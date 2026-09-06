Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишди
АҚШда Далласдан Ньюарк шаҳрига парвоз қилаётган American Airlines самолётида йўловчи жанжал кўтариб, борт кузатувчисини ҳақорат қилди ва бошқа йўловчиларга ташланди. Шундан сўнг бир нечта йўловчи уни ушлаб, скотч ва пластик боғичлар ёрдамида ўриндиққа боғлаб қўйди. Бу ҳақда “Bild” нашри хабар берди.
Маълумотларга кўра, эркак ўзини маст одамдек тутган. У самолёт ичида бақириб, Исо пайғамбар ва дўзах ҳақида гапирган ҳамда борт кузатувчисини ҳақорат қила бошлаган.
Кейинчалик вазият янада кескинлашган. Йўловчи ёнида ўтирган кишини урган, можарони тўхтатишга аралашмоқчи бўлган аёлни эса итариб юборган.
Шундан кейин бир нечта йўловчи биргаликда уни ушлашга муваффақ бўлган. Улар эркакни скотч ҳамда пластик боғичлар билан ўриндиққа қимирлай олмайдиган қилиб боғлаб қўйишган.
Жанжал сабаб самолёт ўз йўналишини ўзгартириб, Балтиморга мажбурий қўнган. У ерда полиция безори йўловчини қўлга олган. Шундан сўнг самолёт Ньюарк шаҳрига парвозини давом эттирган.
American Airlines компанияси ҳам безори йўловчи сабаб самолёт мажбурий қўнганини тасдиқлади. Компания бортда зўравонлик ва тажовузкор хатти-ҳаракатларга тоқат қилинмаслигини билдирди. Ҳозирда ушбу шахсга нисбатан тажовуз қилиш ва жамоат тартибини бузиш ҳолатлари бўйича текширув олиб борилмоқда.
Шунга ўхшаш ҳолат куни кеча Қозоғистонда ҳам кузатилган эди. Олмаота—Оқтов рейси йўловчиси юкида портловчи модда борлигига шама қилиб, самолётдан тушириб қолдирилган.
Текширувлар давомида унинг юкидан ҳеч қандай тақиқланган буюм топилмаган. Бироқ фуқарога нисбатан майда безорилик бўйича иш қўзғатилган.
…