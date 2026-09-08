Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилди

·4·Дунё
Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилди

Аввалроқ Туркиянинг Муғла вилояти Милас туманида Ўзбекистон фуқароси, 28 ёшли М.Б. уч кеча-ю, уч кун давом этган тўйдан кейин уйда қолган тилла ва зийнат буюмлари билан бирга ғойиб бўлгани ҳақида хабар тарқалган эди. Ушбу ҳолат жамоатчилик эътиборини ўзига тортгани ортидан Ўзбекистон Республикасининг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси расмий муносабат билдирди.

Бош консулхона маълумотига кўра, М.Б. ҳеч қаерга қочиб кетмаган. У ҳозирда Милас ҳудудида бўлиб, ўз ихтиёри билан маҳаллий полиция бўлимига борган ва юз берган воқеа юзасидан тегишли кўрсатма берган.

Маълум қилинишича, М.Б. ўзига нисбатан билдирилаётган даъволарни рад этган. У тўй жараёнида тақилган тилла буюмларни онаси билан биргаликда қайнотасига топширганини билдирган.

М.Б.нинг айтишича, қайнотаси кейинчалик мазкур тилла буюмларни кредит ва бошқа қарзларини тўлаш мақсадида сотганини ўзаро ёзишмаларда қайд этган. Яъни, келиннинг таъкидлашича, тилла буюмлар унинг уйидан яширинча олиб кетилмаган, балки қайнотасига топширилган.

Шунингдек, М.Б. тегишли ёзишмалар ҳамда тилла буюмларни топшириш жараёни акс этган видеоматериалларни Туркия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларига тақдим этганини маълум қилган.

Айни пайтда воқеа бўйича томонларнинг бир-бирига билдирган даъволари юзасидан Туркиянинг ваколатли органлари томонидан суриштирув ишлари давом эттирилмоқда. Шу сабабли ҳозирча иш бўйича якуний хулоса чиқарилмаган.

Ўзбекистон Республикасининг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси ҳам ҳолат юзасидан расмий муносабат билдириб, жамоатчиликни тергов жараёни якунланишини кутишга чақирди.

“Шу муносабат билан, тергов якунига қадар ҳолат юзасидан бир томонлама хулоса чиқариш ҳамда тасдиқланмаган маълумотларни тарқатишдан тийилиш сўралади. Ўзбекистон Республикасининг Истанбул шаҳридаги Бош консулхонаси вазиятни кузатиб бормоқда ҳамда зарурат туғилганда фуқарога белгиланган тартибда консуллик-ҳуқуқий кўмак кўрсатади”, дейилади хабарда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиБугун, 18:18Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиБугун, 17:33Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиМашинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиБугун, 16:10Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:07Машҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиМашҳур телебошловчи ўлим жазосига ҳукм қилиндиБугун, 14:4670 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирди70 ёшли аёл aсраб олган 17 ёшли қизини маймунга алмаштирдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада