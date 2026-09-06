Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрди

·39·Спорт
Криштиану Роналду Саудия Арабистони чемпионатидаги учрашувда рақиб тактикасини пойлаб кўрди

Саудия Арабистони чемпионатининг навбатдаги турида қизиқарли ва муросасиз кечган учрашув футбол оламининг диққат марказида бўлди. Goal.com хабар беришича, «Ал-Наср» жамоаси ҳужумчиси Криштиану Роналду рақиб футболчининг тактик кўрсатмалари ёзилган қоғозни пойлаб кўришга уриниб, майдонда барчанинг кулгисини қистирган қизиқарли вазиятни келтириб чиқарди. Бироқ бу ҳазиломуз ҳолат жамоанинг ўйиндаги мағлубиятини яшира олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур қизиқарли воқеа ўйин қизғин палла бораётган бир пайтда юз берди. «Ал-Иттиҳод» футболчиси Данило захирадаги мураббийлар штабидан тактик кўрсатмалар ёзилган қоғоз парчасини қабул қилиб олган эди. Буни сезиб қолган Криштиану Роналду дарҳол ҳимоячининг ёнига бориб, унинг қўлидаги ёзувларни сир бой бермасдан кўздан кечиришга уринди. Бу самимий ва ҳазиломуз лаҳза майдондаги тарангликни бироз юмшатган бўлса-да, ўйин якуни меҳмонлар учун кўнгилдагидек якунланмади.

Майдондаги ҳазил ва оғир мағлубият

Тактик қоғозни ўғринча кўришга уриниш эпизоди ижобий кайфият бағишлаганига қарамамай, «Ал-Наср» сардори ўз жамоасини мавсумдаги илк мағлубиятдан сақланиб қола олмади. Қаттиқ қаршиликларга бой ўтган баҳсда «Ал-Иттиҳод» рақибини 2:1 ҳисобида таслим этди. Ўйинда мезбонларнинг ҳужумчиси Георге Иленихена биринчи бўлимнинг ўзидаёқ дубл қайд этиб, ғалабада ҳал қилувчи рол ўйнади. Танаффусга қадар Ангело Габриел киритган гол эса меҳмонларнинг жавобсиз қолмаган ягона ҳаракати бўлди.

Ушбу мағлубият «Ал-Наср» учун чемпионат бошланишидаги жиддий синов бўлди. Натижада, жамоа турнир жадвалида пешқадамлик қилаётган «Ал-Ҳилол»дан уч очко ортда қолиб кетди. Ўз навбатида, «Ал-Иттиҳод» ўз очколари сонини 11 тага етказиб, турнир жадвалининг тўртинчи поғонасига кўтарилиб олди. Бу эса мамлакат чемпионатидаги рақобат ҳар қачонгидагидан ҳам кучайганини кўрсатади.

Олдинда турган вазифалар ва навбатдаги ўйинлар

«Ал-Наср» бош мураббийи олдида эндиликда қисқа фурсатда ўйин сифатини яхшилаш ва йўқотилган очколар ўрнини қоплаш вазифаси турибди. Хусусан, жамоа сардори Криштиану Роналдунинг майдондаги самарадорлигини ошириш талаб этилади, чунки португалиялик юлдуз жорий мавсумдаги дастлабки тўртта лига ўйинида атиги икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган холос.

Клуб олдида ҳужум чизиғини янада ўткирлаштириш ва ҳимоядаги хатоликларни бартараф этиш асосий устувор вазифа сифатида турибди. Жамоа мухлислари ва мураббийлар штаби яқинлашиб келаётган учрашувларда, жумладан сентябрь ойига режалаштирилган ўйинларда ижобий натижа қайд этилишига умид боғламоқда. Бунинг учун эса «Ал-Наср» тезкор равишда ўз ўйинини тиклаб, ғалабали йўлга қайтиши шарт.

Криштиану РоналдуАл НассрАл ИттиҳодСаудия Pro ЛигасиФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаАрбелоанинг “Фулҳэм”и “Кристал Пэлас”га мағлуб бўлди — 2:3 ҳисобидаги драмаБугун, 09:48“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалаба“Интер Майами” “Атланта Юнайтед” билан дуранг ўйнади — бой берилган ғалабаБугун, 09:45Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Сенсация: Шара Буллет афсонавий Грейси оиласи вакилини мағлуб этди (видео)Бугун, 08:41Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Чемпионлик драмаси: Асадбек Саидов Саят Абдуалига камарни бой берди (видео)Бугун, 08:32“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...“Ан Наср”нинг илк мағлубияти: “Ал Иттиҳод” супердербида зафар қучди...Бугун, 08:28Ақлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиАқлбовар қилмас камбэк: “Рома” 90-дақиқадан сўнг “Аталанта”ни тиз чўктирдиБугун, 08:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)