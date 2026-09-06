Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрди
Саудия Арабистони чемпионатининг навбатдаги турида қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув футбол оламининг диққат марказида бўлди. Goal.com хабар беришича, «Ал-Наср» жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду рақиб футболчининг тактик кўрсатмалари ёзилган қоғозни пойлаб кўришга уриниб, майдонда барчанинг кулгисини қистирган қизиқарли вазиятни келтириб чиқарди. Бироқ бу ҳазиломуз ҳолат жамоанинг ўйиндаги мағлубиятини яшира олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур қизиқарли воқеа ўйин қизғин палла бораётган бир пайтда юз берди. «Ал-Иттиҳод» футболчиси Данило захирадаги мураббийлар штабидан тактик кўрсатмалар ёзилган қоғоз парчасини қабул қилиб олган эди. Буни сезиб қолган Криштиану Роналду дарҳол ҳимоячининг ёнига бориб, унинг қўлидаги ёзувларни сир бой бермасдан кўздан кечиришга уринди. Бу самимий ва ҳазиломуз лаҳза майдондаги тарангликни бироз юмшатган бўлса-да, ўйин якуни меҳмонлар учун кўнгилдагидек якунланмади.
Майдондаги ҳазил ва оғир мағлубиятТактик қоғозни ўғринча кўришга уриниш эпизоди ижобий кайфият бағишлаганига қарамамай, «Ал-Наср» сардори ўз жамоасини мавсумдаги илк мағлубиятдан сақланиб қола олмади. Қаттиқ қаршиликларга бой ўтган баҳсда «Ал-Иттиҳод» рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди. Ўйинда мезбонларнинг ҳужумчиси Георге Иленихена биринчи бўлимнинг ўзидаёқ дубл қайд этиб, ғалабада ҳал қилувчи рол ўйнади. Танаффусга қадар Ангело Габриел киритган гол эса меҳмонларнинг жавобсиз қолмаган ягона ҳаракати бўлди.
Ушбу мағлубият «Ал-Наср» учун чемпионат бошланишидаги жиддий синов бўлди. Натижада, жамоа турнир жадвалида пешқадамлик қилаётган «Ал-Ҳилол»дан уч очко ортда қолиб кетди. Ўз навбатида, «Ал-Иттиҳод» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, турнир жадвалининг тўртинчи поғонасига кўтарилиб олди. Бу эса мамлакат чемпионатидаги рақобат ҳар қачонгидагидан ҳам кучайганини кўрсатади.
Олдинда турган вазифалар ва навбатдаги ўйинлар«Ал-Наср» бош мураббийи олдида эндиликда қисқа фурсатда ўйин сифатини яхшилаш ва йўқотилган очколар ўрнини қоплаш вазифаси турибди. Хусусан, жамоа сардори Криштиану Роналдунинг майдондаги самарадорлигини ошириш талаб этилади, чунки португалиялик юлдуз жорий мавсумдаги дастлабки тўртта лига ўйинида атиги икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган холос.
Клуб олдида ҳужум чизиғини янада ўткирлаштириш ва ҳимоядаги хатоликларни бартараф этиш асосий устувор вазифа сифатида турибди. Жамоа мухлислари ва мураббийлар штаби яқинлашиб келаётган учрашувларда, жумладан сентябрь ойига режалаштирилган ўйинларда ижобий натижа қайд этилишига умид боғламоқда. Бунинг учун эса «Ал-Наср» тезкор равишда ўз ўйинини тиклаб, ғалабали йўлга қайтиши шарт.
…