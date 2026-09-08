Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?

·10·Дунё
Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?

АҚШ президенти Дональд Трамп Ойга оид ноодатий пост билан чиқди. У 6 сентябрь куни Truth Social’даги саҳифасида Ой тасвири, АҚШ байроғи ва «The moon is ours» — «Ой бизники» деган ёзув туширилган суратни эълон қилди.

Бироқ халқаро ҳуқуқ нуқтаи назаридан Ой бирор давлат ҳудуди ҳисобланмайди. Бу масала 1967 йилда кучга кирган Космос тўғрисидаги шартнома билан тартибга солинади.

Шартноманинг 2-моддасида коинот, Ой ва бошқа осмон жисмлари ҳеч бир давлат томонидан суверенитет, фойдаланиш, эгаллаш ёки бошқа йўл билан ўзлаштирилиши мумкин эмаслиги белгиланган.

Шунингдек, ҳужжат Ой ва бошқа осмон жисмларидан барча давлатлар томонидан камситишларсиз, тинч мақсадларда тадқиқот ва фойдаланиш учун очиқ бўлишини назарда тутади.

Шу сабабли Трампнинг «Ой бизники» деган ёзуви АҚШнинг Ойга нисбатан расмий ҳудудий даъвоси сифатида қаралиши мумкин эмас. АҚШ астронавтларининг Ойга қўнгани ёки у ерда тадқиқот олиб боргани ҳам мамлакатга Ойни ўз ҳудуди сифатида эълон қилиш ҳуқуқини бермайди.

Космос тўғрисидаги шартнома 1967 йилда кучга кирган бўлиб, бугунги кунда халқаро космик ҳуқуқнинг асосий ҳужжатларидан бири ҳисобланади. БМТнинг Космос масалалари бўйича бошқармаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон мазкур шартномага 2024 йил 17 октабрда қўшилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11Шавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиШавкат Раҳмонов Ўзбекистондан кўчиб кетгандан кейинги оғир ҳаёти ҳақида очиқ сўзладиБугун, 11:55АҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаАҚШ Марказий Осиё давлатларидан Эрон билан савдо қилишни тўхтатишни талаб қилмоқдаБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада