70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди

·0·Дунё
70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди

Жорий йилнинг 3 сентябрь куни АҚШнинг Миссури штатида 70 ёшли аёл асраб олган боланинг ҳаётини жиддий хавф остида қолдиргани учун суд олдида жавоб берди. Тергов давомида аёл 17 ёшли қизни Техасдаги танишларига юбориб, унинг ўрнига экзотик маймунни қабул қилиб олгани маълум бўлди. Бу ҳақда “People” хабар берди.

Қайд этилишича, Линкольн округи судьяси судланувчига дастлаб 7 йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилаган. Бироқ жазони амалда қўллаш дарҳол бекор қилиниб, унинг ўрнига аёлга уч йиллик синов муддати тайинланган.

Собиқ васий аёл 17 ёшли қизалоқни Техас штатида истиқомат қилувчи танишларининг уйига юборганликда айбдор деб топилган. Энг ҳайратланарлиси, ўсмирнинг тақдири эвазига у ердан экзотик маймунни қабул қилиб олган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар маълумотларига кўра, қиз Техасдаги хонадонда ваҳший ҳайвонлар билан бирга сақланган. У нафақат шундай оғир шароитда яшаган, балки ҳайвонларни парвариш қилиш ишларига ҳам мажбурланган.

Воқеага мактаб хавфсизлик хизмати ва ижтимоий хизматлар аралашган. Бунга ўсмирнинг узоқ вақт давомида дарсларга ва машғулотларга қатнашмагани сабаб бўлган. Масъул ходимлар вазиятни ўрганиши натижасида қизга нисбатан етарли даражада ғамхўрлик қилинмаётгани аниқланган.

Маълум бўлишича, Бренди Дойч умри давомида 200 нафардан ортиқ болани тарбиялаб, уларга васийлик қилган. Аммо мазкур воқеадан сўнг суд унинг васийлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқини, яъни лицензиясини бекор қилган.

Шунингдек, тергов доирасида тузилган суд келишуви натижасида болаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиш билан боғлиқ қўшимча айбловлар олиб ташланган.

Судда судланувчининг ўз туғишган қизи ҳам фикр билдирган. У чиқарилган қарор ва жазонинг юмшоқлигидан шок ҳолатида эканини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, мазкур ҳолат ижтимоий ҳимоя тизимида жиддий камчиликлар борлигини ва тизим болани ҳимоя қилиш вазифасини бажара олмаганини кўрсатади.

Ҳозирда 17 ёшли асраб олинган қиз Техас ижтимоий хизматлари васийлигида. У бошидан кечирган оғир воқеалардан сўнг оддий ва барқарор ҳаётга қайтишга ҳаракат қилмоқда.

Ушбу воқеа болалар тақдири ва уларнинг хавфсизлигини таъминлашда васийлик ҳамда ижтимоий ҳимоя тизимининг масъулияти қанчалик муҳим эканини яна бир бор кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиБугун, 14:27Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19Ғарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиҒарб позицияси ва глобал тизим заифлашмоқда: Сергей Лавровнинг шов-шувли баёнотиБугун, 12:35Шифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиШифохона автотураргоҳида ёнғин чиқиб, 28 та автомобиль зарарландиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада