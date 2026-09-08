Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этди
Xiaomi компанияси уй шароитида иссиқ сув таъминотини янги босқичга олиб чиқувчи Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 қурилмасини намойиш этди. Ҳажми 16 литрни ташкил этувчи мазкур газ сув иситгичи ўта жим ишлаши, сув босимини сезиларли даражада ошириб бериши ҳамда юқори тежамкорлиги билан ажралиб туради. IXBT.com маълумотига кўра, янги қурилма уй эгаларига қулайлик яратиш билан бирга, хавфсизлик ва энергия самарадорлиги бўйича ҳам илғор кўрсаткичларга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Иситгичнинг энг асосий афзалликларидан бири унинг мукаммал овоз ютиш тизимидир. Кўп қатламли шовқиндан ҳимоя технологияси туфайли қурилманинг ишлаш вақтидаги шовқин даражаси атиги 32 дБ(А) ни ташкил этади ва у махсус КҚК сертификатига сазовор бўлган. Бу эса уни яшаш хоналарига яқин жойда ҳам тинчгина ишлатиш имконини беради. Шунингдек, қурилма сув ҳароратини доимий ушлаб туриш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у турли хил фойдаланиш сценарийларида ҳам иссиқ сувнинг барқарор узатилишини кафолатлайди.
Кенгайтирилган имкониятлар ва хавфсизликМуҳандислар қурилмани ўрнатиш ва ишлатиш жараёнини соддалаштиришга алоҳида эътибор қаратишган. Жумладан, сув иситгич ўзининг конденсатни чиқариб юбориш тизимига эга бўлиб, уни ўрнатиш учун қўшимча қувурсиз ҳам ҳаракатланиш мумкин. Марказдан қочма пуркаш ва конденсацияни зарарсизлантириш технологияси деворлар ва жиҳознинг ўзини коррозиядан ҳамда жиддий шикастланишлардан ишончли ҳимоя қилади.
Ички тузилишда герметик ёниш камераси ва кучли шамолларга ҳам бардош берадиган инверторли вентилятордан фойдаланилган. Ўрнатилган махсус насос сув оқимини 245 фоизгача оширишга қодир. Бу айниқса сув босими паст бўлган кўп қаватли уйлар учун жуда муҳим аҳамият касб этади.
Тежамкорлик ва ақлли бошқарувҚурилма энергия самарадорлиги бўйича 1-даражали стандартга мос келади. Унинг иссиқлик самарадорлиги 107 фоизгача етиб, миллий стандартлардан ҳам юқори натижани кўрсатади ва бу газ сарфини сезиларли даражада камайтиради. Шу билан бирга, сув сифатини яхшилашга қаратилган олти босқичли ҳимоя тизими мавжуд бўлиб, унинг антибактериал самарадорлиги 99,9 фоизни ташкил қилади.
Қурилмадан фойдаланишни янада қулайлаштириш мақсадида тезкор иссиқ сув олишни таъминловчи бир нечта олдиндан қиздириш режимлари киритилган. Фойдаланувчилар иситгични Mijia иловаси орқали масофадан туриб, Xiaomi ақлли калонкаси ёрдамида овоз билан ёки бошқа ақлли уй сценарийлари ёрдамида осонгина бошқаришлари мумкин. Ҳозирча Хитой бозорида сотувга чиққан мазкур смарт қурилманинг тавсия этилган нархи 2999 юанкни ташкил этади.
…