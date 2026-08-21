Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи

·0·Дунё
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи

Ҳиндистонлик Лалит Патидар ташқи кўриниши билан кўпчиликнинг эътиборини тортиб келади. Унинг юзидаги туклар ғоят зич бўлиб, юз сиртининг 95 фоизидан ортиқ қисми тук билан қопланган.

Маълумотларга кўра, Лалит Патидарнинг юзидаги туклар зичлиги ҳар бир квадрат сантиметрга 201,72 тагача етади. Айнан шу ноодатий хусусият уни жаҳон рекордчилари қаторига олиб кирган.

Лалитнинг ташқи кўриши бошқаларникидан кескин фарқ қилса-да, у бу хусусияти билан танилиб, дунёдаги энг ноодатий инсонлардан бири сифатида эътироф этилган.

Унинг сурати ва ҳаёти ҳақидаги маълумотлар ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб инсонларни ҳайратга солган.

Лалит Патидарнинг рекорди инсон организмидаги ноодатий хусусиятлар қанчалик турфа бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади. Унинг юзидаги тукларнинг бундай юқори зичлиги эса рекордлар оламидаги энг ғаройиб кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.

Сиз нима деб ўйлайсиз, инсонлардаги бундай ноодатий рекордлардан қай бири энг ҳайратланарли?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгилади38 та тиши бор аёл Гиннес рекордини янгиладиБугун, 09:28Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Европа Иттифоқи Украина фермерларига 220 млн евро бермади...Бугун, 08:21Венс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимВенс: АҚШнинг Эронга қарши энг кучли қуроли иқтисодий босимБугун, 08:14Америкалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиАмерикалик миллионер Кениядаги вертолёт ҳалокатида ҳалок бўлдиБугун, 08:07Трамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаТрамп: Эрон билан келишув тузиш тобора мураккаблашмоқдаБугун, 08:01Олимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиОлимлар Ердан 23 баравар оғир «мега-Ер»ни топдиБугун, 01:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди