Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқда

·31·Техно
Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқда

Технология оламининг энг нуфузли компанияларидан бири Apple навбатдаги йиллик тақдимот маросимини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик тадбир жорий йилнинг 9-сентябрь куни соат 10:00 ПДТ да бошланади ва унда кўпчилик узоқ вақтдан буён кутган янгилик — буклама смартофон намойиш этилиши кутилмоқда. Мазкур қурилманинг бозорга чиқиши Apple учун янги давр бошланишини англатади, чунки компания бу турдаги технологияларни асосий рақобатчиси Samsung томонидан тақдим этилганидан қарийб етти йил ўтиб жорий қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания ушбу кутилмаган ва муҳим тақдимотни трансляция қилиш учун барча шароитларни яратган. Томошабинлар маросимни бевосита Apple расмий тадбирлар сайти орқали ёки YouTube'даги махсус саҳифа ёрдамида кузатиб боришлари мумкин. Ҳозирнинг ўзида YouTube'да эслатма билдиришномаларини ёқиб қўйиш имконияти мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчиларга муҳим дақиқаларни ўтказиб юбормаслик имконини беради.

Янги авлод қурилмалари ва нарх сиёсати

Тадбирнинг асосий эътибори кутилганидек iPhone Ultra деб номланиши тахмин қилинаётган буклама смартофонга қаратилади. Бироқ, тақдимот фақатгина шу қурилма билан чекланиб қолмайди. Анъанавий гаджетларни афзал кўрадиган ёки буклама телефонлар учун тахмин қилинаётган 2000 АҚШ доллари миқдоридаги нархни тўлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун Apple iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларини ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Эътиборлиси, оддий iPhone 18 модели бу галги тақдимотда кўрсатилмайди ва унинг чиқарилиши келгуси йилга режалаштирилган.

Шунингдек, янги смартофонлар қаторидан ташқари, корпорация бошқа турдаги қурилмаларини ҳам янгилаши кутилмоқда. Хусусан, янгиланган ҲомеПод колонкалари, ўрнатилган камерага эга янги авлод AirPods қулоқчинлари ҳамда сўнгги русумдаги Apple Watchес ақлли соатлари шулар жумласидандир. Бу каби кенг қамровли янгиланишлар технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда.

Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва тарихий аҳамият

Бўлажак тақдимот маросими Apple компанияси учун нафақат технологик янгиликлар, балки тарихий ўзгаришлар нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Компанияни кўп йиллар давомида бошқариб келган Тим Кук ўз лавозимини тарк этганидан сўнг, бу сафарги йирик маҳсулот тақдимоти янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигида ўтадиган илк шундай йирик тадбир бўлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Жон Тернус учун бу тадбир компания бошқарувидаги янги босқич қанчалик муваффақиятли бошланишини кўрсатиб берувчи синов вазифасини ўтайди. Буклама смартофон бозорига кечикиб бўлса-да кириб келаётган Apple ушбу қадам орқали ўзининг инновацион салоҳиятини яна бир бор намойиш этишни ва рақобат муҳитида ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.

AppleiPhoneТехнологияЯнгиликларСмартофон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияБугун, 22:29Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиБугун, 19:21Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяБугун, 18:56Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиБугун, 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиБугун, 17:52ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди