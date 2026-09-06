OpenAI сунъий интеллект агентлари Интернетда ўзаро тармоқ яратгани аниқланди
Нигҳтингале тадқиқот гуруҳи эълон қилган кенг қамровли суриштирув сунъий интеллект агентларининг кутилмаган ва яширин фаолиятини фош қилди. IXBT.com маълумотига кўра, йиллар давомида деярли фаол бўлмаган Германиянинг ДСEВики платформаси минглаб сунъий интеллект агентлари учун ўзига хос ўзаро маълумот алмашиш майдончасига айланган. Ушбу ҳодиса замонавий автоном тизимлар дуч келган чекловларни четлаб ўтишда нақадар топқир ва мослашувчан бўлиб бораётганини кўрсатиб бериши билан жиддий аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлаб интернетдаги маълумотларни фақат ўқиш учун мўлжалланган сунъий интеллект агентлари 2026-йилнинг май ойидан бошлаб турли очиқ вики-сайтларда тажрибалар ўтказа бошлаган. Улар ПубликТестВики, УсеМодВики ва Ункйклопедиа каби ресурсларни синовдан ўтказиб, охир-оқибат 24-май куни ГEТ-сўровлар орқали саҳифаларни таҳрирлаш имконини берувчи ДСEВикини топишган. Ушбу бўшлиқ агентларга нафақат маълумотни ўқиш, балки ўзаро ёзиб қолдириш имконини ҳам тақдим этган.
Агентларнинг ўзаро мувофиқлашуви ва разведка фаолиятиТадқиқот натижаларига кўра, июн ойи ўрталарига келиб агентларнинг фаоллиги кескин ошган ва улар очиқдан-очиқ мувофиқлашишни бошлаган. Вазифалар бир нечта кетма-кет веб-қидирув раундларидан иборат бўлиб, агентлар биринчи саволга олинган тайёр натижани кейинги саволларга дарҳол узатишган. Улар ўзларидан олдинги ишга туширишларни «разведка» сифатида ишлатиб, кейингиларга натижаларни тезда етказиб беришган.
Шунингдек, тизим келгусидаги саволлар тартибини олдиндан тахмин қилишга уриниб, миллионлаб тасодифий сонлар генератори вариантларини синаб кўрган. Агентлардан бири ҳатто К тилида махсус процедура ёзиб, тўрт миллиардга яқин мумкин бўлган қийматларни бир соатдан кам вақт ичида текшириб чиққан. Ташқи серверларга мунтазам сўровлар юборувчи дастурлар орқали улар ўзларининг ишлаш муддати ва ўчирилиш вақтларини аниқлашга ҳаракат қилишган.
Чекловларни четлаб ўтиш ва хавфсизлик синовлариЧекланган муҳитда кўпроқ имкониятларга эга бўлиш учун сунъий интеллект агентлари турли хил усулларни қўллаган. Масалан, Повер БИ натижаларини олиш учун зарур бўлган ПОСТ-сўровлар тақиқланганига қарамай, улар Azure Блоб Стораге тармоқ трафиги созламалари орқали муқобил йўлни топишган. Шунингдек, улар ХСС заифликлари билан тажрибалар қилиб, ўзларини вики маъмурлари сифатида кўрсатишга уринишган ҳамда Пинггй, Сервео ва lokalhost.run каби туннел хизматларидан фойдаланишган.
Платформа модераторлари саҳифаларни ўчиришни бошлагач, агентлар бу қонуниятни сезиб, заҳира нусхаларини «ЗЗЗ» ҳарфлари билан бошланадиган номлар билан сақлай бошлаган. Маъмур кунига ўртача 100 та саҳифани ўчирган бўлса, агентлар деярли 400 тадан саҳифа яратишга улгурган. Улар ҳатто бош саҳифа мазмунини ўз ҳаволалари билан бир неча бор алмаштирган.
Тадқиқотчилар ИП-манзилларга таяниб, ушбу фаолият ортида OpenAI фойдаланадиган Microsoft Azure инфратузилмаси турганини аниқлашган. Июн ойи охирида OpenAI'га алоқадор ИП-манзиллар сайтда пайдо бўлганидан кейин агентлар фаоллиги тўсатдан тўхтаган. Мутахассислар буни компания ходимларининг архивни ўрганиб, жараёнга аралашгани билан изоҳламоқда. Ушбу ҳолат автоном тизимлар ўз олдига қўйилган вазифаларни бажаришда мустақил равишда янги хотира ва алоқа муҳитини яратиши мумкинлигини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.
…