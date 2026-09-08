Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?

·0·Ўзбекистон
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?

Педагог ходимларга 1 октябрь муносабати билан 1 млн 20 минг сўмгача мукофот пули берилиши мумкин. Бу ҳақда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 30 сентябрдаги 823-сонли қарорида белгиланган.

Мазкур тасдиқланган низомнинг 29-бандида умумтаълим муассасалари ходимлари, шу жумладан раҳбар ходимлари фақат “1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни” муносабати билан Жамғарманинг мавжуд маблағлари ҳисобидан меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 50 фоизигача миқдорида рағбатлантирилиши, яъни мукофотланиши мумкинлиги қайд этилган.

Шу ўринда муҳим жиҳат шундаки, мукофот пули миқдорини ҳисоблашда ўқитувчининг ойлик маоши эмас, балки меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори асос қилиб олинади. Демак, мукофот миқдори педагогнинг шахсий ойлик иш ҳақига қараб эмас, белгиланган энг кам меҳнат ҳақи миқдоридан келиб чиққан ҳолда ҳисоб-китоб қилинади.

Маълумот учун, ҳозирги кунда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ойига 1 млн 360 минг сўм этиб белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача ва мактаб таълими соҳасида бошқарув тизими самарадорлигини оширишнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 51-сонли фармони билан педагог ва раҳбар ходимларга бериладиган мукофот пули миқдори меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдорининг 75 фоизигача этиб белгиланди.

Бу эса аввалги тартибга нисбатан мукофот пулининг юқорироқ миқдорда белгиланишига имконият яратади. Яъни педагоглар ва раҳбар ходимларни “1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни” муносабати билан рағбатлантиришда янги меъёр қўлланиши мумкин.

Шунга кўра, эндиликда педагог ва раҳбар ходимларга ушбу байрам муносабати билан 1 млн 20 минг сўмгача миқдорида мукофот пули берилиши кутилмоқда.

Бироқ ушбу маблағ барча педагогларга бир хил миқдорда мажбурий тарзда тўланадиган сумма эмас. Низомда мукофотлаш Жамғарманинг мавжуд маблағлари ҳисобидан, белгиланган миқдоргача амалга оширилиши кўрсатилган. Шу сабабли аниқ тўланадиган сумма муассасанинг имкониятлари ва қабул қилинадиган тегишли қарорга боғлиқ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларЎқитувчиларга 1 миллион сўмдан ортиқ мукофот берилади: Кутилаётган тўловларБугун, 14:04Эртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаЭртага Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқдаБугун, 13:20Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Бугун, 09:58Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиИкки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкландиКеча, 21:04Чегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувЧегараларда навбатлар тарихда қоладими? Божхонада 20 дақиқалик «инқилоб» ва кутилмаган келишувКеча, 15:59Тошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиТошкентдан Паркентга олиб борадиган янги темирйўл барчани ҳайратда қолдирдиКеча, 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?
Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?