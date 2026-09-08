Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказилади
Фото: ЎзА
Ўзбекистон молия-банк тизимида рақамли технологияларни жорий этиш ва замонавий ҳисоб-китоб механизмларини ривожлантириш йўлида муҳим тажриба лойиҳасига старт берилмоқда. Мамлакатда миллий валюта — сўмга тенглаштирилган махсус HUMO рақамли токенидан тўлов воситаси сифатида фойдаланиш бўйича расмий синов жараёни бошланади. Мазкур янгилик рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва нақдсиз ҳисоб-китоблар кўламини кенгайтиришга қаратилгани билан катта аҳамият касб этмоқда. Хўш, ушбу рақамли токен қандай ишлайди, унинг хавфсизлиги қандай таъминланади ва назорат қайси идораларга юклатилган? Мақола охирида эса асосий интрига — тажриба лойиҳасининг аниқ синов муддатлари ва узайтириш шартларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Рақамли токеннинг молиявий механизми ва таъминоти
Янги молиявий воситани синовдан ўтказиш жараёни бир қатор муҳим мезонларга асосланади:
Миллий валютага тенглик: Синов доирасида битта HUMO токенининг қиймати аниқ бир сўмга тенг (1 HUMO = 1 сўм) этиб белгиланмоқда;
Давлат кафолати ва таъминоти: Токенларнинг молиявий барқарорлиги Ўзбекистон давлат қимматли қоғозлари билан таъминланиши режалаштирилган;
Амалий тўлов имкониятлари: Тажриба давомида кундалик товарлар ва турли хизматлар учун тўловларни амалга ошириш ҳамда тўловларни қабул қилиш тизими синаб кўрилади.
Хавфсизликни баҳолаш ва давлат назорати
Рақамли воситалардан фойдаланишда молиявий хавфсизлик ва тизим барқарорлиги энг биринчи ўринга қўйилади:
Хатарларни баҳолаш: Лойиҳа давомида токенларнинг тўлиқ таъминоти, ахборот хавфсизлиги ва юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий хатарлар чуқур таҳлил қилинади;
Марказий банк назорати: Мазкур янги молиявий амалиёт Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қатъий кузатуви остида олиб борилади;
Истиқболли лойиҳалар агентлиги: Жараёнларни мувофиқлаштириш ва замонавий тартибга солиш Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги назоратида амалга оширилади.
Асосий ечим ва лойиҳанинг синов муддатлари
Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бу янгилик айнан қачон тўлиқ амалиётга киритилиши ва синов жараёни қанча давом этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ушбу пилот лойиҳанинг дастлабки муддати роса 12 ой этиб белгиланди. Агар синов натижалари қўшимча текширувларни талаб этса, муддат яна узайтирилиши мумкин, бироқ умумий амал қилиш даври қатъий равишда 3 йилдан ошмайди.
Сизнингча, HUMO рақамли токенининг кундалик тўловларда синовдан ўтказилиши мамлакатимизда нақдсиз ҳисоб-китоблар ривожига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Сиз ўзингиз товар ва хизматлар учун бундай рақамли токенлар орқали тўлов қилишга тайёрмисиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим иқтисодий янгиликни дўстларингизга улашинг!
…