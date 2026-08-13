Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинланди

·35·Спорт
Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинланди
Қисқача

Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди. Ўнг тиззасидаги жиддий жароҳат сабабли 2026 йилги Жаҳон чемпионатуни ўтказиб юборган Тоттенхем ярим ҳимоячиси Хави Симонс бу тайинловдан мамнунлигини билдирди, чунки унинг исми айнан испаниялик мутахассис шарафига қўйилган. Руд ван Нистелрой ва дарвозабонлар мураббийи Патрик Лодевижкс янги мураббийлар штабида ўз фаолиятини давом эттиради.

Нидерландия футбол қироллигида янги саҳифа очилди: афсонавий испаниялик мутахассис Хави Эрнандес мамлакат миллий терма жамоасининг бош мураббий сифатида расман иш бошлади. Goal.com хабар беришича, ушбу тайинлов жамоанинг ёрқин юлдузларидан бири, Тоттенхем ярим ҳимоячиси Хави Симонсда ўта таъсирли ҳиссиётларни уйғотди ва улар орасидаги чуқур шахсий боғлиқликни яна бир бор намоён этди. Ўнг тиззасидаги жиддий жароҳат сабабли 2026 йилги Жаҳон чемпионатуни ўтказиб юборган Симонс ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўзининг исми билан боғлиқ инсонни миллий жамоа бошқарувида кўрганидан мамнунлигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, ёш нидерландиялик футболчининг исмланиш тарихи айнан испан футболи афсонасига бориб тақалади. Симонснинг онаси аввалроқ берган интервюларида унинг исми Каталония гранди Барселона сафида майдонни моҳирона бошқарган ярим ҳимоячи шарафига қўйилганини маълум қилган эди. Ота-она фарзандига исм танлаш устида бош қотириб турган пайтда мазкур ўйинчи иштирокидаги учрашувни томоша қилиб, қарорни бир зумда қабул қилган. Ўшандан бери ушбу симбиоз Ла Масиа академиясида ҳам, футболчининг кейинги фаолиятида ҳам давом этиб келмоқда.

Мураббийлар штабидаги барқарорлик ва янги ёндашув

Нидерландия футбол ассоциацияси (КНВБ) янги мураббийга ишонч билдириш билан бирга, маҳаллий мутахассисларни ҳам штабда сақлаб қолиш орқали зарур барқарорликни таъминлади. Хабарларга кўра, Руд ван Нистелрой мураббийлар штабида қоладиган бўлди. Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид собиқ ҳужумчиси ўтган Жаҳон чемпионати давомида ўзининг юқори салоҳиятини кўрсатиб, Роналд Куман давридаги мерос билан Хави Эрнандеснинг янги тактик ғоялари ўртасида муҳим кўприк вазифасини бажаради.

Шунингдек, дарвозабонлар мураббийи Патрик Лодевижкс ҳам ўз лавозимида қолдирилди. Нидерландия футбол федерацияси бу орқали Хавининг тўп назоратига асосланган ҳужумкор фалсафасини мавжуд тузилма билан уйғунлаштириб юборишни режалаштирмоқда. 1970-йилларнинг охирларидан бери терма жамоани бошқарган илк хорижий мураббийга айланган 46 ёшли каталониялик мутахассис зиммасидаги масъулият жуда юқори бўлиб, у узоқ муддатли шартнома асосида жамоа ўйин услубини тубдан ўзгартиришни мақсад қилган.

Олдинда турган синовлар

Янги бош мураббий қўл остидаги янгиланган Нидерландия терма жамоаси ўзининг илк жиддий имтиҳонини Миллатлар лигасида ўтказади. Сентябр ойида Ёҳан Кройфф Аренада мезбонлик қиладиган ўйинда Oraнж вакиллари Германия терма жамоасига қарши баҳс олиб борадилар. Ушбу учрашувдан сўнг жамоани Сербия ва Грецияга қарши гуруҳ ўйинлари кутиб турибди, бу эса бош мураббийга Европа чемпионати саралаш босқичи олдидан ўз тактик тизимини тўлиқ шакллантириб олиш учун қулай имконият яратади.

Хави ЭрнандесНидерландияХави СимонсФутболМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим тузди«Этиҳад»да янгилик: Дриблинг устаси «Манчестер Сити» билан янги битим туздиБугун, 17:57Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиСамимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўлладиБугун, 17:51Будапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБудапештда 3 та медаль: Ўзбекистон велоспортчилари порладиБугун, 17:42Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Ўзбекистонлик оғир атлетикачилар Осиё чемпионатида 18 та медаль қўлга киритди!Бугун, 17:38Колин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиКолин Ҳендри Майки Мур трансфери борасида Rangersни Тоттенхемдан устун қўйдиБугун, 17:37Манчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиМанчестер Сити Жйереми Доку билан шартномани 2031 йилгача узайтирдиБугун, 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача