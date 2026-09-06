Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди

·0·Дунё
Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди

Индонезиянинг машҳур ва энг хавфли вулқонларидан бири саналган Анак-Кракатау яна кучли портлашлар билан уйғонди — вулқондан кўтарилган қуюқ кул ва майда чанг булутлари мамлакат пойтахти Жакарта шаҳригача етиб келди. 6 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда кўп миллионли мегаполис осмонини чанг пардаси қоплагани акс этган ҳавотирли тасвирлар тарқалди. Табиий офат оқибатида Индонезиянинг бош ҳаво дарвозаси ҳисобланган «Сукарно-Ҳатта» халқаро аэропорти фаолияти фалажланди. Мазкур ҳодиса ҳудуд аҳолисида 1883 ва 2018 йилларда юзлаб инсонларнинг умрига зомин бўлган даҳшатли цунами фожиаси такрорланиши хавфини уйғотмоқда.

Жакарта осмонидаги кул зарралари ва шаҳар чироқлари остидаги таҳлика

Пойтахтда вазият бир неча соат ичида кескин ўзгарди:

  • Ҳавода муаллақ турган кул зарралари: Жакартанинг энг оммабоп «JKT Spot» шаҳар саҳифасида тарқалган видеоларда ҳавода осилиб турган майда вулқон кули зарралари тунги кўча чироқлари ёруғида яққол намоён бўлди;

  • Шамол орқали ёйилган булут: Вулқон масофаси анча олисда бўлишига қарамай, атмосфера оқимлари вулқон кулини тўғридан-тўғри пойтахт марказига қараб ҳайдаб келди;

  • Саломатлик учун таҳдид: Мутахассислар бундай микрозарралар инсон нафас йўллари ва ўпка учун ўта хавфли эканини эслатиб, аҳолини очиқ ҳавода тиббий ниқоб тақишга чақирмоқда.

Авиациядаги фалажлик: «Сукарно-Ҳатта»да 30 дан ортиқ рейс тўхтатилди

Вулқон отилиши мамлакат транспорт тизимига оғир зарба берди:

  • Бош аэропортнинг вақтинча ёпилиши: Индонезиянинг ANTARA миллий ахборот агентлиги хабарига кўра, ҳаво кенгликларини кул қоплагани ва кўриш масофаси пасайгани туфайли мамлакатнинг энг йирик «Сукарно-Ҳатта» аэропорти самолётларни қабул қилиш ва учиришни вақтинча тўхтатди;

  • 30 дан зиёд рейс жадвали бузилди: Хавфсизлик талаблари боис 30 дан ортиқ халқаро ва ички авиақатновлар бекор қилинди ёки захира йўналишларига йўналтирилди;

  • Двигателлар хавфи: Мутахассислар вулканик кул самолёт турбиналарига тушса, двигателларни бир зумда ишдан чиқариши мумкинлиги сабабли парвозларни мутлақо хавфсиз бўлмагунча тикламасликка қарор қилишди.

Зонд бўғозидаги даҳшат: 1883 ва 2018 йилги цунамилар хотираси

Анак-Кракатау шунчаки оддий вулқон эмас, у тарихдаги энг даҳшатли офатлар манбаидир:

  • Географик харита: Вулкан Ява ва Суматра ороллари оралиғида, стратегик аҳамиятга эга Зонд бўғозида жойлашган;

  • Кракатаунинг меросхўри: У 1883 йилда бутун сайёрани ларзага солган, шовқини минглаб километрларга эшитилган ва глобал цунами ҳосил қилган тарихий Кракатау вулқони ўрнида пайдо бўлган;

  • 2018 йилги фожиа: Орадан унча кўп вақт ўтмай — 2018 йилнинг декабрида Анак-Кракатаунинг бир қисми денгизга қулаб тушган ва бунинг оқибатида юзага келган кутилмаган даҳшатли цунами қирғоқ бўйидаги юзлаб инсонларни ҳаётдан олиб кетган эди.

Сизнингча, Анак-Кракатаунинг бу галги фаоллашуви 2018 йилдаги каби янги вайронкор цунами ва глобал табиий офатларни бошлаб бериши мумкинми? Инсоният замонавий технологиялар асрида ҳам она табиатнинг бундай ғазаби қаршисида ожиз қолаётганига қандай қарайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиПрезидентликдан бош вазирликка: Вучич муддатидан олдин истеъфога чиқишини эълон қилдиБугун, 10:43Мисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМисрда машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 10:39Москвада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиМосквада яширин музокара: Путин Трампнинг элчиларини Кремлда қабул қилдиБугун, 10:34Истанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиИстанбулда сирли фожиа: Серҳат Мустафа Қилич хонадонида жонсиз ҳолда топилдиБугун, 10:20Ҳурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиҲурмуз бўғозида уруш: АҚШ танкерни чўктирди, Эрон ракеталар билан зарба бердиБугун, 10:01АҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаАҚШ Саудияга 5 миллиард долларлик юқори аниқликдаги бомбалар сотмоқдаКеча, 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
91 мингдан ортиқ ўрдакча Чикаго дарёсига ташланди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди