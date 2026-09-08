Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирди
Янги авлод гаджетлари бозорида технологик янгиликлар ҳар доим ҳам бирдек қабул қилинмайверади. ixbt.com маълумотига кўра, баъзи фойдаланувчилар ўзларининг янги Samsung Galaxy З Фолд 8 ва Galaxy Z Фолд 8 Ultra қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида ноодатий ҳолатга дуч келишган. Хусусан, асосий эгилувчан дисплейнинг бурчак қисмига босим ўтказилганда, панел бироз ичкарига қараб чўкиши аниқланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу ҳолат кўпчилик харидорлар орасида ҳақли равишда саволлар туғдириб, уни ишлаб чиқаришдаги нуқсон ёки брак сифатида баҳолашларига сабаб бўлган. Бироқ Жанубий Корея технология гиганти мазкур ҳолат хато эмаслигини ва бу қурилманинг муҳандислик тузилишидаги ўзига хос хусусият эканини расман маълум қилди.
Амозировка тизими ва унинг вазифасиSamsung вакилларининг тушунтиришича, смартфоннинг асосий эгилувчан дисплейи ташқи бурчаклари атрофида махсус амортизацияловчи тузилма билан таъминланган. Ушбу ечимнинг асосий вазифаси панелнинг чидамлилигини ошириш ҳамда уни кундалик механик юкламалардан самарали ҳимоя қилишдан иборат.
Муҳандислар конструкцияни лойиҳалаш жараёнида айрим ички компонентлар орасида кичик масофа ёки бўшлиқ қолдирганлар. Айнан мана шу технологик бўшлиқ туфайли фойдаланувчи дисплейнинг маълум қисмларига босганида юзага келадиган озгина ҳаракатланиш сезилади. Компания бу ҳолат панелнинг ишончлилигини таъминлаш учун атайлаб қилинганини таъкидлайди.
Қурилма функционаллигига таъсири йўқМутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур конструктив ечим экран фаолиятига ҳам, смартфоннинг умумий унумдорлигига ҳам ҳеч қандай салбий таъсир кўрсатмайди. Аксинча, экран бурчакларининг бироз эгилувчанлиги ички қисмларнинг ўзаро тўқнашуви пайтида юзага келадиган босим кучини камайтиришга ёрдам беради.
Компаниянинг расмий баёнотида истеъмолчиларнинг хавотирларига аниқлик киритилиб, шундай дейилади: «СМ-F976N фойдаланувчилари асосий дисплей бурчакларининг енгил босишгача чуқур чўкишини сезишганда нуқсон бор деб ўйлашади. Бироқ бу эгилувчан қурилманинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида ташқи бурчакларга қўлланилган амортизация конструкциясидир».
Шу тариқа, Samsung компанияси фойдаланувчиларга бу ҳолат носозлик эмаслигини яна бир бор тасдиқлади. Замонавий букланувчи смартфонлар технологияси ўзига хос ёндашувларни талаб этиши ва ушбу кичик деталлар гаджетнинг хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилиши маълум қилинди.
…