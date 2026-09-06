Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилди
Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Vivo ўзининг янги авлод флагман смартфонларини тақдим этишга шайланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, узоқ кутилган Vivo X500, Vivo X500 Pro ҳамда Vivo X500 Pro Max моделларидан иборат янги туркум ҳозирнинг ўзида Хитойдаги йирик JD.com савдо платформасида дастлабки буюртмалар учун очиқ экани эълон қилинди. Смартфонларнинг тўлақонли тақдимот маросими эса жорий йилнинг 7-сентябрь санасига белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур флагманлар серияси мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Хусусан, сериянинг асосий модели бўлган Vivo X500 ўлчами 1/1,28 дюймли илғор ЛЙTIA-828 асосий камераси, ЛЙTIA-610 телефото объективи ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Шунингдек, Vivo X500 Pro модели ҳам ўхшаш телефото модулга эга бўлиши кутилмоқда.
Илғор имкониятларга эга Pro Max версиясиЯнги туркумнинг энг илғор ва асосий юлдузи сифатида Vivo X500 Pro Max модели эътироф этилмоқда. Ушбу қурилма 2K пикселлар сонига эга таъсирчан 6,83 дюймли БОE Q11 дисплейи билан таъминланади. Смартфоннинг фото имкониятлари 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, 200 мегапикселли кучли HP телефото модули ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камерадан иборат.
Ишлаб чиқарувчи тақдим этаётган маълумотларга кўра, флагман камераси геймбал (кардан суспензияси) даражасидаги барқарорлаштириш тизимига эга бўлиб, у 3 градуслик кенгайтирилган бурчак остида ишлаш имконини беради. Бундан ташқари, қурилма секундига 240 кадр тезликда 4K форматида видео ёзиб олиш қобилиятига эга бўлиши ва дунёдаги илк 2 нанометрли Dimensity 9600 Pro процессори билан жиҳозланиши таъкидланмоқда.
Дастурий таъминот ва келгусидаги режаларСмартфонлар нафақат юқори технологияли аппарат қисми, балки илғор дастурий ечимлари билан ҳам ажралиб туради. Хусусан, янги серия фойдаланувчиларга битта экраннинг ўзида бир вақтнинг ўзида бешта илова билан ишлаш ҳамда улар ўртасида силлиқ тарзда ўтиш имконини берувчи Атомик Воркбенч функциясини тақдим этади.
Аввалроқ таҳририятимиз Vivo X500 Pro Max модели ИМEИ маълумотлар базасида пайдо бўлгани ва унинг тахминий хусусиятлари ҳақида хабар берган эди. Шу билан бирга, шу ҳафта компаниянинг маҳсулот менежери Хан Босян янги қурилманинг Зеисс Супер Дйнамик камераси ёрдамида олинган видеоларни намойиш этиб, гаджет имкониятларини амалда кўрсатиб берди.
…