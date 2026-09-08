Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди
Венгриядаги қабристонлардан бирида одатдагидан мутлақо фарқ қиладиган халқаро мусобақа бўлиб ўтди. Қабр қазиш бўйича ташкил этилган ушбу беллашув илк қарашда ғайриоддий туюлиши мумкин. Бироқ 5 сентябрь куни унда 38 нафар иштирокчи қўлига кетмон ва белкурак олиб, ўз маҳоратини намойиш қилди. Бу ҳақда AP News хабар берди.
Мазкур мусобақа Венгрия қабристонларни сақлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ассоциацияси ташаббуси билан ташкил этилган. Тадбирдан кўзланган асосий мақсад — гўрковлик касбининг ўзига хос жиҳатлари ва бу соҳадаги маҳоратни намойиш этиш, шунингдек, ўлим билан боғлиқ қарашларга янгича ёндашув шакллантиришдан иборат.
Мусобақа Венгриянинг шимолида жойлашган Нергешужфалу шаҳри қабристонида ўтказилди. Бу ердаги қуруқ ва иссиқ тупроқ 19 та жамоа таркибида иштирок этган гўрковлар учун жиддий синов бўлди. Қуёшли ва иссиқ об-ҳаво шароитига қарамай, икки кишидан иборат жамоалар белгиланган талаблар асосида энг тез ва чиройли қабр қазиш учун бор кучини ишга солди.
Беллашув якунига кўра, ғолибликни Роберт Над ва унинг жамоадоши Ласло Кишдан иборат жуфтлик қўлга киритди. Ғолиб жамоа вакили мусобақада асосий мезон тезлик эканини таъкидлади.
“Бу ерда гўзаллик эмас, тезлик асосий ўринда”, деди Роберт Над.
Бироқ қабр қазишда нафақат тезлик, балки аниқлик ва сифат ҳам муҳим экани таъкидланди. Наднинг сўзларига кўра, дафн маросими учун қабр тайёрланаётганда унинг белгиланган ўлчамларига қатъий амал қилиш ва натижада қабрнинг чиройли кўринишини таъминлаш талаб этилади.
“Дафн маросими учун қабр қазиётганингизда унинг аниқ ўлчамларига жуда эътиборли бўлишингиз ва чиройли чиқишини таъминлашингиз керак”, дея қўшимча қилди у.
Мусобақа шартларига кўра, иштирокчилар қазиётган қабрнинг чуқурлиги 1,6 метр, узунлиги 2 метр ва кенглиги 0,8 метр бўлиши керак эди. Бу ўлчамлардан четга чиқмасдан, белгиланган ишни имкон қадар тез бажариш мусобақанинг асосий талабларидан бири бўлди.
Натижада ғолиб жамоа қабрни 1 соат-у 21 дақиқада қазиб, энг яхши натижани қайд этди. Мусобақа ғолиблари соврин сифатида 200 минг венгрия форинти, яъни тахминан 640 доллар миқдоридаги пул мукофотини қўлга киритиб, уни ўзаро бўлишиб олди.
Беллашув давомида хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Қоидаларга мувофиқ, ҳар бир жамоадан бир вақтнинг ўзида фақат бир киши қабр ичида ишлаши мумкин эди. Жамоанинг иккинчи аъзоси эса қазиб олинган тупроқни четга чиқариш, атрофни тозалаш ва иш жойини тартибга келтириш билан шуғулланиши мумкин бўлган.
Шу билан бирга, иккинчи иштирокчига қабр ичига тушишга рухсат берилмаган. Бу талаб мусобақа жараёнида иштирокчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида белгиланган.
Шундай қилиб, Венгриядаги мазкур ғайриоддий чемпионат гўрковлик касби ҳам ўзига хос маҳорат, аниқлик, жисмоний тайёргарлик ва тезкорликни талаб қилишини намоён этди.
…