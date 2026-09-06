Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишди

·38·Дунё
Самолётда жанжал қилган йўловчини скотч билан ўриндиққа боғлаб қўйишди

АҚШда Далласдан Ньюарк шаҳрига парвоз қилаётган American Airlines самолётида йўловчи жанжал кўтариб, борт кузатувчисини ҳақорат қилди ва бошқа йўловчиларга ташланди. Шундан сўнг бир нечта йўловчи уни ушлаб, скотч ва пластик боғичлар ёрдамида ўриндиққа боғлаб қўйди. Бу ҳақда “Bild” нашри хабар берди.

Маълумотларга кўра, эркак ўзини маст одамдек тутган. У самолёт ичида бақириб, Исо пайғамбар ва дўзах ҳақида гапирган ҳамда борт кузатувчисини ҳақорат қила бошлаган.

Кейинчалик вазият янада кескинлашган. Йўловчи ёнида ўтирган кишини урган, можарони тўхтатишга аралашмоқчи бўлган аёлни эса итариб юборган.

Шундан кейин бир нечта йўловчи биргаликда уни ушлашга муваффақ бўлган. Улар эркакни скотч ҳамда пластик боғичлар билан ўриндиққа қимирлай олмайдиган қилиб боғлаб қўйишган.

Жанжал сабаб самолёт ўз йўналишини ўзгартириб, Балтиморга мажбурий қўнган. У ерда полиция безори йўловчини қўлга олган. Шундан сўнг самолёт Ньюарк шаҳрига парвозини давом эттирган.

American Airlines компанияси ҳам безори йўловчи сабаб самолёт мажбурий қўнганини тасдиқлади. Компания бортда зўравонлик ва тажовузкор хатти-ҳаракатларга тоқат қилинмаслигини билдирди. Ҳозирда ушбу шахсга нисбатан тажовуз қилиш ва жамоат тартибини бузиш ҳолатлари бўйича текширув олиб борилмоқда.

Шунга ўхшаш ҳолат куни кеча Қозоғистонда ҳам кузатилган эди. Олмаота—Оқтов рейси йўловчиси юкида портловчи модда борлигига шама қилиб, самолётдан тушириб қолдирилган.

Текширувлар давомида унинг юкидан ҳеч қандай тақиқланган буюм топилмаган. Бироқ фуқарога нисбатан майда безорилик бўйича иш қўзғатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаХитойда ҳайвонлар дафни учун миллионлар сарфланмоқдаБугун, 11:18Марокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиМарокашлик эркак 38 сантиметрлик қулоқлари билан рекорд ўрнатдиБугун, 11:08Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиТуркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолдиБугун, 10:59Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиИндонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатдиБугун, 10:47Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиПрезидентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиБугун, 10:43Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 10:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди