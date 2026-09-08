Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)

·19·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)

Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2026 йилдаги хорижий ташрифлари яна бир эътиборли тенденцияни намоён этмоқда. Йил бошидан буён Ўзбекистон давлат раҳбари беш давлатнинг энг юқори ёки нуфузли давлат мукофотлари билан тақдирланди.

Февраль ойида Покистоннинг “Нишони Покистон” ордени, июль ойида Грузиянинг “Олтин мўйна” ва Қирғизистоннинг I даражали “Манас” орденлари топширилди. Августда Озарбайжоннинг “Ҳайдар Алиев” ордени билан тақдирланган Мирзиёевга 8 сентябрь куни Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени берилди.

1. Беш давлат — бешта юксак мукофот

2026 йил бошидан буёнги мукофотлар географияси Осиёдан Европа ва Кавказгача бўлган ҳудудларни қамраб олган.

Давлат

Мукофот

Сана

Покистон

“Нишони Покистон”

6 февраль

Грузия

“Олтин мўйна” ордени

2 июль

Қирғизистон

I даражали “Манас” ордени

30 июль

Озарбайжон

“Ҳайдар Алиев” ордени

23 август

Сербия

Катта занжирли Сербия Республикаси ордени

8 сентябрь

Покистон томони “Нишони Покистон”ни мамлакатнинг олий мукофоти сифатида тақдим этган. Грузиянинг “Олтин мўйна” ордени ҳам давлатнинг юксак мукофотларидан бири ҳисобланади. Қирғизистоннинг “Манас” I даражали ордени эса давлатлараро ҳамкорлик, тинчлик ва дўстликни мустаҳкамлашдаги хизматлар учун берилади.

2. Мукофотлар ортида қандай маъно бор?

Бундай давлат мукофотлари одатда шахсий эътироф билан бир қаторда икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга берилган сиёсий баҳо сифатида ҳам намоён бўлади.

Расмий маълумотларда ҳар бир мукофотнинг берилган сабаби мамлакатлар ўртасидаги муносабатларни ривожлантириш, стратегик шерикликни мустаҳкамлаш, дўстлик ва ўзаро ҳамкорликни чуқурлаштириш билан боғланган.

Шу жиҳатдан бешта мукофотни Ўзбекистоннинг турли давлатлар билан муносабатларидаги юқори сиёсий ишончнинг рамзий кўрсаткичи сифатида кўриш мумкин.

3. “Ҳайдар Алиев” ордени алоҳида аҳамият касб этди

23 август куни Тошкентда Озарбайжон Президенти Илҳом Алиевга Ўзбекистоннинг “Олий Даражали Дўстлик” ордени топширилди.

Ўз навбатида, Шавкат Мирзиёев Озарбайжоннинг олий давлат мукофоти — “Ҳайдар Алиев” ордени билан тақдирланди.

Мирзиёев ушбу мукофотни икки давлат ўртасидаги дўстлик, стратегик шериклик ва иттифоқчиликни мустаҳкамлаш бўйича биргаликдаги саъй-ҳаракатларнинг юксак баҳоси сифатида қабул қилишини таъкидлади.

4. Сербиядаги мукофот — бешинчи эътироф

8 сентябрь куни Белградда Президент Шавкат Мирзиёевни Сербиянинг олий давлат мукофоти — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени билан тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.

Мукофотни Сербия Президенти Александр Вучич топширди.

Расмий маълумотга кўра, орден Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни мустаҳкамлашга қўшилган улкан ҳисса учун берилган. Мирзиёев эса мукофотни Сербия халқининг Ўзбекистонга юксак ҳурмати, мустаҳкамланаётган дўстлик ва икки томонлама алоқаларни янада ривожлантиришга интилиш рамзи сифатида баҳолаган.

5. Бу тенденция нимани кўрсатади?

Етти ой давомида бешта давлатнинг юксак мукофотига сазовор бўлишини фақат протокол тадбири сифатида баҳолаш тўғри бўлмайди.

Мукофотлар берилган давлатларнинг ўзи ҳам бу эътирофларни Ўзбекистон билан муносабатларни ривожлантиришдаги хизматлар билан боғлаган.

Шунинг учун мазкур ҳолатни бир нечта омил билан изоҳлаш мумкин:

  • Ўзбекистоннинг фаол ташқи сиёсати;

  • давлатлараро стратегик шерикликларни кенгайтириш;

  • юқори даражадаги сиёсий мулоқотларнинг жадаллашиши;

  • иқтисодий ва инвестициявий алоқаларнинг ривожланиши;

  • минтақавий ҳамкорликда Ўзбекистоннинг роли кучайиши.

Хулоса: мукофотлар ортида дипломатик ишонч турибди

Шавкат Мирзиёевга 2026 йилда топширилган бешта юксак давлат мукофоти турли мамлакатларнинг Ўзбекистон билан муносабатларга берган сиёсий ва дипломатик баҳосини ҳам акс эттиради.

Энг муҳими, бу мукофотлар географияси кенгайиб бормоқда: Покистон, Грузия, Қирғизистон, Озарбайжон ва Сербия.

Шу нуқтаи назардан, етти ойдаги бешта юксак мукофотни Ўзбекистоннинг ташқи сиёсатда турли минтақалар билан алоқаларни чуқурлаштиришга қаратилган фаол дипломатик курсининг рамзий натижаларидан бири сифатида баҳолаш мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларБугун, 21:44Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Бугун, 21:27Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиШавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиБугун, 21:11Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиБугун, 18:26Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларБугун, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди