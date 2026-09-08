Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловлар
Ўзбекистонда педагог ва раҳбар ходимлар учун кўзда тутилган моддий рағбатлантириш тизимида муҳим ўзгаришлар белгиланди. Мамлакат миқёсида кенг нишонланадиган «1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни» муносабати билан тизим ходимларига бериладиган мукофот миқдори сезиларли даражада оширилди. Хўш, байрам арафасида ўқитувчиларга қанча миқдорда пул мукофоти берилади ва бу маблағлар қандай мезонлар асосида ҳисобланади? Мақола охирида эса асосий интрига — мукофот пулининг аниқ ҳисоб-китоб формуласи ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори билан боғлиқ барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Президент фармони ва мукофот миқдорининг янги меъёрлари
Давлат раҳбарияти томонидан таълим соҳаси ходимларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг меҳнатини муносиб рағбатлантиришга қаратилган қарорлар қабул қилинмоқда:
Фармон талаблари: Президентнинг тегишли фармонига асосан, таълим муассасаларининг педагогик ва раҳбар ходимларига байрам муносабати билан бериладиган мукофотлар миқдори янги босқичга кўтарилди;
Фоиз кўрсаткичи: Ҳужжатга мувофиқ, мукофот миқдори белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 75 фоизигача этиб белгиланди;
Қўллаб-қувватлаш чоралари: Бу каби молиявий рағбатлар ўқитувчиларнинг жамиятдаги мавқеини янада мустаҳкамлаш ва уларнинг касб байрамини кўтаринки руҳда кутиб олишини таъминлашга хизмат қилади.
«Педагог ва раҳбар ходимларга 1 октябрь муносабати билан бериладиган мукофотлар белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан келиб чиқиб ҳисобланади», — дейилади расмий манбаларда.
Ҳисоб-китоб асослари ва молиявий кўрсаткичлар
Байрам мукофотини шакллантиришда қўлланиладиган асосий рақамлар ва шартлар қуйидагича кўриниш олган:
Энг кам иш ҳақи миқдори: Ҳозирги кунда республикада белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўмни ташкил этади;
Мукофотнинг юқори чегараси: Юқоридаги кўрсаткичдан келиб чиққан ҳолда, педагог ва раҳбар ходимларга 1 миллион 20 минг сўмгача мукофот пули берилиши мумкин;
Маошга боғлиқлик: Муҳим жиҳати шундаки, мукофот миқдори ўқитувчининг шахсий ойлик маошидан эмас, балки айнан белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб чиқарилади.
Асосий ечим ва байрам олдидан кутилаётган натижалар
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бу маблағлар кимларга ва қандай тартибда берилишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўм этиб белгилангани сабабли, унинг 75 фоизига тенг бўлган 1 миллион 20 минг сўмгача бўлган бир марталик байрам мукофоти мамлакатдаги барча фаол ўқитувчилар ва мактаб раҳбарларига ўз вақтида етказиб берилиши кўзда тутилган.
Сизнингча, ўқитувчиларнинг касб байрами муносабати билан бериладиган бундай моддий рағбатлантиришлар уларнинг самарали ишлашига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни яқинларингиз ҳамда қадрдон ўқитувчиларингизга улашинг!
…