Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Ҳиндистонлик Лалит Патидар ташқи кўриниши билан кўпчиликнинг эътиборини тортиб келади. Унинг юзидаги туклар ғоят зич бўлиб, юз сиртининг 95 фоизидан ортиқ қисми тук билан қопланган.
Маълумотларга кўра, Лалит Патидарнинг юзидаги туклар зичлиги ҳар бир квадрат сантиметрга 201,72 тагача етади. Айнан шу ноодатий хусусият уни жаҳон рекордчилари қаторига олиб кирган.
Лалитнинг ташқи кўриши бошқаларникидан кескин фарқ қилса-да, у бу хусусияти билан танилиб, дунёдаги энг ноодатий инсонлардан бири сифатида эътироф этилган.
Унинг сурати ва ҳаёти ҳақидаги маълумотлар ижтимоий тармоқларда ҳам катта қизиқиш уйғотиб, кўплаб инсонларни ҳайратга солган.
Лалит Патидарнинг рекорди инсон организмидаги ноодатий хусусиятлар қанчалик турфа бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатади. Унинг юзидаги тукларнинг бундай юқори зичлиги эса рекордлар оламидаги энг ғаройиб кўрсаткичлардан бири ҳисобланади.
Сиз нима деб ўйлайсиз, инсонлардаги бундай ноодатий рекордлардан қай бири энг ҳайратланарли?
…