Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди

·0·Дунё
Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилди

Венгриядаги қабристонлардан бирида одатдагидан мутлақо фарқ қиладиган халқаро мусобақа бўлиб ўтди. Қабр қазиш бўйича ташкил этилган ушбу беллашув илк қарашда ғайриоддий туюлиши мумкин. Бироқ 5 сентябрь куни унда 38 нафар иштирокчи қўлига кетмон ва белкурак олиб, ўз маҳоратини намойиш қилди. Бу ҳақда AP News хабар берди.

Мазкур мусобақа Венгрия қабристонларни сақлаш ва уларга хизмат кўрсатиш ассоциацияси ташаббуси билан ташкил этилган. Тадбирдан кўзланган асосий мақсад — гўрковлик касбининг ўзига хос жиҳатлари ва бу соҳадаги маҳоратни намойиш этиш, шунингдек, ўлим билан боғлиқ қарашларга янгича ёндашув шакллантиришдан иборат.

Мусобақа Венгриянинг шимолида жойлашган Нергешужфалу шаҳри қабристонида ўтказилди. Бу ердаги қуруқ ва иссиқ тупроқ 19 та жамоа таркибида иштирок этган гўрковлар учун жиддий синов бўлди. Қуёшли ва иссиқ об-ҳаво шароитига қарамай, икки кишидан иборат жамоалар белгиланган талаблар асосида энг тез ва чиройли қабр қазиш учун бор кучини ишга солди.

Odamlar tuproqli maydonda kuraklar bilan qazish ishlarini olib bormoqda.

Беллашув якунига кўра, ғолибликни Роберт Над ва унинг жамоадоши Ласло Кишдан иборат жуфтлик қўлга киритди. Ғолиб жамоа вакили мусобақада асосий мезон тезлик эканини таъкидлади.

“Бу ерда гўзаллик эмас, тезлик асосий ўринда”, деди Роберт Над.

Бироқ қабр қазишда нафақат тезлик, балки аниқлик ва сифат ҳам муҳим экани таъкидланди. Наднинг сўзларига кўра, дафн маросими учун қабр тайёрланаётганда унинг белгиланган ўлчамларига қатъий амал қилиш ва натижада қабрнинг чиройли кўринишини таъминлаш талаб этилади.

“Дафн маросими учун қабр қазиётганингизда унинг аниқ ўлчамларига жуда эътиборли бўлишингиз ва чиройли чиқишини таъминлашингиз керак”, дея қўшимча қилди у.

Мусобақа шартларига кўра, иштирокчилар қазиётган қабрнинг чуқурлиги 1,6 метр, узунлиги 2 метр ва кенглиги 0,8 метр бўлиши керак эди. Бу ўлчамлардан четга чиқмасдан, белгиланган ишни имкон қадар тез бажариш мусобақанинг асосий талабларидан бири бўлди.

Натижада ғолиб жамоа қабрни 1 соат-у 21 дақиқада қазиб, энг яхши натижани қайд этди. Мусобақа ғолиблари соврин сифатида 200 минг венгрия форинти, яъни тахминан 640 доллар миқдоридаги пул мукофотини қўлга киритиб, уни ўзаро бўлишиб олди.

Ochiq maydonda bir guruh erkaklar kuraklar bilan yer qazishmoqda.

Беллашув давомида хавфсизлик масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Қоидаларга мувофиқ, ҳар бир жамоадан бир вақтнинг ўзида фақат бир киши қабр ичида ишлаши мумкин эди. Жамоанинг иккинчи аъзоси эса қазиб олинган тупроқни четга чиқариш, атрофни тозалаш ва иш жойини тартибга келтириш билан шуғулланиши мумкин бўлган.

Шу билан бирга, иккинчи иштирокчига қабр ичига тушишга рухсат берилмаган. Бу талаб мусобақа жараёнида иштирокчиларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида белгиланган.

Шундай қилиб, Венгриядаги мазкур ғайриоддий чемпионат гўрковлик касби ҳам ўзига хос маҳорат, аниқлик, жисмоний тайёргарлик ва тезкорликни талаб қилишини намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Бугун, 20:12Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Бугун, 20:02Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиБугун, 19:38Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиБугун, 19:10Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиБугун, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада