Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрланди

·37·Дунё
Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрланди
Қисқача

Парижда испаниялик қандолатчи Марк Суарес 500 килограмм оғирликдаги, 3,5 метр баландликдаги ва 1,8 метр энидаги тўй тортини тайёрлади. Уни яратишга қарийб 1800 соат сарфланиб, торт 33 мингдан ортиқ қўлда ясалган шакар хамири гул барглари билан безатилди. Саудия оиласи буюртмаси асосида тайёрланган торт Палаис Гарниер биносида саудиялик жуфтликнинг сароёна услубдаги тўй маросимида намойиш этилди.

Испаниялик қандолатчи тўйлар тарихидаги энг ғайриоддий ширинликлардан бирини яратди. Унинг вазни 500 килограмм, баландлиги 3,5 метр ва эни 1,8 метр бўлган улкан тортни тайёрлаш учун қарийб 1800 соат меҳнат қилинган.

Каталониялик қандолатчи Марк Суарес ушбу ижодий ишини шу кунгача тайёрлаган тўй тортлари орасидаги энг таъсирли лойиҳаси деб атади. Улкан торт минглаб қўлда ясалган шакар хамиридан тайёрланган гул барглари билан безатилган.

Торт Саудия оиласи буюртмаси асосида тайёрланган

Ғайриоддий ширинликни Саудиялик оила саройона услубдаги тўй маросими учун буюртма қилган. Суарес дастлаб торт концепциясини ишлаб чиқишга қарийб бир ярим ой сарфлаган. Кейин эса уни амалга ошириш учун яна тўрт ой давомида иш олиб борган.

Одатда ёлғиз ишлайдиган қандолатчи бу сафар лойиҳа кўлами катталиги сабабли ҳамкасблари, уларнинг оила аъзолари, дўстлари ва танишларидан ёрдам сўрашга мажбур бўлган.

Тортни безаш учун жами 33 мингдан ортиқ алоҳида гул барглари ишлатилган. Ҳар бир безак қўл меҳнати билан тайёрлангани эса ишнинг нақадар машаққатли бўлганини кўрсатади.

Оддий торт эмас, архитектура асари

Ушбу улкан ижод намунаси Париждаги машҳур Palais Garnier биносида Саудиялик жуфтликнинг тўйи муносабати билан намойиш этилган. Янги турмуш қурганлар шахсини ошкор қилмасликни сўраган.

Суареснинг айтишича, жуфтлик оддий кўринишдаги тортни эмас, балки тўй маросими ва машҳур майдонга бағишланган хотира ёдгорлигини эслатувчи архитектура иншоотига ўхшаш композицияни хоҳлаган.

Қизиғи, 500 килограммлик улкан конструкциянинг атиги 0,1 фоизи ҳақиқий тортдан иборат. Унинг асосий қисми эса машаққат билан қўлда тайёрланган шакар хамири ва оқ шоколаддан ташкил топган.

Шу тариқа, ушбу ноодатий тўй торти нафақат ширинлик, балки қандолатчилик маҳорати, архитектура дизайни ва минглаб соатлик қўл меҳнатини бирлаштирган ҳақиқий санъат асарига айланди.

ПарижМарк СуаресПале Гарнье
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиБугун, 18:19Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Туркияда даҳшатли лаҳзалар: 107 нафар сайёҳ бўлган қайиқ ёниб кетди (видео)Бугун, 18:14Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиГлазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солдиБугун, 18:11Москвалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиМосквалик оилада 15-фарзанд дунёга келдиБугун, 17:4540 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билди40 йиллик дугоналар ДНК орқали опа-сингил эканини билдиБугун, 17:408 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташланди8 кунлик чақалоқ оёғидан олма катталигидаги ўсма олиб ташландиБугун, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди