ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этди
ҲМД Глобал компанияси жаҳон бозорларига корпоратив мижозларга мўлжалланган ҲМД Сало 5G смартфонини чиқарди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилма асосан B2B сегментига йўналтирилган бўлиб, 2024 йилда бекор қилинган ҲМД Титан 5G лойиҳасининг қайта номланган версияси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва экранЯнги смартфон 6,56 дюймли ИПС LCD дисплей билан жиҳозланган бўлиб, экран 1080x2400 пикселлар аниқлигини ва 90 Hz янгиланиш частотасини қўллаб-қувватлайди. Бу кўрсаткичлар корпоратив вазифалар ва кундалик иш жараёнларида тасвирнинг силлиқ ҳамда сифатли чиқишини таъминлайди.
Қурилманинг аппарат қисми Qualcomm Snapdragon 4s Ген 2 однокристалли тизимига таянади. Шунингдек, смартфон 8 GB гача тезкор ва 128 GB ички хотира билан таъминланган бўлиб, бу ишчи иловалар учун етарли захирани тақдим этади.
Камера имкониятлари ва аккумуляторФотошимоят ва мулоқот имкониятларига алоҳида эътибор қаратилган. Олд панелда 50 мегапикселли юқори аниқликдаги фронтал камера жойлашган бўлиб, у видеоқўнғироқлар учун жуда қулай. Орқа панелда эса 64 мегапикселли асосий камера ҳамда 13 мегапикселли ўта кенг бурчакли камера ўрин олган.
Смартфон узоқ муддатли автоном ишлашни таъминловчи 5000 мАч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланган. Батарея 33 В қувватга эга симли қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса қурилмани тезда қайта зарядлаш имконини беради.
Дастурий таъминот ва хавфсизликҚурилма энг сўнгги Android 16 операцион тизимида ишлайди. Корпоратив мижозлар учун хавфсизлик энг муҳим омиллардан бири бўлгани боис, ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун 5 йил давомида хавфсизлик янгиланишларини тақдим этишни вада қилмоқда.
ҲМД Сало 5G ўзининг ўзига хос номи ва мустаҳкам техник базаси билан корпоратив бозор талабларига тўлиқ жавоб беради. Ушбу смартфон ишбилармонлик муҳитида хавфсизлик ва барқарорликни қадрлайдиган компаниялар учун ишончли ечимга айланиши кутилмоқда.
…