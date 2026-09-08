Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилди

·8·Дунё
Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилди

Париждаги Эйфель минорасига ҳинду диний делегацияси ташрифи чоғида аёл ходимлар иш жойларини тарк этишга мажбурлангани ҳақидаги хабарлар юзасидан текширув бошланди. Бу ҳақда “Reuters” хабар берди.

Ҳодиса жорий йилнинг 6 сентябрь куни тахминан 100 нафар кишидан иборат, BAPS номи билан танилган ҳинду диний ташкилотига алоқадор делегациянинг Эйфель минорасига ёпиқ ташрифи вақтида содир бўлгани айтилмоқда.

Касаба уюшмаси вакили Диан Давуаннинг “Reuters” агентлигига айтишича, делегация ўтиб кетаётган пайтда аёл ходимлардан иш жойларини тарк этиш ва уларнинг ўрнига эркак ҳамкасбларини қўйиш сўралган. Мазкур ҳолат ходимлар орасида норозилик ва эътирозларга сабаб бўлган.

Қайд этилишича, 7 сентябрь куни ходимлар юз берган воқеани муҳокама қилиш ҳамда раҳбарият билан мулоқот ўтказиш мақсадида йиғилиш ўтказган. Шу сабабли Эйфель минораси белгиланган вақтдан кечроқ очилган. Кириш қисмида эса юзага келган кечикиш “операцион сабаблар” билан изоҳланган ёзув пайдо бўлган.

Давуаннинг айтишича, минора маъмурияти ходимлардан мазкур ҳодиса учун узр сўраган.

Париж мэри Эммануэль Грегуар ҳам воқеа юзасидан имкон қадар тезроқ текширув бошланишини маълум қилган. У ходимларнинг норозилиги асосли эканини таъкидлаб, юз берган ҳолатга олиб келган барча сабаблар аниқланиши зарурлигини билдирган.

Шунингдек, ҳодиса юзасидан BAPS ташкилоти ҳам баёнот берган. Унда делегациянинг келиши ташриф буюрувчиларга халақит бермаслик мақсадида минора очилиши билан бир вақтга режалаштирилгани айтилган.

Ташкилот вакилларининг таъкидлашича, уларга маълум бўлган ҳолатга кўра, ҳеч ким Эйфель минорасига киришдан тўсиб қўйилмаган. Шу билан бирга, BAPS юзага келган ноқулайлик ёки оғриқли ҳолат учун узр сўраган.

Маълум қилинишича, Франция Миллий ассамблеяси раиси Яэль Браун-Пиве ҳам воқеага муносабат билдирган. У Францияда аёллар жамоат ҳаётида эркаклар билан тенг равишда иштирок этишини таъкидлаб, бошқаларни қабул қилиш мамлакат қадриятларидан воз кечишни англатмаслигини билдирган.

Билдирилишича, BAPS делегацияси Францияга Париж атрофида ҳинду ибодатхонаси очилиши муносабати билан ўтказилган тадбирларда иштирок этиш учун борган бўлган.

Ҳозирда Эйфель минорасида содир бўлган мазкур ҳолат юзасидан текширув олиб борилмоқда. Воқеа атрофидаги барча ҳолатлар аниқланиши ва аёл ходимларнинг иш жойларини тарк этишига айнан қандай сабаблар туртки бўлгани ойдинлаштирилиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиШавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада