Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирди

·0·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирди

Янги авлод гаджетлари бозорида технологик янгиликлар ҳар доим ҳам бирдек қабул қилинмайверади. ixbt.com маълумотига кўра, баъзи фойдаланувчилар ўзларининг янги Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида ноодатий ҳолатга дуч келишган. Хусусан, асосий эгилувчан дисплейнинг бурчак қисмига босим ўтказилганда, панел бироз ичкарига қараб чўкиши аниқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу ҳолат кўпчилик харидорлар орасида ҳақли равишда саволлар туғдириб, уни ишлаб чиқаришдаги нуқсон ёки брак сифатида баҳолашларига сабаб бўлган. Бироқ Жанубий Корея технология гиганти мазкур ҳолат хато эмаслигини ва бу қурилманинг муҳандислик тузилишидаги ўзига хос хусусият эканини расман маълум қилди.

Амозировка тизими ва унинг вазифаси

Samsung вакилларининг тушунтиришича, смартфоннинг асосий эгилувчан дисплейи ташқи бурчаклари атрофида махсус амортизацияловчи тузилма билан таъминланган. Ушбу ечимнинг асосий вазифаси панелнинг чидамлилигини ошириш ҳамда уни кундалик механик юкламалардан самарали ҳимоя қилишдан иборат.

Муҳандислар конструкцияни лойиҳалаш жараёнида айрим ички компонентлар орасида кичик масофа ёки бўшлиқ қолдирганлар. Айнан мана шу технологик бўшлиқ туфайли фойдаланувчи дисплейнинг маълум қисмларига босганида юзага келадиган озгина ҳаракатланиш сезилади. Компания бу ҳолат панелнинг ишончлилигини таъминлаш учун атайлаб қилинганини таъкидлайди.

Қурилма функционаллигига таъсири йўқ

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур конструктив ечим экран фаолиятига ҳам, смартфоннинг умумий унумдорлигига ҳам ҳеч қандай салбий таъсир кўрсатмайди. Аксинча, экран бурчакларининг бироз эгилувчанлиги ички қисмларнинг ўзаро тўқнашуви пайтида юзага келадиган босим кучини камайтиришга ёрдам беради.

Компаниянинг расмий баёнотида истеъмолчиларнинг хавотирларига аниқлик киритилиб, шундай дейилади: «СМ-F976N фойдаланувчилари асосий дисплей бурчакларининг енгил босишгача чуқур чўкишини сезишганда нуқсон бор деб ўйлашади. Бироқ бу эгилувчан қурилманинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида ташқи бурчакларга қўлланилган амортизация конструкциясидир».

Шу тариқа, Samsung компанияси фойдаланувчиларга бу ҳолат носозлик эмаслигини яна бир бор тасдиқлади. Замонавий букланувчи смартфонлар технологияси ўзига хос ёндашувларни талаб этиши ва ушбу кичик деталлар гаджетнинг хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилиши маълум қилинди.

SamsungGalaxy Z Фолд 8СмартфонТехнологияДисплей
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиЎзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиБугун, 14:13Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиБугун, 13:56Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26Xiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиXiaomi 18 Фолд флагмани илк кунда рекорд даражада сотилдиБугун, 12:58MediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипMediaTek Ҳелио G99+ тақдим этилди: бюджет телефонлар учун янги чипБугун, 10:54Samsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиSamsung 4 нм қувватларининг ярмини HBM4 базавий кристалларига ажратдиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди