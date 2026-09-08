ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этди

·38·Техно
ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этди

ҲМД Глобал компанияси жаҳон бозорларига корпоратив мижозларга мўлжалланган ҲМД Сало 5G смартфонини чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма асосан B2B сегментига йўналтирилган бўлиб, 2024 йилда бекор қилинган ҲМД Титан 5G лойиҳасининг қайта номланган версияси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва экран

Янги смартфон 6,56 дюймли ИПС LCD дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 1080x2400 пикселлар аниқлигини ва 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткичлар корпоратив вазифалар ва кундалик иш жараёнларида тасвирнинг силлиқ ҳамда сифатли чиқишини таъминлайди.

Қурилманинг аппарат қисми Qualcomm Snapdragon 4s Ген 2 однокристалли тизимига таянади. Шунингдек, смартфон 8 GB гача тезкор ва 128 GB ички хотира билан таъминланган бўлиб, бу ишчи иловалар учун етарли захирани тақдим этади.

Камера имкониятлари ва аккумулятор

Фотошимоят ва мулоқот имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган. Олд панелда 50 мегапикселли юқори аниқликдаги фронтал камера жойлашган бўлиб, у видеоқўнғироқлар учун жуда қулай. Орқа панелда эса 64 мегапикселли асосий камера ҳамда 13 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ўрин олган.

Смартфон узоқ муддатли автоном ишлашни таъминловчи 5000 мАч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Батарея 33 В қувватга эга симли қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса қурилмани тезда қайта зарядлаш имконини беради.

Дастурий таъминот ва хавфсизлик

Қурилма энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди. Корпоратив мижозлар учун хавфсизлик энг муҳим омиллардан бири бўлгани боис, ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 5 йил давомида хавфсизлик янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда.

ҲМД Сало 5G ўзининг ўзига хос номи ва мустаҳкам техник базаси билан корпоратив бозор талабларига тўлиқ жавоб беради. Ушбу смартфон ишбилармонлик муҳитида хавфсизлик ва барқарорликни қадрлайдиган компаниялар учун ишончли ечимга айланиши кутилмоқда.

ҲМД СалоСмартфонB2BQualcommAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиXiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этдиБугун, 15:28Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиЎзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиБугун, 14:13Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиБугун, 13:56Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади