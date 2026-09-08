Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирди
Париж Сен-Жермен ҳужумчиси Усмон Дембеле футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган баёнот билан чиқди. Goal.com хабар беришича, француз футболчиси бу йилги нуфузли "Олтин тўп" мукофоти айнан Париж клубида қолишига қатъий ишонмоқда. Европанинг етакчи чемпионатларида рақобат кучли эканига қарамай, ҳужумчи мавсумдаги асосий индивидуал соврин учун кураш бошқа жамоаларга насиб этмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Франция пойтахти жамоаси вакили бўлган Усмон Дембеле Франце Футбол нашрига берган интервюсида келгуси ғолиб ким бўлиши ҳақида ўз фикрларини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, мазкур соврин тақдири борасида ортиқча шубҳаларга ўрин йўқ ва у Париж Сен-Жермен футболчиси қўлида қолади.
Фаворитлар ва кутилмаган қарорларБироқ, Дембеленинг танлови футбол жамоатчилиги орасида ажабланарли ҳолатларни юзага келтирди. Хусусан, тажрибали футболчи Барселона сафида ажойиб мавсумни ўтказган ва Испания терма жамоасининг халқаро миқёсдаги ғалабаларида катта ўйнаган ёш иқтидор эгаси Ламин Ямални ўзининг дастлабки учлигига киритмади. Гарчи у испаниялик футболчининг истеъдодини инкор этмаса-да, бошқа ўйинчиларни устун қўйди.
Дембелемиз ўзининг шахсий фаворитлари рўйхатини тузишда Европанинг турли чемпионатларида тўп сурувчи футболчилар номини тилга олди. Ўз навбатида, у ўзини бу рўйхатга қўшишдан бош тортди.
- Хвича Кваратсхелиа
- Гарри Кейн
- Килиан Мбаппе
Эътибордан четда қолаётган футболчиларПариж Сен-Жермен қанот ҳужумчиси кенг жамоатчилик ва спорт матбуоти эътиборидан четда қолаётган яна бир қатор ёрқин ўйинчиларни ҳам тилга олди. Унинг фикрича, Германия Бундеслигасида энг яхши мавсумни ўтказган Майкл Олисе ҳамда жамоа доц. беришида муҳим рол ўйнаган Виллиан Пачо бу эътирофга муносиб.
Дембеле мавсум давомида ёрқин ўйин кўрсатган Ламин Ямал ва Фабиан Руис каби футболчилар ҳам юқори баҳоланиши кераклигини қўшимча қилди. У айниқса Виллиан Пачонинг хизматлари кўпинча унутиб юборилишини қайд этиб, бу йил унинг меҳнати муносиб баҳоланишига умид билдирди.
…