бўлган ускуналар етказиб бериш ҳамда лойиҳалаштириш ишларини тўлиқ ўз зиммасига олган.
Ҳозирги кунда Тянван AES ҳудудида Россия лойиҳаси асосида яратилган ва муваффақиятли ишлаб турган тўртта ВВEР-1000 реакторли энергетика блоки аллақачон фаолият кўрсатмоқда. Янги блокларнинг сафга қўшилиши икки мамлакат ўртасидаги энергетика соҳасидаги стратегик ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…