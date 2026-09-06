Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилди

·15·Техно
Vivo X500 флагман серияси Хитойда дастлабки буюртмага чиқарилди

Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Vivo ўзининг янги авлод флагман смартфонларини тақдим этишга шайланмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, узоқ кутилган Vivo X500, Vivo X500 Pro ҳамда Vivo X500 Pro Max моделларидан иборат янги туркум ҳозирнинг ўзида Хитойдаги йирик JD.com савдо платформасида дастлабки буюртмалар учун очиқ экани эълон қилинди. Смартфонларнинг тўлақонли тақдимот маросими эса жорий йилнинг 7-сентябрь санасига белгиланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур флагманлар серияси мобил суратга олиш имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Хусусан, сериянинг асосий модели бўлган Vivo X500 ўлчами 1/1,28 дюймли илғор ЛЙTIA-828 асосий камераси, ЛЙTIA-610 телефото объективи ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера билан жиҳозланиши хабар қилинмоқда. Шунингдек, Vivo X500 Pro модели ҳам ўхшаш телефото модулга эга бўлиши кутилмоқда.

Илғор имкониятларга эга Pro Max версияси

Янги туркумнинг энг илғор ва асосий юлдузи сифатида Vivo X500 Pro Max модели эътироф этилмоқда. Ушбу қурилма 2K пикселлар сонига эга таъсирчан 6,83 дюймли БОE Q11 дисплейи билан таъминланади. Смартфоннинг фото имкониятлари 1/1,28 дюймли 50 мегапикселли асосий сенсор, 200 мегапикселли кучли HP телефото модули ҳамда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли камерадан иборат.

Ишлаб чиқарувчи тақдим этаётган маълумотларга кўра, флагман камераси геймбал (кардан суспензияси) даражасидаги барқарорлаштириш тизимига эга бўлиб, у 3 градуслик кенгайтирилган бурчак остида ишлаш имконини беради. Бундан ташқари, қурилма секундига 240 кадр тезликда 4K форматида видео ёзиб олиш қобилиятига эга бўлиши ва дунёдаги илк 2 нанометрли Dimensity 9600 Pro процессори билан жиҳозланиши таъкидланмоқда.

Дастурий таъминот ва келгусидаги режалар

Смартфонлар нафақат юқори технологияли аппарат қисми, балки илғор дастурий ечимлари билан ҳам ажралиб туради. Хусусан, янги серия фойдаланувчиларга битта экраннинг ўзида бир вақтнинг ўзида бешта илова билан ишлаш ҳамда улар ўртасида силлиқ тарзда ўтиш имконини берувчи Атомик Воркбенч функциясини тақдим этади.

Аввалроқ таҳририятимиз Vivo X500 Pro Max модели ИМEИ маълумотлар базасида пайдо бўлгани ва унинг тахминий хусусиятлари ҳақида хабар берган эди. Шу билан бирга, шу ҳафта компаниянинг маҳсулот менежери Хан Босян янги қурилманинг Зеисс Супер Дйнамик камераси ёрдамида олинган видеоларни намойиш этиб, гаджет имкониятларини амалда кўрсатиб берди.

VivoСмартфонТехнологияФлагманЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиOpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқландиБугун, 10:59Xiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиXiaomi 18 Фолд ва Пад 9 Pro Max фақат Хитой бозорида сотиладиБугун, 03:22Космик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиКосмик кема океандан қайтмоқда: Starship S40 ТХ базасига етиб борадиБугун, 02:29Samsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиSamsung Galaxy A18 4G тақдимотигача фош қилинди: эски модел қимматлашадимиБугун, 01:52Ноутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиНоутбуклар нархи нега ошмоқда: асосий қисмлар таннархи 70 фоизга етдиКеча, 22:57Моторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаМоторола кенг форматли букланувчи смартфон чиқаришга ҳозирлик кўрмоқдаКеча, 22:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди