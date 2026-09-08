Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилинди
5 сентябрь куни Мисрдаги суд мамлакатда кенг танилган телебошловчи Сара Ҳалифа ҳамда жиноят иши доирасидаги яна 11 нафар айбланувчини гиёҳвандлик воситаларини ишлаб чиқариш ва уларни сотиш билан боғлиқ жиноятларда айбдор деб топиб, ўлим жазосига ҳукм қилди. Бу ҳақда “Al-Ahram” хабар берди.
Нашр тарқатган маълумотларга кўра, Сара Ҳалифа ва бошқа айбланувчилар гиёҳванд моддалар тайёрлаш учун зарур бўлган хомашёни харид қилиш, уни қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотни кейинчалик сотиш билан шуғулланган уюшган жиноий гуруҳни шакллантирганликда гумон қилинган.
Тергов маълумотларида таъкидланишича, судланувчиларга нисбатан қўйилган айбловлар фақат гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар билангина чекланмаган. Уларга, шунингдек, ўқотар қуролларни қонунга хилоф равишда сақлаш бўйича ҳам айбловлар илгари сурилган.
Тергов жараёнида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан гиёҳвандлик воситалари ва уларни тайёрлашда фойдаланилган хомашёнинг катта миқдори мусодара қилинган. Расмий маълумотларга кўра, мусодара қилинган моддаларнинг умумий оғирлиги 750 килограммдан ошган.
Бундан ташқари, полиция ходимлари гиёҳвандлик воситаларини тайёрлаш учун махсус жиҳозланган иккита хонадонни ҳам аниқлаган. Ушбу жойлар нарколаборатория сифатида фойдаланилгани айтилмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари вакиллари яна ўқ-дорилар билан бирга сақланган, тегишли лицензияга эга бўлмаган қурол-аслаҳа арсеналини ҳам топган. Бу ҳолат иш бўйича айбловларни янада оғирлаштирган.
Шу билан бирга, суд қарори ҳали якуний нуқта эмас. “Айбдор деб топилган Ҳалифа ва бошқа судланувчилар чиқарилган ҳукм устидан белгиланган тартибда шикоят қилиш ҳуқуқига эга”, дейилади хабарда.
“Al-Ahram” нашри қўшимча аниқлик киритиб, Сара Ҳалифа 2025 йил апрель ойида Қоҳира шаҳрида қўлга олинганини маълум қилди.
Сара Ҳалифа Мисрда таниқли медиа шахсларидан бири бўлган. У бир нечта телеканалларда телебошловчи сифатида фаолият юритган ва оммавий ахборот воситалари орқали кенг жамоатчиликка танилган.
Эндиликда машҳур телебошловчининг номи гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ катта жиноий иш доирасида тилга олинмоқда. Суднинг ўлим жазоси ҳақидаги қарори эса жамоатчилик эътиборини ушбу ишга янада кучайтирди.
…