Индонезия пойтахтини кул қоплади, бош халқаро аэропорт парвозларни тўхтатди
Индонезиянинг машҳур ва энг хавфли вулқонларидан бири саналган Анак-Кракатау яна кучли портлашлар билан уйғонди — вулқондан кўтарилган қуюқ кул ва майда чанг булутлари мамлакат пойтахти Жакарта шаҳригача етиб келди. 6 сентябрь куни ижтимоий тармоқларда кўп миллионли мегаполис осмонини чанг пардаси қоплагани акс этган ҳавотирли тасвирлар тарқалди. Табиий офат оқибатида Индонезиянинг бош ҳаво дарвозаси ҳисобланган «Сукарно-Ҳатта» халқаро аэропорти фаолияти фалажланди. Мазкур ҳодиса ҳудуд аҳолисида 1883 ва 2018 йилларда юзлаб инсонларнинг умрига зомин бўлган даҳшатли цунами фожиаси такрорланиши хавфини уйғотмоқда.
Жакарта осмонидаги кул зарралари ва шаҳар чироқлари остидаги таҳлика
Пойтахтда вазият бир неча соат ичида кескин ўзгарди:
Ҳавода муаллақ турган кул зарралари: Жакартанинг энг оммабоп «JKT Spot» шаҳар саҳифасида тарқалган видеоларда ҳавода осилиб турган майда вулқон кули зарралари тунги кўча чироқлари ёруғида яққол намоён бўлди;
Шамол орқали ёйилган булут: Вулқон масофаси анча олисда бўлишига қарамай, атмосфера оқимлари вулқон кулини тўғридан-тўғри пойтахт марказига қараб ҳайдаб келди;
Саломатлик учун таҳдид: Мутахассислар бундай микрозарралар инсон нафас йўллари ва ўпка учун ўта хавфли эканини эслатиб, аҳолини очиқ ҳавода тиббий ниқоб тақишга чақирмоқда.
Авиациядаги фалажлик: «Сукарно-Ҳатта»да 30 дан ортиқ рейс тўхтатилди
Вулқон отилиши мамлакат транспорт тизимига оғир зарба берди:
Бош аэропортнинг вақтинча ёпилиши: Индонезиянинг ANTARA миллий ахборот агентлиги хабарига кўра, ҳаво кенгликларини кул қоплагани ва кўриш масофаси пасайгани туфайли мамлакатнинг энг йирик «Сукарно-Ҳатта» аэропорти самолётларни қабул қилиш ва учиришни вақтинча тўхтатди;
30 дан зиёд рейс жадвали бузилди: Хавфсизлик талаблари боис 30 дан ортиқ халқаро ва ички авиақатновлар бекор қилинди ёки захира йўналишларига йўналтирилди;
Двигателлар хавфи: Мутахассислар вулканик кул самолёт турбиналарига тушса, двигателларни бир зумда ишдан чиқариши мумкинлиги сабабли парвозларни мутлақо хавфсиз бўлмагунча тикламасликка қарор қилишди.
Зонд бўғозидаги даҳшат: 1883 ва 2018 йилги цунамилар хотираси
Анак-Кракатау шунчаки оддий вулқон эмас, у тарихдаги энг даҳшатли офатлар манбаидир:
Географик харита: Вулкан Ява ва Суматра ороллари оралиғида, стратегик аҳамиятга эга Зонд бўғозида жойлашган;
Кракатаунинг меросхўри: У 1883 йилда бутун сайёрани ларзага солган, шовқини минглаб километрларга эшитилган ва глобал цунами ҳосил қилган тарихий Кракатау вулқони ўрнида пайдо бўлган;
2018 йилги фожиа: Орадан унча кўп вақт ўтмай — 2018 йилнинг декабрида Анак-Кракатаунинг бир қисми денгизга қулаб тушган ва бунинг оқибатида юзага келган кутилмаган даҳшатли цунами қирғоқ бўйидаги юзлаб инсонларни ҳаётдан олиб кетган эди.
Сизнингча, Анак-Кракатаунинг бу галги фаоллашуви 2018 йилдаги каби янги вайронкор цунами ва глобал табиий офатларни бошлаб бериши мумкинми? Инсоният замонавий технологиялар асрида ҳам она табиатнинг бундай ғазаби қаршисида ожиз қолаётганига қандай қарайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…