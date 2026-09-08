Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирди

·0·Спорт
Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирди

Париж Сен-Жермен ҳужумчиси Усмон Дембеле футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлган баёнот билан чиқди. Goal.com хабар беришича, француз футболчиси бу йилги нуфузли "Олтин тўп" мукофоти айнан Париж клубида қолишига қатъий ишонмоқда. Европанинг етакчи чемпионатларида рақобат кучли эканига қарамай, ҳужумчи мавсумдаги асосий индивидуал соврин учун кураш бошқа жамоаларга насиб этмаслигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Франция пойтахти жамоаси вакили бўлган Усмон Дембеле Франце Футбол нашрига берган интервюсида келгуси ғолиб ким бўлиши ҳақида ўз фикрларини очиқ баён қилди. Унинг сўзларига кўра, мазкур соврин тақдири борасида ортиқча шубҳаларга ўрин йўқ ва у Париж Сен-Жермен футболчиси қўлида қолади.

Фаворитлар ва кутилмаган қарорлар

Бироқ, Дембеленинг танлови футбол жамоатчилиги орасида ажабланарли ҳолатларни юзага келтирди. Хусусан, тажрибали футболчи Барселона сафида ажойиб мавсумни ўтказган ва Испания терма жамоасининг халқаро миқёсдаги ғалабаларида катта ўйнаган ёш иқтидор эгаси Ламин Ямални ўзининг дастлабки учлигига киритмади. Гарчи у испаниялик футболчининг истеъдодини инкор этмаса-да, бошқа ўйинчиларни устун қўйди.

Дембелемиз ўзининг шахсий фаворитлари рўйхатини тузишда Европанинг турли чемпионатларида тўп сурувчи футболчилар номини тилга олди. Ўз навбатида, у ўзини бу рўйхатга қўшишдан бош тортди.

  • Хвича Кваратсхелиа
  • Гарри Кейн
  • Килиан Мбаппе
Франциялик футболчининг тушунтиришича, у ҳеч қачон ўзини бундай рейтингларга киритмайди ва овоз бермайди. Шунингдек, у Луис Энрике бошчилигидаги жамоанинг тактик пойдевори ва кўзга ташланмайдиган футболчиларнинг барқарорлигига эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлади.

Эътибордан четда қолаётган футболчилар

Париж Сен-Жермен қанот ҳужумчиси кенг жамоатчилик ва спорт матбуоти эътиборидан четда қолаётган яна бир қатор ёрқин ўйинчиларни ҳам тилга олди. Унинг фикрича, Германия Бундеслигасида энг яхши мавсумни ўтказган Майкл Олисе ҳамда жамоа доц. беришида муҳим рол ўйнаган Виллиан Пачо бу эътирофга муносиб.

Дембеле мавсум давомида ёрқин ўйин кўрсатган Ламин Ямал ва Фабиан Руис каби футболчилар ҳам юқори баҳоланиши кераклигини қўшимча қилди. У айниқса Виллиан Пачонинг хизматлари кўпинча унутиб юборилишини қайд этиб, бу йил унинг меҳнати муносиб баҳоланишига умид билдирди.

Усмон ДембелеОлтин тўпПариж Сен-ЖерменЛамин ЯмалКилиан Мбаппе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиКилиан Мбаппе Франция терма жамоасининг жаҳон чемпионатидаги мағлубиятига изоҳ бердиБугун, 14:18Қозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиҚозоғистон Осиё ўйинлари-2026 учун бокс бўйича расмий таркибини эълон қилдиБугун, 13:4619 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?19 ёшли Ямаль фарзанд кутяптими?Бугун, 13:46Бекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБекзод Қурбонов Германияда кумуш медални қўлга киритдиБугун, 13:37Ҳусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларҲусанов асосий таркибдан четда қолдими? “Порту”га қарши ўйин олдидан кутилмаган тахминларБугун, 13:31Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Карлос Тевес: "Месси ва Роналду бир жамоада ўйнашга рози бўлди"Бугун, 13:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда