Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ берди
Франция терма жамоаси ва Мадриднинг Реал клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе 2026-йилги жаҳон чемпионатининг ярим финалида Испаниядан учралган оғир мағлубиятдан кейин илк бор ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Goal.com хабар беришича, 27 ёшли футболчи мазкур натижа унинг фаолиятидаги энг оғриқли зарба бўлганини тан олишдан бош тортган, бироқ миллий жамоанинг ғалабага бўлган иштиёқи сўнмаганини алоҳида таъкидлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Франция терма жамоаси мундиал ярим финалида Испанияга қарши кечган баҳсда 0:2 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақадаги юришини тўхтатганди. Ушбу мағлубият французистонлик мухлислар ва футболчилар учун жиддий зарба бўлди. Шунга қарамай, жамоа сардори бўлган Килиан Мбаппе бу каби оғриқли дамларни илгари ҳам бошдан кечирганини эсга олди.
Оғриқли мағлубиятлар ва бой берилган финал ўйинлариРеал Мадрид юлдузи олдинда турган Интер клубига қарши Чемпионлар лигаси учрашуви олдидан матбуот анжуманида сўзга чиқиб, фаолиятидаги энг оғир дамларни эслади. Унинг сўзларига кўра, мазкур ярим финалдаги мағлубият қийин кечган бўлса-да, уни фаолиятидаги энг қийини деб аташ қийин.
«Бу қийин эди. Энг қийини... Билмайман. Чунки мен жаҳон чемпионати финали ва Чемпионлар лигаси финалида ҳам ютқазганман», — деди франциялик ҳужумчи ўтган йиллардаги шубҳали ва аламли хотираларни эслаб.
Футболчи ўз фаолиятида 2018-йилги жаҳон чемпионатида зафар қучган бўлса-да, кейинги йирик глобал турнирларда ҳам шиддатли синовларга дуч келганини яхши билади. Шу боисдан ҳам у ҳар қандай муваффақиятсизликни профессионал тарзда қабул қилишга ўрганган.
Келажакдаги мақсадлар ва ғалабага бўлган иштиёқШунингдек, Килиан Мбаппе жамоа умумий мусобақада ёмон қатнашмагани ва мамлакат имижини муносиб ҳимоя қилгани учун мухлислар билан ўзига хос боғлиқлик ҳосил қилганини қўшимча қилди. Унинг фикрича, кўрсатилган ўйин ва майдондаги ҳаракатлар учун терма жамоа фахрланиши лозим.
Француз ҳужумчиси бу мағлубият на унинг шахсий амбицияларини ва на бутун миллий жамоанинг келгусидаги ғалабалар сари интилишини камайтира олишини қатъий таъкидлади. Унинг фикрича, ҳар доим ҳам жаҳон чемпиони бўлишнинг иложи йўқ, бироқ ғалабага чанқоқликни сақлаб қолиш энг муҳим омилдир.
«Сиз доимо жаҳон чемпионатини юта олмайсиз, чунки бу ҳар доим ҳам мумкин эмас. Лекин биз доимо ғалабага чанқоғмиз. Ўша чанқоқликни йўқотган кунимиз, ҳаммаси тамом бўлади», — дея якунлади сўзини Килиан Мбаппе.
…