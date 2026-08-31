«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)

·16·Маданият
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)

Хонандалар Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев «Сукунат» фильми учун махсус саундтрек ижро қилди. «Ҳеч ўйламасдим» деб номланган тарона 29 август куни YouTube’да намойиш этилди.

Қўшиқ ҳаётнинг кутилмаган туҳфаси — тақдир йўлларини бирлаштирган муҳаббат ҳақида ҳикоя қилади. Тарона бирга бўлишни ҳеч қачон ўйламаган икки қалбда кутилмаганда пайдо бўлган туйғуларни ифода этади.

Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашевнинг майин ҳамда ҳиссиётларга бой овозлари бир-бирига уйғунлашиб, қўшиқнинг таъсирчанлигини янада оширган. Ҳар бир сатрда кутилмаганда пайдо бўлган самимий туйғулар акс этган.

Тарона матни ва мусиқаси Шерзод Ҳамроевга тегишли.

Қўшиқ тақдим этилганига ҳали кўп вақт бўлмаганига қарамай, у 400 мингга яқин марта томоша қилинган. Дуэт томошабинлар томонидан илиқ кутиб олиниб, видеога 500дан ортиқ самимий изоҳ қолдирилган.

«Сукунат» фильмининг тақдимоти сентябрь ойида ўтказилиши режалаштирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)Кеча, 17:27Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Кеча, 12:27Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиКеча, 03:09Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Кеча, 01:55Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиПротез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатди29.08, 23:53Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиБой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботди29.08, 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди