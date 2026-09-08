Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)
Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2026 йилдаги хорижий ташрифлари яна бир эътиборли тенденцияни намоён этмоқда. Йил бошидан буён Ўзбекистон давлат раҳбари беш давлатнинг энг юқори ёки нуфузли давлат мукофотлари билан тақдирланди.
Февраль ойида Покистоннинг “Нишони Покистон” ордени, июль ойида Грузиянинг “Олтин мўйна” ва Қирғизистоннинг I даражали “Манас” орденлари топширилди. Августда Озарбайжоннинг “Ҳайдар Алиев” ордени билан тақдирланган Мирзиёевга 8 сентябрь куни Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени берилди.
1. Беш давлат — бешта юксак мукофот
2026 йил бошидан буёнги мукофотлар географияси Осиёдан Европа ва Кавказгача бўлган ҳудудларни қамраб олган.
Давлат
Мукофот
Сана
Покистон
“Нишони Покистон”
6 февраль
Грузия
“Олтин мўйна” ордени
2 июль
Қирғизистон
I даражали “Манас” ордени
30 июль
Озарбайжон
“Ҳайдар Алиев” ордени
23 август
Сербия
Катта занжирли Сербия Республикаси ордени
8 сентябрь
Покистон томони “Нишони Покистон”ни мамлакатнинг олий мукофоти сифатида тақдим этган. Грузиянинг “Олтин мўйна” ордени ҳам давлатнинг юксак мукофотларидан бири ҳисобланади. Қирғизистоннинг “Манас” I даражали ордени эса давлатлараро ҳамкорлик, тинчлик ва дўстликни мустаҳкамлашдаги хизматлар учун берилади.
2. Мукофотлар ортида қандай маъно бор?
Бундай давлат мукофотлари одатда шахсий эътироф билан бир қаторда икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга берилган сиёсий баҳо сифатида ҳам намоён бўлади.
Расмий маълумотларда ҳар бир мукофотнинг берилган сабаби мамлакатлар ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш, стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, дўстлик ва ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштириш билан боғланган.
Шу жиҳатдан бешта мукофотни Ўзбекистоннинг турли давлатлар билан муносабатларидаги юқори сиёсий ишончнинг рамзий кўрсаткичи сифатида кўриш мумкин.
3. “Ҳайдар Алиев” ордени алоҳида аҳамият касб этди
23 август куни Тошкентда Озарбайжон Президенти Илҳом Алиевга Ўзбекистоннинг “Олий Даражали Дўстлик” ордени топширилди.
Ўз навбатида, Шавкат Мирзиёев Озарбайжоннинг олий давлат мукофоти — “Ҳайдар Алиев” ордени билан тақдирланди.
Мирзиёев ушбу мукофотни икки давлат ўртасидаги дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчиликни мустаҳкамлаш бўйича биргаликдаги саъй-ҳаракатларнинг юксак баҳоси сифатида қабул қилишини таъкидлади.
4. Сербиядаги мукофот — бешинчи эътироф
8 сентябрь куни Белградда Президент Шавкат Мирзиёевни Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.
Мукофотни Сербия Президенти Александр Вучич топширди.
Расмий маълумотга кўра, орден Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни мустаҳкамлашга қўшилган улкан ҳисса учун берилган. Мирзиёев эса мукофотни Сербия халқининг Ўзбекистонга юксак ҳурмати, мустаҳкамланаётган дўстлик ва икки томонлама алоқаларни янада ривожлантиришга интилиш рамзи сифатида баҳолаган.
5. Бу тенденция нимани кўрсатади?
Етти ой давомида бешта давлатнинг юксак мукофотига сазовор бўлишини фақат протокол тадбири сифатида баҳолаш тўғри бўлмайди.
Мукофотлар берилган давлатларнинг ўзи ҳам бу эътирофларни Ўзбекистон билан муносабатларни ривожлантиришдаги хизматлар билан боғлаган.
Шунинг учун мазкур ҳолатни бир нечта омил билан изоҳлаш мумкин:
Ўзбекистоннинг фаол ташқи сиёсати;
давлатлараро стратегик шерикликларни кенгайтириш;
юқори даражадаги сиёсий мулоқотларнинг жадаллашиши;
иқтисодий ва инвестициявий алоқаларнинг ривожланиши;
минтақавий ҳамкорликда Ўзбекистоннинг роли кучайиши.
Хулоса: мукофотлар ортида дипломатик ишонч турибди
Шавкат Мирзиёевга 2026 йилда топширилган бешта юксак давлат мукофоти турли мамлакатларнинг Ўзбекистон билан муносабатларга берган сиёсий ва дипломатик баҳосини ҳам акс эттиради.
Энг муҳими, бу мукофотлар географияси кенгайиб бормоқда: Покистон, Грузия, Қирғизистон, Озарбайжон ва Сербия.
Шу нуқтаи назардан, етти ойдаги бешта юксак мукофотни Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатда турли минтақалар билан алоқаларни чуқурлаштиришга қаратилган фаол дипломатик курсининг рамзий натижаларидан бири сифатида баҳолаш мумкин.
…