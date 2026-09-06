Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилди

·0·Дунё
Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилди

АҚШ президенти Дональд Трампнинг махсус вакиллари Стив Уиткофф ҳамда унинг куёви Жаред Кушнер кутилмаганда Москвага етиб келиб, Кремлда Россия президенти Владимир Путин билан учрашди. Россиянинг расмий люкс тоифасидаги «Aurus» автомобиллари кортежида ҳаракатланган америкалик музокарачилар Украинадаги урушни тўхтатиш бўйича Трампнинг янги ташаббусларини муҳокама қилиш учун Кремль қабулида бўлишди. Музокаралар якунида Путин Трампга ўз миннатдорчилигини етказишни сўраб, Москва америкалик воситачилар билан ишлашдан мамнун эканини таъкидлади. Трамп элчиларининг навбатдаги манзили Киев бўлиши кутилмоқда.

«Хуш келибсиз, тинчликпарварлар!»: Москвадаги кутиб олиш ва Aurus кортежи

АҚШ делегациясининг Россия пойтахтидаги қадамлари алоҳида дипломатик эътибор билан ташкил этилди:

  • Внуководаги қўниш ва Дмитриевнинг пости: Трампнинг махсус вакиллари бўлган борт соат 12:52 да Москванинг «Внуково» аэропортига келиб қўнди. Уларни Россия президентининг махсус вакили ҳамда РФПИ раҳбари Кирилл Дмитриев шахсан кутиб олди ва Х ижтимоий тармоғида улар билан тушган суратни жойлаб: «Москвага хуш келибсиз, тинчликпарварлар!» дея ёзиб қолдирди;

  • «Aurus»даги ҳаракатланиш: Америкалик меҳмонлар шаҳар бўйлаб ҳаракатланиш учун Россиянинг олий мартабали раҳбарларига мўлжалланган махсус «Aurus» лимузин ва автомобиллари кортежи билан таъминланди;

  • Кремлдаги тўлақонли таркиб: 5 сентябрь куни Кремлда кечган расмий музокараларда Россия томонидан нафақат давлат раҳбари, балки президент ёрдамчиси Юрий Ушаков ва Кирилл Дмитриев ҳам бевосита иштирок этди.

«Бизга сиз билан ишлаш қулай»: Путиннинг Трампга миннатдорчилиги ва 6-музокара

Россия раҳбари ва АҚШ вакиллари ўртасидаги мулоқот анча илиқ руҳда бошланди:

  • Трамп номига миннатдорчилик сўзлари: Учрашув аввалида Владимир Путин Трампга самимий тилаклари ва ташаккурини етказишни сўради: «Украина инқирозини ҳал қилишга ҳисса қўшишга интилаётгани учун жаноб Трампга миннатдорчилик билдирамиз. Россия учун Уиткофф ва Кушнер жамоаси билан мулоқот қилиш жуда қулай ва самарали»;

  • Хавфсизлик бўйича кафолат: Россия президенти тинчлик музокаралари ҳамда унда иштирок этаётган барча халқаро воситачиларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун Москва барча шароитни яратиб беришини маълум қилди;

  • Кетма-кет 6-учрашув: Маълум бўлишича, бу Владимир Путиннинг америкалик музокарачилар гуруҳи билан Украина инқирозини тартибга солиш бўйича ўтказган қаторасига олтинчи учрашуви бўлиб, дипломатик алоқалар изчил давом этмоқда.

Трампнинг сирли тинчлик ташаббуси ва Киев сари йўл

Ташрифнинг асл мазмуни ва навбатдаги геосиёсий қадамлар катта қизиқиш уйғотмоқда:

  • Очиқланмаган тинчлик режаси: Сафар арафасида Дональд Трамп ўз элчилари Москвада урушни тўхтатиш бўйича махсус ташаббус тақдим этишини маълум қилган эди, бироқ режанинг тафсилотлари ва шартлари сир сақланмоқда; Кремль матбуот хизмати ҳам баҳслар мазмунини тўлиқ очиқламади;

  • Кремлдан сўнг Киевга сафар: Кортеж Кремль дарвозасидан чиқиб кетгач, Уиткофф ва Кушнернинг навбатдаги манзили Киев бўлиши кутилмоқда — улар ушбу тинчлик таклифларини Украина расмийларига ҳам тақдим этиши мумкин;

  • Дипломатик босим: Трамп жамоаси ушбу воситачилик миссияси орқали можарони фаол сиёсий музокаралар майдонига кўчиришга жиддий ҳаракат қилмоқда.

Сизнингча, Дональд Трампнинг элчилари Владимир Путин ва Киев раҳбариятини муросага келтира оладими? Уиткофф ва Кушнернинг Кремлдан сўнг тўғридан-тўғри Украина сари йўл олиши урушнинг тўхташига олиб келувчи ҳал қилувчи бурилиш бўлиши мумкинми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиИстанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиБугун, 10:20Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиБугун, 10:01АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаКеча, 19:36Трамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиТрамп Эрон билан ҳарбий тўқнашув ва Ҳурмуз бўғози назорати ҳақида очиқ гапирдиКеча, 19:25Юқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиЮқори элитани ларзага солган рейдлар: НАБУ Бош прокурор ва ўринбосари устидан текширув бошладиКеча, 18:33Кутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКутилмаган сукунат: Украина қўшинларига 3 кунлик ўт очишни тўхтатиш буйруғи берилдиКеча, 18:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди