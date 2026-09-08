Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этди

·39·Техно
Xiaomi ўта жим ва тежамкор газ сув иситгичини тақдим этди

Xiaomi компанияси уй шароитида иссиқ сув таъминотини янги босқичга олиб чиқувчи Mijia Смарт Гас Ватер Ҳеатер 2 қурилмасини намойиш этди. Ҳажми 16 литрни ташкил этувчи мазкур газ сув иситгичи ўта жим ишлаши, сув босимини сезиларли даражада ошириб бериши ҳамда юқори тежамкорлиги билан ажралиб туради. IXBT.com маълумотига кўра, янги қурилма уй эгаларига қулайлик яратиш билан бирга, хавфсизлик ва энергия самарадорлиги бўйича ҳам илғор кўрсаткичларга эга. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Иситгичнинг энг асосий афзалликларидан бири унинг мукаммал овоз ютиш тизимидир. Кўп қатламли шовқиндан ҳимоя технологияси туфайли қурилманинг ишлаш вақтидаги шовқин даражаси атиги 32 дБ(А) ни ташкил этади ва у махсус КҚК сертификатига сазовор бўлган. Бу эса уни яшаш хоналарига яқин жойда ҳам тинчгина ишлатиш имконини беради. Шунингдек, қурилма сув ҳароратини доимий ушлаб туриш тизими билан жиҳозланган бўлиб, у турли хил фойдаланиш сценарийларида ҳам иссиқ сувнинг барқарор узатилишини кафолатлайди.

Кенгайтирилган имкониятлар ва хавфсизлик

Муҳандислар қурилмани ўрнатиш ва ишлатиш жараёнини соддалаштиришга алоҳида эътибор қаратишган. Жумладан, сув иситгич ўзининг конденсатни чиқариб юбориш тизимига эга бўлиб, уни ўрнатиш учун қўшимча қувурсиз ҳам ҳаракатланиш мумкин. Марказдан қочма пуркаш ва конденсацияни зарарсизлантириш технологияси деворлар ва жиҳознинг ўзини коррозиядан ҳамда жиддий шикастланишлардан ишончли ҳимоя қилади.

Ички тузилишда герметик ёниш камераси ва кучли шамолларга ҳам бардош берадиган инверторли вентилятордан фойдаланилган. Ўрнатилган махсус насос сув оқимини 245 фоизгача оширишга қодир. Бу айниқса сув босими паст бўлган кўп қаватли уйлар учун жуда муҳим аҳамият касб этади.

Тежамкорлик ва ақлли бошқарув

Қурилма энергия самарадорлиги бўйича 1-даражали стандартга мос келади. Унинг иссиқлик самарадорлиги 107 фоизгача етиб, миллий стандартлардан ҳам юқори натижани кўрсатади ва бу газ сарфини сезиларли даражада камайтиради. Шу билан бирга, сув сифатини яхшилашга қаратилган олти босқичли ҳимоя тизими мавжуд бўлиб, унинг антибактериал самарадорлиги 99,9 фоизни ташкил қилади.

Қурилмадан фойдаланишни янада қулайлаштириш мақсадида тезкор иссиқ сув олишни таъминловчи бир нечта олдиндан қиздириш режимлари киритилган. Фойдаланувчилар иситгични Mijia иловаси орқали масофадан туриб, Xiaomi ақлли калонкаси ёрдамида овоз билан ёки бошқа ақлли уй сценарийлари ёрдамида осонгина бошқаришлари мумкин. Ҳозирча Хитой бозорида сотувга чиққан мазкур смарт қурилманинг тавсия этилган нархи 2999 юанкни ташкил этади.

XiaomiMijiaГаз сув иситгичиСмарт ТехнологияУй Техникаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиАустриан Аирлинес самолётларида Starlink интернети ишга туширилдиБугун, 15:57ҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиҲМД Глобал B2B сектори учун янги ҲМД Сало 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 14:57Samsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиSamsung Galaxy З Фолд 8 экранидаги ўзига хослик сабабини тушунтирдиБугун, 14:21Ўзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиЎзбекистонда HUMO рақамли токени тўловларда синовдан ўтказиладиБугун, 14:13Xiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиXiaomi оёқ учун янги ванначани тақдим этдиБугун, 13:56Нокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиНокиа брендининг афсонавий Аша серияси Android платформасида қайтдиБугун, 13:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади