Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқда
Технология оламининг энг нуфузли компанияларидан бири Apple навбатдаги йиллик тақдимот маросимини ўтказишга тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик тадбир жорий йилнинг 9-сентябрь куни соат 10:00 ПДТ да бошланади ва унда кўпчилик узоқ вақтдан буён кутган янгилик — буклама смартофон намойиш этилиши кутилмоқда. Мазкур қурилманинг бозорга чиқиши Apple учун янги давр бошланишини англатади, чунки компания бу турдаги технологияларни асосий рақобатчиси Samsung томонидан тақдим этилганидан қарийб етти йил ўтиб жорий қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания ушбу кутилмаган ва муҳим тақдимотни трансляция қилиш учун барча шароитларни яратган. Томошабинлар маросимни бевосита Apple расмий тадбирлар сайти орқали ёки YouTube'даги махсус саҳифа ёрдамида кузатиб боришлари мумкин. Ҳозирнинг ўзида YouTube'да эслатма билдиришномаларини ёқиб қўйиш имконияти мавжуд бўлиб, бу фойдаланувчиларга муҳим дақиқаларни ўтказиб юбормаслик имконини беради.
Янги авлод қурилмалари ва нарх сиёсатиТадбирнинг асосий эътибори кутилганидек iPhone Ultra деб номланиши тахмин қилинаётган буклама смартофонга қаратилади. Бироқ, тақдимот фақатгина шу қурилма билан чекланиб қолмайди. Анъанавий гаджетларни афзал кўрадиган ёки буклама телефонлар учун тахмин қилинаётган 2000 АҚШ доллари миқдоридаги нархни тўлашни истамайдиган фойдаланувчилар учун Apple iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларини ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Эътиборлиси, оддий iPhone 18 модели бу галги тақдимотда кўрсатилмайди ва унинг чиқарилиши келгуси йилга режалаштирилган.
Шунингдек, янги смартофонлар қаторидан ташқари, корпорация бошқа турдаги қурилмаларини ҳам янгилаши кутилмоқда. Хусусан, янгиланган ҲомеПод колонкалари, ўрнатилган камерага эга янги авлод AirPods қулоқчинлари ҳамда сўнгги русумдаги Apple Watchес ақлли соатлари шулар жумласидандир. Бу каби кенг қамровли янгиланишлар технология бозорида жиддий қизиқиш уйғотмоқда.
Раҳбариятдаги ўзгаришлар ва тарихий аҳамиятБўлажак тақдимот маросими Apple компанияси учун нафақат технологик янгиликлар, балки тарихий ўзгаришлар нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Компанияни кўп йиллар давомида бошқариб келган Тим Кук ўз лавозимини тарк этганидан сўнг, бу сафарги йирик маҳсулот тақдимоти янги бош директори Жон Тернус раҳбарлигида ўтадиган илк шундай йирик тадбир бўлади.
Мутахассисларнинг фикрича, Жон Тернус учун бу тадбир компания бошқарувидаги янги босқич қанчалик муваффақиятли бошланишини кўрсатиб берувчи синов вазифасини ўтайди. Буклама смартофон бозорига кечикиб бўлса-да кириб келаётган Apple ушбу қадам орқали ўзининг инновацион салоҳиятини яна бир бор намойиш этишни ва рақобат муҳитида ўз мавқеини янада мустаҳкамлашни мақсад қилган.
…