Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилинди

·112·Дунё
Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилинди

5 сентябрь куни Мисрдаги суд мамлакатда кенг танилган телебошловчи Сара Ҳалифа ҳамда жиноят иши доирасидаги яна 11 нафар айбланувчини гиёҳвандлик воситаларини ишлаб чиқариш ва уларни сотиш билан боғлиқ жиноятларда айбдор деб топиб, ўлим жазосига ҳукм қилди. Бу ҳақда “Al-Ahram” хабар берди.

Нашр тарқатган маълумотларга кўра, Сара Ҳалифа ва бошқа айбланувчилар гиёҳванд моддалар тайёрлаш учун зарур бўлган хомашёни харид қилиш, уни қайта ишлаш ҳамда тайёр маҳсулотни кейинчалик сотиш билан шуғулланган уюшган жиноий гуруҳни шакллантирганликда гумон қилинган.

Тергов маълумотларида таъкидланишича, судланувчиларга нисбатан қўйилган айбловлар фақат гиёҳвандлик воситалари билан боғлиқ жиноятлар билангина чекланмаган. Уларга, шунингдек, ўқотар қуролларни қонунга хилоф равишда сақлаш бўйича ҳам айбловлар илгари сурилган.

Тергов жараёнида ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан гиёҳвандлик воситалари ва уларни тайёрлашда фойдаланилган хомашёнинг катта миқдори мусодара қилинган. Расмий маълумотларга кўра, мусодара қилинган моддаларнинг умумий оғирлиги 750 килограммдан ошган.

Бундан ташқари, полиция ходимлари гиёҳвандлик воситаларини тайёрлаш учун махсус жиҳозланган иккита хонадонни ҳам аниқлаган. Ушбу жойлар нарколаборатория сифатида фойдаланилгани айтилмоқда.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари вакиллари яна ўқ-дорилар билан бирга сақланган, тегишли лицензияга эга бўлмаган қурол-аслаҳа арсеналини ҳам топган. Бу ҳолат иш бўйича айбловларни янада оғирлаштирган.

Шу билан бирга, суд қарори ҳали якуний нуқта эмас. “Айбдор деб топилган Ҳалифа ва бошқа судланувчилар чиқарилган ҳукм устидан белгиланган тартибда шикоят қилиш ҳуқуқига эга”, дейилади хабарда.

“Al-Ahram” нашри қўшимча аниқлик киритиб, Сара Ҳалифа 2025 йил апрель ойида Қоҳира шаҳрида қўлга олинганини маълум қилди.

Сара Ҳалифа Мисрда таниқли медиа шахсларидан бири бўлган. У бир нечта телеканалларда телебошловчи сифатида фаолият юритган ва оммавий ахборот воситалари орқали кенг жамоатчиликка танилган.

Эндиликда машҳур телебошловчининг номи гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний муомаласи билан боғлиқ катта жиноий иш доирасида тилга олинмоқда. Суднинг ўлим жазоси ҳақидаги қарори эса жамоатчилик эътиборини ушбу ишга янада кучайтирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:0770 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиБугун, 14:27Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада