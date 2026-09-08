Дунёда урушлар сони рекорд даражага етди

·69·Дунё
Дунёда урушлар сони рекорд даражага етди

Бугунги кунда дунё бўйлаб 60 дан ортиқ қуролли можаро давом этмоқда. БМТ маълумотларига кўра, бу Иккинчи жаҳон уруши якунланганидан буён кузатилган энг юқори кўрсаткичлардан биридир.

БМТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича Олий комиссари Фолькер Тюрк Женевада Инсон ҳуқуқлари кенгаши йиғилишида сўзга чиқиб, қуролли низолар сонининг кўпайиши ва халқаро ҳуқуқ тамойилларининг заифлашаётганидан хавотир билдирди.

Тюрк нутқида сунъий интеллектнинг ҳарбий соҳада қўлланилишига ҳам алоҳида тўхталди. Унинг қайд этишича, инсон иштирокисиз одам ҳаётига қасд қилиш тўғрисида қарор қабул қила оладиган қурол тизимларини яратишда сунъий интеллектдан фойдаланиш жиддий хавф туғдиради.

Олий комиссар сунъий интеллект устидан назоратни кучайтиришга чақириб, технология назоратсиз ривожланса, инсоният учун катта, ҳатто экзистенциал таҳдидга айланиши мумкинлигини таъкидлади.

У келажакда айрим сунъий интеллект тизимлари шу даражада ривожланиши мумкинки, ҳатто уларни яратган мутахассисларнинг ўзи ҳам уларни тўлиқ назорат қила олмай қолишидан огоҳлантирди.

Тюрк давлатларни сунъий интеллект технологияларининг ривожланиши ва тарқалишига аниқ чегаралар белгилашга чақирди. Бунинг учун технология жойлашган ҳудудлар ҳамда унинг таъминот занжирида қатнашаётган мамлакатлар билан ҳамкорлик қилиш зарурлигини билдирди.

Шунингдек, у сунъий интеллект хавфсизлиги ва инсонларни ҳимоя қилишга қаратилган қатъий кафолатларни кеч бўлмасидан ишлаб чиқиш муҳимлигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 14:4670 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36Эйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиЭйфель минорасида ишловчи “номаҳрам” аёллар минорадан четлатилдиБугун, 14:27Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Трамп Ойга даъво қилди: халқаро ҳуқуқ бунга нима дейди?Бугун, 14:03Қирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиҚирол Чарлз Гаррига қиролликдаги “ўрнини” яна эслатдиБугун, 13:48Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Испанияда шифокорлар намойишга чиқмоқда: янги қонун можароси нима билан тугайди?Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада