Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқлади

·21·Саломатлик
Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега ёмонлашишини аниқлади

Олимлар ёш ўтиши билан хотиранинг ёмонлашиши шунчаки маълумотларнинг «ўчиб кетиши» билан боғлиқ эмаслигини аниқлади. Янги тадқиқотга кўра, мия вақт ўтиши билан айрим воқеаларнинг аниқ тафсилотларини қайта тиклаш ўрнига, уларни умумий категориялар билан аралаштира бошлайди. Бу жараён хотирадаги чалкашликларнинг кўпайишига олиб келиши мумкин. Тадқиқот Cerebral Cortex журналида чоп этилган.

Тадқиқот Бингемтон университети олимлари Дестав Мекбиб ва Иэн Макдонаф томонидан олиб борилган. Унда 18–74 ёшдаги 61 нафар кўнгилли иштирок этган. Улар уч гуруҳга бўлинган: 18–30 ёшдаги 17 нафар ёш, 50–60 ёшдаги 21 нафар ўрта ёшли ва 61–74 ёшдаги 23 нафар катта ёшли иштирокчи.

Тажриба давомида иштирокчиларга турли юзлар объектлар ёки манзаралар билан жуфтлаб кўрсатилган. Кейинчалик улардан айнан қайси объект ёки манзара муайян юз билан боғланганини эслаш сўралган. Бу жараёнда уларнинг мияси функционал МРТ ёрдамида кузатилган.

Тадқиқотчилар асосий эътиборни хотира учун муҳим бўлган гиппокамп фаолиятига қаратган. Мия янги маълумотни қабул қилгандан сўнг, гиппокамп ушбу хотира изларини қайта фаоллаштиради. Ёш одамларда бу жараён аниқ хотирани қайта тиклашга ёрдам берган. Ёши катта иштирокчиларда эса худди шундай қайта фаоллашув айрим ҳолларда нотўғри объект ёки манзарани танлаш билан боғланган.

Натижаларга кўра, ёш иштирокчилар топшириқларнинг ўртача 36 фоизини тўғри бажарган. 50–60 ёшдаги гуруҳда бу кўрсаткич 24 фоиз, 61–74 ёшдагиларда эса 20 фоизни ташкил этган. Тадқиқотда ёш ортиши билан хотиранинг ассоциатив аниқлиги пасайгани кузатилган.

Қизиғи шундаки, тадқиқотчилар хотира билан боғлиқ ўзгаришлар фақат кексаликда пайдо бўлмаслигини қайд этмоқда. Бингемтон университети олимлари хотира аниқлигидаги сезиларли пасайиш 50 ёшлар атрофидаёқ намоён бўлиши мумкинлигини таъкидлаган. Шу сабабли ўрта ёш мия ва хотира фаолиятидаги муҳим ўтиш даври бўлиши мумкин.

Олимларнинг фикрича, бу механизмнинг ўзи ёмон ҳодиса эмас. Инсон миясининг турли воқеалардан умумий хулосалар чиқариши кундалик ҳаётда қарор қабул қилишга ёрдам беради. Муаммо ёш ўтиши билан умумий тасаввурлар конкрет тафсилотларни сиқиб чиқара бошлаганида юзага келади.

Тадқиқотчилар ушбу натижалар келажакда ёшга боғлиқ нормал хотира ўзгаришларини бошқа жиддий когнитив муаммолардан фарқлаш ҳамда хотира аниқлигини сақлашга қаратилган усулларни ишлаб чиқишда ёрдам беришига умид қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўлиЙилига 86 мингдан зиёд одамнинг ёстиғини қуритаётган «жимжит хавф»: 100 долларлик нажот йўли02.09, 18:13Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...02.09, 09:15Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?01.09, 12:431-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева01.09, 08:21Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!Ўт қопини ишдан чиқарувчи 5 та хавфли маҳсулот: Бу таомларни дарҳол чекланг!31.08, 17:23Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?Кундузги уйқу сири: Организм тетик бўлиши учун айнан неча дақиқа ухлаш керак?30.08, 19:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
Туғилган кунингиз қайси аъзонгиз «нозик» эканини кўрсатади? Қизиқ талқин
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
1-ўриндаги мева барчани ҳайратга солди: Дунёдаги энг фойдали 5 та мева
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Қаҳва ва дорилар ёрдам бермайди: Сурункали чарчоқни йўқотувчи 3 та бепул даво
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Бостирилган туйғулар танани касал қиладими? Илм нима дейди?
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Соғлом организмнинг 9 та асосий белгиси
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Дунёдаги энг фойдали ТОП-5 сут: қайси бири нимаси билан ажралиб туради?
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Қайси вақтда ухлаш керак? Мутахассислар жавоби ҳайрон қолдиради...
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди
Миядаги ўсмани билдириши мумкин бўлган ғайриоддий белги маълум қилинди