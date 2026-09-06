Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилди
АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ҳамда унинг куёви Жаред Кушнер кутилмаганда Москвага етиб келиб, Кремлда Россия президенти Владимир Путин билан учрашди. Россиянинг расмий люкс тоифасидаги «Aurus» автомобиллари кортежида ҳаракатланган америкалик музокарачилар Украинадаги урушни тўхтатиш бўйича Трампнинг янги ташаббусларини муҳокама қилиш учун Кремль қабулида бўлишди. Музокаралар якунида Путин Трампга ўз миннатдорчилигини етказишни сўраб, Москва америкалик воситачилар билан ишлашдан мамнун эканини таъкидлади. Трамп элчиларининг навбатдаги манзили Киев бўлиши кутилмоқда.
«Хуш келибсиз, тинчликпарварлар!»: Москвадаги кутиб олиш ва Aurus кортежи
АҚШ делегациясининг Россия пойтахтидаги қадамлари алоҳида дипломатик эътибор билан ташкил этилди:
Внуководаги қўниш ва Дмитриевнинг пости: Трампнинг махсус вакиллари бўлган борт соат 12:52 да Москванинг «Внуково» аэропортига келиб қўнди. Уларни Россия президентининг махсус вакили ҳамда РФПИ раҳбари Кирилл Дмитриев шахсан кутиб олди ва Х ижтимоий тармоғида улар билан тушган суратни жойлаб: «Москвага хуш келибсиз, тинчликпарварлар!» дея ёзиб қолдирди;
«Aurus»даги ҳаракатланиш: Америкалик меҳмонлар шаҳар бўйлаб ҳаракатланиш учун Россиянинг олий мартабали раҳбарларига мўлжалланган махсус «Aurus» лимузин ва автомобиллари кортежи билан таъминланди;
Кремлдаги тўлақонли таркиб: 5 сентябрь куни Кремлда кечган расмий музокараларда Россия томонидан нафақат давлат раҳбари, балки президент ёрдамчиси Юрий Ушаков ва Кирилл Дмитриев ҳам бевосита иштирок этди.
«Бизга сиз билан ишлаш қулай»: Путиннинг Трампга миннатдорчилиги ва 6-музокара
Россия раҳбари ва АҚШ вакиллари ўртасидаги мулоқот анча илиқ руҳда бошланди:
Трамп номига миннатдорчилик сўзлари: Учрашув аввалида Владимир Путин Трампга самимий тилаклари ва ташаккурини етказишни сўради: «Украина инқирозини ҳал қилишга ҳисса қўшишга интилаётгани учун жаноб Трампга миннатдорчилик билдирамиз. Россия учун Уиткофф ва Кушнер жамоаси билан мулоқот қилиш жуда қулай ва самарали»;
Хавфсизлик бўйича кафолат: Россия президенти тинчлик музокаралари ҳамда унда иштирок этаётган барча халқаро воситачиларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун Москва барча шароитни яратиб беришини маълум қилди;
Кетма-кет 6-учрашув: Маълум бўлишича, бу Владимир Путиннинг америкалик музокарачилар гуруҳи билан Украина инқирозини тартибга солиш бўйича ўтказган қаторасига олтинчи учрашуви бўлиб, дипломатик алоқалар изчил давом этмоқда.
Трампнинг сирли тинчлик ташаббуси ва Киев сари йўл
Ташрифнинг асл мазмуни ва навбатдаги геосиёсий қадамлар катта қизиқиш уйғотмоқда:
Очиқланмаган тинчлик режаси: Сафар арафасида Дональд Трамп ўз элчилари Москвада урушни тўхтатиш бўйича махсус ташаббус тақдим этишини маълум қилган эди, бироқ режанинг тафсилотлари ва шартлари сир сақланмоқда; Кремль матбуот хизмати ҳам баҳслар мазмунини тўлиқ очиқламади;
Кремлдан сўнг Киевга сафар: Кортеж Кремль дарвозасидан чиқиб кетгач, Уиткофф ва Кушнернинг навбатдаги манзили Киев бўлиши кутилмоқда — улар ушбу тинчлик таклифларини Украина расмийларига ҳам тақдим этиши мумкин;
Дипломатик босим: Трамп жамоаси ушбу воситачилик миссияси орқали можарони фаол сиёсий музокаралар майдонига кўчиришга жиддий ҳаракат қилмоқда.
Сизнингча, Дональд Трампнинг элчилари Владимир Путин ва Киев раҳбариятини муросага келтира оладими? Уиткофф ва Кушнернинг Кремлдан сўнг тўғридан-тўғри Украина сари йўл олиши урушнинг тўхташига олиб келувчи ҳал қилувчи бурилиш бўлиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…