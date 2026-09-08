Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ берди

·3·Спорт
Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ берди

Франция терма жамоаси ва Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатининг ярим финалида Испаниядан учралган оғир мағлубиятдан кейин илк бор ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи мазкур натижа унинг фаолиятидаги энг оғриқли зарба бўлганини тан олишдан бош тортган, бироқ миллий жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи сўнмаганини алоҳида таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоаси мундиал ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсда 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги юришини тўхтатганди. Ушбу мағлубият французистонлик мухлислар ва футболчилар учун жиддий зарба бўлди. Шунга қарамай, жамоа сардори бўлган Килиан Мбаппе бу каби оғриқли дамларни илгари ҳам бошдан кечирганини эсга олди.

Оғриқли мағлубиятлар ва бой берилган финал ўйинлари

Реал Мадрид юлдузи олдинда турган Интер клубига қарши Чемпионлар лигаси учрашуви олдидан матбуот анжуманида сўзга чиқиб, фаолиятидаги энг оғир дамларни эслади. Унинг сўзларига кўра, мазкур ярим финалдаги мағлубият қийин кечган бўлса-да, уни фаолиятидаги энг қийини деб аташ қийин.

«Бу қийин эди. Энг қийини... Билмайман. Чунки мен жаҳон чемпионати финали ва Чемпионлар лигаси финалида ҳам ютқазганман», — деди франциялик ҳужумчи ўтган йиллардаги шубҳали ва аламли хотираларни эслаб.

Футболчи ўз фаолиятида 2018-йилги жаҳон чемпионатида зафар қучган бўлса-да, кейинги йирик глобал турнирларда ҳам шиддатли синовларга дуч келганини яхши билади. Шу боисдан ҳам у ҳар қандай муваффақиятсизликни профессионал тарзда қабул қилишга ўрганган.

Келажакдаги мақсадлар ва ғалабага бўлган иштиёқ

Шунингдек, Килиан Мбаппе жамоа умумий мусобақада ёмон қатнашмагани ва мамлакат имижини муносиб ҳимоя қилгани учун мухлислар билан ўзига хос боғлиқлик ҳосил қилганини қўшимча қилди. Унинг фикрича, кўрсатилган ўйин ва майдондаги ҳаракатлар учун терма жамоа фахрланиши лозим.

Француз ҳужумчиси бу мағлубият на унинг шахсий амбицияларини ва на бутун миллий жамоанинг келгусидаги ғалабалар сари интилишини камайтира олишини қатъий таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар доим ҳам жаҳон чемпиони бўлишнинг иложи йўқ, бироқ ғалабага чанқоқликни сақлаб қолиш энг муҳим омилдир.

«Сиз доимо жаҳон чемпионатини юта олмайсиз, чунки бу ҳар доим ҳам мумкин эмас. Лекин биз доимо ғалабага чанқоғмиз. Ўша чанқоқликни йўқотган кунимиз, ҳаммаси тамом бўлади», — дея якунлади сўзини Килиан Мбаппе.

Килиан МбаппеРеал МадридФранцияИспанияЧемпионлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларҲусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларБугун, 13:31Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Бугун, 13:06Бектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБектемир Мелиқўзиев чемпионлик жанги ўтказмоқчи: Хайме Мунгияга расмий таклиф юборилдиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда