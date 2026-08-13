Парижда 1800 соатда 500 килолик тўй торти тайёрланди
Парижда испаниялик қандолатчи Марк Суарес 500 килограмм оғирликдаги, 3,5 метр баландликдаги ва 1,8 метр энидаги тўй тортини тайёрлади. Уни яратишга қарийб 1800 соат сарфланиб, торт 33 мингдан ортиқ қўлда ясалган шакар хамири гул барглари билан безатилди. Саудия оиласи буюртмаси асосида тайёрланган торт Палаис Гарниер биносида саудиялик жуфтликнинг сароёна услубдаги тўй маросимида намойиш этилди.
Испаниялик қандолатчи тўйлар тарихидаги энг ғайриоддий ширинликлардан бирини яратди. Унинг вазни 500 килограмм, баландлиги 3,5 метр ва эни 1,8 метр бўлган улкан тортни тайёрлаш учун қарийб 1800 соат меҳнат қилинган.
Каталониялик қандолатчи Марк Суарес ушбу ижодий ишини шу кунгача тайёрлаган тўй тортлари орасидаги энг таъсирли лойиҳаси деб атади. Улкан торт минглаб қўлда ясалган шакар хамиридан тайёрланган гул барглари билан безатилган.
Торт Саудия оиласи буюртмаси асосида тайёрланган
Ғайриоддий ширинликни Саудиялик оила саройона услубдаги тўй маросими учун буюртма қилган. Суарес дастлаб торт концепциясини ишлаб чиқишга қарийб бир ярим ой сарфлаган. Кейин эса уни амалга ошириш учун яна тўрт ой давомида иш олиб борган.
Одатда ёлғиз ишлайдиган қандолатчи бу сафар лойиҳа кўлами катталиги сабабли ҳамкасблари, уларнинг оила аъзолари, дўстлари ва танишларидан ёрдам сўрашга мажбур бўлган.
Тортни безаш учун жами 33 мингдан ортиқ алоҳида гул барглари ишлатилган. Ҳар бир безак қўл меҳнати билан тайёрлангани эса ишнинг нақадар машаққатли бўлганини кўрсатади.
Оддий торт эмас, архитектура асари
Ушбу улкан ижод намунаси Париждаги машҳур Palais Garnier биносида Саудиялик жуфтликнинг тўйи муносабати билан намойиш этилган. Янги турмуш қурганлар шахсини ошкор қилмасликни сўраган.
Суареснинг айтишича, жуфтлик оддий кўринишдаги тортни эмас, балки тўй маросими ва машҳур майдонга бағишланган хотира ёдгорлигини эслатувчи архитектура иншоотига ўхшаш композицияни хоҳлаган.
Қизиғи, 500 килограммлик улкан конструкциянинг атиги 0,1 фоизи ҳақиқий тортдан иборат. Унинг асосий қисми эса машаққат билан қўлда тайёрланган шакар хамири ва оқ шоколаддан ташкил топган.
Шу тариқа, ушбу ноодатий тўй торти нафақат ширинлик, балки қандолатчилик маҳорати, архитектура дизайни ва минглаб соатлик қўл меҳнатини бирлаштирган ҳақиқий санъат асарига айланди.
…