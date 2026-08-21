“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
Дунёнинг энг машҳур футболчиларидан бири Лионель Месси ва унинг 11 ёшли ўғли Матео ўртасидаги оддий суҳбат ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотди. Айниқса, Мессининг фарзандига пул ва истаклар борасидаги муносабати кўпчилик эътиборини тортди.
Маълумотларга кўра, Матео отасидан яна бирор нарса олиб беришини сўраган. Шунда Месси ҳазил аралаш унга:
“Сенга ҳотдог олиб бердим-ку, шу билан кифоялан. Бошқа пулим йўқ!” деб жавоб берган. Мессининг бу гапи унинг фарзандлари билан кундалик ҳаётда ўзини оддий тутишга ҳаракат қилишини кўрсатгани айтилмоқда. У дунёдаги энг кўп даромад оладиган спортчилардан бири бўлса-да, фарзандларининг ҳар бир истагини дарҳол бажариш шарт эмаслигини ҳазил орқали кўрсатган.
Мессининг Матео билан суҳбатига фойдаланувчилар турлича муносабат билдирмоқда. Айримлар футболчининг фарзандларини дабдабага ўргатмаётганини ижобий баҳолаган бўлса, бошқалар эса вазиятни шунчаки отанинг ўғли билан ҳазили сифатида қабул қилган.
Сизнингча, машҳур ва бой ота-оналар фарзандларини қандай тарбиялаши керак? Фикрингизни изоҳларда ёзинг.
…