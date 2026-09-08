Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловлар

·6·Ўзбекистон
Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловлар

Ўзбекистонда педагог ва раҳбар ходимлар учун кўзда тутилган моддий рағбатлантириш тизимида муҳим ўзгаришлар белгиланди. Мамлакат миқёсида кенг нишонланадиган «1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни» муносабати билан тизим ходимларига бериладиган мукофот миқдори сезиларли даражада оширилди. Хўш, байрам арафасида ўқитувчиларга қанча миқдорда пул мукофоти берилади ва бу маблағлар қандай мезонлар асосида ҳисобланади? Мақола охирида эса асосий интрига — мукофот пулининг аниқ ҳисоб-китоб формуласи ва меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори билан боғлиқ барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Президент фармони ва мукофот миқдорининг янги меъёрлари

Давлат раҳбарияти томонидан таълим соҳаси ходимларини қўллаб-қувватлаш ва уларнинг меҳнатини муносиб рағбатлантиришга қаратилган қарорлар қабул қилинмоқда:

  • Фармон талаблари: Президентнинг тегишли фармонига асосан, таълим муассасаларининг педагогик ва раҳбар ходимларига байрам муносабати билан бериладиган мукофотлар миқдори янги босқичга кўтарилди;

  • Фоиз кўрсаткичи: Ҳужжатга мувофиқ, мукофот миқдори белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 75 фоизигача этиб белгиланди;

  • Қўллаб-қувватлаш чоралари: Бу каби молиявий рағбатлар ўқитувчиларнинг жамиятдаги мавқеини янада мустаҳкамлаш ва уларнинг касб байрамини кўтаринки руҳда кутиб олишини таъминлашга хизмат қилади.

«Педагог ва раҳбар ходимларга 1 октябрь муносабати билан бериладиган мукофотлар белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан келиб чиқиб ҳисобланади», — дейилади расмий манбаларда.

Ҳисоб-китоб асослари ва молиявий кўрсаткичлар

Байрам мукофотини шакллантиришда қўлланиладиган асосий рақамлар ва шартлар қуйидагича кўриниш олган:

  • Энг кам иш ҳақи миқдори: Ҳозирги кунда республикада белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўмни ташкил этади;

  • Мукофотнинг юқори чегараси: Юқоридаги кўрсаткичдан келиб чиққан ҳолда, педагог ва раҳбар ходимларга 1 миллион 20 минг сўмгача мукофот пули берилиши мумкин;

  • Маошга боғлиқлик: Муҳим жиҳати шундаки, мукофот миқдори ўқитувчининг шахсий ойлик маошидан эмас, балки айнан белгиланган меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан келиб чиққан ҳолда ҳисоблаб чиқарилади.

Асосий ечим ва байрам олдидан кутилаётган натижалар

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бу маблағлар кимларга ва қандай тартибда берилишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори 1 миллион 360 минг сўм этиб белгилангани сабабли, унинг 75 фоизига тенг бўлган 1 миллион 20 минг сўмгача бўлган бир марталик байрам мукофоти мамлакатдаги барча фаол ўқитувчилар ва мактаб раҳбарларига ўз вақтида етказиб берилиши кўзда тутилган.

Сизнингча, ўқитувчиларнинг касб байрами муносабати билан бериладиган бундай моддий рағбатлантиришлар уларнинг самарали ишлашига қандай таъсир кўрсатади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим хабарни яқинларингиз ҳамда қадрдон ўқитувчиларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаБугун, 13:20Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Бугун, 09:58Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиИкки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиКеча, 21:04Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувЧегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувКеча, 15:59Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиТошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 15:55Президент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиПрезидент администрациясида катта ўзгариш: Пўлат Бобожонов лавозимидан кетдиКеча, 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?