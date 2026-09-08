Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатди

·46·Дунё
Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатди

Буюк Британия қироли Чарлз III шаҳзода Гарри ва унинг рафиқаси Меган мамлакатга қайтган тақдирда ҳам қироллик оиласининг расмий вазифаларни бажармайдиган аъзолари мақомида қолишини тасдиқлади. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Қирол номидан ҳукумат ва давлат идораларининг юқори мартабали вакилларига юборилган мактубда Гарри ва Меган 2020 йилда қироллик оиласидаги расмий вазифаларидан чекинганидан кейин уларнинг мақоми ўзгармагани қайд этилган.

Ҳужжатда эр-хотин томонидан амалга ошириладиган хайрия фаолияти шахсий ташаббус сифатида қаралиши, уларнинг хавфсизлиги юзасидан юзага келадиган тезкор масалалар эса тегишли полиция органлари томонидан ҳал этилиши белгиланган.

Мактуб қироллик хонадонининг юқори мартабали амалдори — Лорд Чемберлен томонидан ҳукумат ва ҳарбий идоралар раҳбарлари, шунингдек, қиролнинг ҳудудлардаги вакиллари ҳисобланган лорд-лейтенантларга юборилган.

Қироллик саройи мазкур хабар орқали Гарри ва Меганнинг мақоми борасида юзага келиши мумкин бўлган турли талқинларнинг олдини олишни мақсад қилган.

Associated Press қайд этишича, ҳужжат эр-хотиннинг қироллик оиласидаги мавқеи ўзгармаганини яна бир бор кўрсатади. Шу билан бирга, мактубнинг кенг доирадаги мансабдор шахсларга юборилгани Гарри ва Меган фаолияти амалдаги қироллик оиласи билан чалкашиб кетиши мумкинлиги ҳақидаги хавотирларни ҳам кучайтирган.

Шаҳзода Гаррининг хавфсизлиги масаласи ҳам ҳануз муҳокама марказида. У Буюк Британияда давлат томонидан молиялаштириладиган полиция қўриқловини қайта тиклаш масаласида ҳукумат билан узоқ давом этган ҳуқуқий кураш олиб борган.

Гарри ва Меган 2020 йилда қироллик оиласидаги расмий вазифаларини тарк этганидан сўнг давлат томонидан тақдим этиладиган хавфсизлик чораларининг аввалги шакли бекор қилинган.

Эр-хотинга доимий полиция ҳимояси бериш ёки бермаслик масаласини Қироллик ва юқори мартабали шахслар бўйича ижроия қўмитаси — RAVEC кўриб чиқади. Қирол номидан юборилган мактубда эса хавфсизлик билан боғлиқ шошилинч қарорлар тегишли полиция идоралари ваколатига кириши алоҳида таъкидланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиШавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиБугун, 11:55АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаАҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада