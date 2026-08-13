Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасига бош мураббий этиб тайинланди
Хави Эрнандес Нидерландия терма жамоасининг бош мураббийи этиб тайинланди. Ўнг тиззасидаги жиддий жароҳат сабабли 2026 йилги Жаҳон чемпионатуни ўтказиб юборган Тоттенхем ярим ҳимоячиси Хави Симонс бу тайинловдан мамнунлигини билдирди, чунки унинг исми айнан испаниялик мутахассис шарафига қўйилган. Руд ван Нистелрой ва дарвозабонлар мураббийи Патрик Лодевижкс янги мураббийлар штабида ўз фаолиятини давом эттиради.
Нидерландия футбол қироллигида янги саҳифа очилди: афсонавий испаниялик мутахассис Хави Эрнандес мамлакат миллий терма жамоасининг бош мураббий сифатида расман иш бошлади. Goal.com хабар беришича, ушбу тайинлов жамоанинг ёрқин юлдузларидан бири, Тоттенхем ярим ҳимоячиси Хави Симонсда ўта таъсирли ҳиссиётларни уйғотди ва улар орасидаги чуқур шахсий боғлиқликни яна бир бор намоён этди. Ўнг тиззасидаги жиддий жароҳат сабабли 2026 йилги Жаҳон чемпионатуни ўтказиб юборган Симонс ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўзининг исми билан боғлиқ инсонни миллий жамоа бошқарувида кўрганидан мамнунлигини яширмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, ёш нидерландиялик футболчининг исмланиш тарихи айнан испан футболи афсонасига бориб тақалади. Симонснинг онаси аввалроқ берган интервюларида унинг исми Каталония гранди Барселона сафида майдонни моҳирона бошқарган ярим ҳимоячи шарафига қўйилганини маълум қилган эди. Ота-она фарзандига исм танлаш устида бош қотириб турган пайтда мазкур ўйинчи иштирокидаги учрашувни томоша қилиб, қарорни бир зумда қабул қилган. Ўшандан бери ушбу симбиоз Ла Масиа академиясида ҳам, футболчининг кейинги фаолиятида ҳам давом этиб келмоқда.
Мураббийлар штабидаги барқарорлик ва янги ёндашувНидерландия футбол ассоциацияси (КНВБ) янги мураббийга ишонч билдириш билан бирга, маҳаллий мутахассисларни ҳам штабда сақлаб қолиш орқали зарур барқарорликни таъминлади. Хабарларга кўра, Руд ван Нистелрой мураббийлар штабида қоладиган бўлди. Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид собиқ ҳужумчиси ўтган Жаҳон чемпионати давомида ўзининг юқори салоҳиятини кўрсатиб, Роналд Куман давридаги мерос билан Хави Эрнандеснинг янги тактик ғоялари ўртасида муҳим кўприк вазифасини бажаради.
Шунингдек, дарвозабонлар мураббийи Патрик Лодевижкс ҳам ўз лавозимида қолдирилди. Нидерландия футбол федерацияси бу орқали Хавининг тўп назоратига асосланган ҳужумкор фалсафасини мавжуд тузилма билан уйғунлаштириб юборишни режалаштирмоқда. 1970-йилларнинг охирларидан бери терма жамоани бошқарган илк хорижий мураббийга айланган 46 ёшли каталониялик мутахассис зиммасидаги масъулият жуда юқори бўлиб, у узоқ муддатли шартнома асосида жамоа ўйин услубини тубдан ўзгартиришни мақсад қилган.
…