Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порлади
Ўзбекистон велотрек терма жамоаси аъзолари Венгрия пойтахти Будапештда ўтказилган халқаро мусобақани юқори натижалар билан якунлади. Никита Цветков ва Сергей Ростовцев турли дастурларда совринли ўринларни эгаллаб, мамлакатимиз ҳисобига 2 та олтин ва 1 та кумуш медаль қўшди.
11–12 август кунлари ўтган баҳсларда ўзбекистонлик велоспортчилар бир нечта йўналишда кучли рақобатга дош бериб, шоҳсупага кўтарилди.
Никита Цветков омниумда тенгсиз бўлди
Ўзбекистон терма жамоасининг муҳим ғалабаларидан бири омниум дастурида қайд этилди.
Никита Цветков бир нечта босқичдан иборат ушбу мураккаб йўналишда барқарор натижа кўрсатиб, якунда барча рақибларини ортда қолдирди.
Унинг чиқиши Ўзбекистон делегациясига мусобақадаги биринчи олтин медаллардан бирини тақдим этди.
Омниумда спортчи фақат тезлик эмас, балки тактика, чидамлилик ва турли пойга форматларига мослаша олишини ҳам намойиш этиши керак. Шу боис мазкур ғалаба Цветковнинг универсал тайёргарлигини кўрсатди.
Сергей Ростовцев бир мусобақада икки медаль олди
Будапештда Сергей Ростовцев ҳам Ўзбекистоннинг энг сермаҳсул спортчиларидан бири бўлди.
У очколар пойгасида олтин медаль соҳибига айланди. Ушбу дастурда фақат тезлик эмас, балки пойгани тўғри ўқиш, керакли пайтда ҳужум қилиш ва очколарни режали жамғариш катта аҳамиятга эга.
Ростовцев яна бир дастур — скретч баҳсларида ҳам шоҳсупага чиқди ва кумуш медальни қўлга киритди.
Шу тариқа у Венгриядаги мусобақани шахсий ҳисобида иккита соврин билан якунлади.
Ўзбекистон ҳисобига 2 олтин ва 1 кумуш
Мусобақада спортчиларимизнинг медаллари қуйидагича бўлди:
Никита Цветков — олтин, омниум;
Сергей Ростовцев — олтин, очколар пойгаси;
Сергей Ростовцев — кумуш, скретч.
Икки кунлик халқаро стартда учта медаль қўлга киритилиши Ўзбекистон велотрек терма жамоаси учун муваффақиятли натижа бўлди.
Халқаро стартлар катта мусобақалар олдидан муҳим синов
Бундай турнирлар спортчилар учун фақат медаль олиш имконияти эмас, балки турли мактаб ва услубдаги рақибларга қарши ўз тайёргарлигини синаб кўриш майдони ҳам ҳисобланади.
Айниқса омниум, очколар пойгаси ва скретч каби тактика ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган дастурларда халқаро тажриба кейинги йирик стартларда муҳим роль ўйнаши мумкин.
Будапештдаги натижа эса Ўзбекистон велоспортчилари халқаро майдонда юқори ўринлар учун кураша олишини яна бир бор кўрсатди.
Икки спортчи, учта медаль ва иккита чемпионлик — Ўзбекистон велотрек жамоаси Венгриядаги мусобақани муносиб якунлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…