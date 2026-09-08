Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказилади

·1·Техно
Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказилади

Фото: ЎзА

Ўзбекистон молия-банк тизимида рақамли технологияларни жорий этиш ва замонавий ҳисоб-китоб механизмларини ривожлантириш йўлида муҳим тажриба лойиҳасига старт берилмоқда. Мамлакатда миллий валюта — сўмга тенглаштирилган махсус HUMO рақамли токенидан тўлов воситаси сифатида фойдаланиш бўйича расмий синов жараёни бошланади. Мазкур янгилик рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ва нақдсиз ҳисоб-китоблар кўламини кенгайтиришга қаратилгани билан катта аҳамият касб этмоқда. Хўш, ушбу рақамли токен қандай ишлайди, унинг хавфсизлиги қандай таъминланади ва назорат қайси идораларга юклатилган? Мақола охирида эса асосий интрига — тажриба лойиҳасининг аниқ синов муддатлари ва узайтириш шартларининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Рақамли токеннинг молиявий механизми ва таъминоти

Янги молиявий воситани синовдан ўтказиш жараёни бир қатор муҳим мезонларга асосланади:

  • Миллий валютага тенглик: Синов доирасида битта HUMO токенининг қиймати аниқ бир сўмга тенг (1 HUMO = 1 сўм) этиб белгиланмоқда;

  • Давлат кафолати ва таъминоти: Токенларнинг молиявий барқарорлиги Ўзбекистон давлат қимматли қоғозлари билан таъминланиши режалаштирилган;

  • Амалий тўлов имкониятлари: Тажриба давомида кундалик товарлар ва турли хизматлар учун тўловларни амалга ошириш ҳамда тўловларни қабул қилиш тизими синаб кўрилади.

Хавфсизликни баҳолаш ва давлат назорати

Рақамли воситалардан фойдаланишда молиявий хавфсизлик ва тизим барқарорлиги энг биринчи ўринга қўйилади:

  • Хатарларни баҳолаш: Лойиҳа давомида токенларнинг тўлиқ таъминоти, ахборот хавфсизлиги ва юзага келиши мумкин бўлган эҳтимолий хатарлар чуқур таҳлил қилинади;

  • Марказий банк назорати: Мазкур янги молиявий амалиёт Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг қатъий кузатуви остида олиб борилади;

  • Истиқболли лойиҳалар агентлиги: Жараёнларни мувофиқлаштириш ва замонавий тартибга солиш Истиқболли лойиҳалар миллий агентлиги назоратида амалга оширилади.

Асосий ечим ва лойиҳанинг синов муддатлари

Кўпчиликни қизиқтирган энг асосий масала — бу янгилик айнан қачон тўлиқ амалиётга киритилиши ва синов жараёни қанча давом этишидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, ушбу пилот лойиҳанинг дастлабки муддати роса 12 ой этиб белгиланди. Агар синов натижалари қўшимча текширувларни талаб этса, муддат яна узайтирилиши мумкин, бироқ умумий амал қилиш даври қатъий равишда 3 йилдан ошмайди.

Сизнингча, HUMO рақамли токенининг кундалик тўловларда синовдан ўтказилиши мамлакатимизда нақдсиз ҳисоб-китоблар ривожига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Сиз ўзингиз товар ва хизматлар учун бундай рақамли токенлар орқали тўлов қилишга тайёрмисиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим иқтисодий янгиликни дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиБугун, 13:56Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиБугун, 12:58MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипMediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипБугун, 10:54Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26Vivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиVivo X500 флагман серияси 21-сентябрда тақдим этиладиБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди