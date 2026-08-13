Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порлади

·0·Спорт
Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порлади

Ўзбекистон велотрек терма жамоаси аъзолари Венгрия пойтахти Будапештда ўтказилган халқаро мусобақани юқори натижалар билан якунлади. Никита Цветков ва Сергей Ростовцев турли дастурларда совринли ўринларни эгаллаб, мамлакатимиз ҳисобига 2 та олтин ва 1 та кумуш медаль қўшди.

11–12 август кунлари ўтган баҳсларда ўзбекистонлик велоспортчилар бир нечта йўналишда кучли рақобатга дош бериб, шоҳсупага кўтарилди.

Никита Цветков омниумда тенгсиз бўлди

Ўзбекистон терма жамоасининг муҳим ғалабаларидан бири омниум дастурида қайд этилди.

Никита Цветков бир нечта босқичдан иборат ушбу мураккаб йўналишда барқарор натижа кўрсатиб, якунда барча рақибларини ортда қолдирди.

Унинг чиқиши Ўзбекистон делегациясига мусобақадаги биринчи олтин медаллардан бирини тақдим этди.

Омниумда спортчи фақат тезлик эмас, балки тактика, чидамлилик ва турли пойга форматларига мослаша олишини ҳам намойиш этиши керак. Шу боис мазкур ғалаба Цветковнинг универсал тайёргарлигини кўрсатди.

Сергей Ростовцев бир мусобақада икки медаль олди

Будапештда Сергей Ростовцев ҳам Ўзбекистоннинг энг сермаҳсул спортчиларидан бири бўлди.

У очколар пойгасида олтин медаль соҳибига айланди. Ушбу дастурда фақат тезлик эмас, балки пойгани тўғри ўқиш, керакли пайтда ҳужум қилиш ва очколарни режали жамғариш катта аҳамиятга эга.

Ростовцев яна бир дастур — скретч баҳсларида ҳам шоҳсупага чиқди ва кумуш медальни қўлга киритди.

Шу тариқа у Венгриядаги мусобақани шахсий ҳисобида иккита соврин билан якунлади.

Ўзбекистон ҳисобига 2 олтин ва 1 кумуш

Мусобақада спортчиларимизнинг медаллари қуйидагича бўлди:

  • Никита Цветков — олтин, омниум;

  • Сергей Ростовцев — олтин, очколар пойгаси;

  • Сергей Ростовцев — кумуш, скретч.

Икки кунлик халқаро стартда учта медаль қўлга киритилиши Ўзбекистон велотрек терма жамоаси учун муваффақиятли натижа бўлди.

Халқаро стартлар катта мусобақалар олдидан муҳим синов

Бундай турнирлар спортчилар учун фақат медаль олиш имконияти эмас, балки турли мактаб ва услубдаги рақибларга қарши ўз тайёргарлигини синаб кўриш майдони ҳам ҳисобланади.

Айниқса омниум, очколар пойгаси ва скретч каби тактика ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган дастурларда халқаро тажриба кейинги йирик стартларда муҳим роль ўйнаши мумкин.

Будапештдаги натижа эса Ўзбекистон велоспортчилари халқаро майдонда юқори ўринлар учун кураша олишини яна бир бор кўрсатди.

Икки спортчи, учта медаль ва иккита чемпионлик — Ўзбекистон велотрек жамоаси Венгриядаги мусобақани муносиб якунлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиКолин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиБугун, 17:37Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиБугун, 17:31"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?"Нефтчи" ва "Пахтакор" Элита лигада: юлдузлар Ўзбекистонга келадими?Бугун, 17:28Жереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиЖереми Доку Манчестер Сити билан шартномасини узайтирдиБугун, 16:53Нико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиНико Гонсалес Туринда: Атлетико ва Ювентус трансфер борасида келишолмаяптиБугун, 16:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача