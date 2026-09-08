Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономия

·36·Техно
Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономия

Huawei компанияси симсиз алоқа бозорида ўзининг янги қурилмаси — Мобиле ВиФи 5 (E5586-822-Э) номли ихчам мобил роутерини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўрнатилган эСИМ технологияси билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчиларга интернетга уланишда жисмоний СИМ-картадан воз кечиш имконини беради ва кундалик ҳаётда юқори қулайлик яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлод роутерининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ўта енгил ва ихчам корпусидир. Қурилманинг қалинлиги атиги 13,7 миллиметрни, вазни эса 96 граммни ташкил қилади. Бундай ўлчамлар ихчам роутерларни доимо ёнида олиб юришни афзал кўрадиганлар учун уни исталган чўнтак ёки сумкада ортиқча қийинчиликсиз олиб юриш имконини беради.

Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлари

Қурилма фақат 2,4 ГГс частота диапазонида ишлайди, бироқ муҳандислар тармоқ унумдорлигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишган. Уланишнинг назарий тезлиги секундига 300 Мегабитни ташкил этади. Манбага кўра, олдинги авлод моделлари билан солиштирганда юклаб олиш тезлиги нақ 30 фоизга ошган бўлиб, бу мобил интернет фойдаланувчилари учун муҳим кўрсаткич ҳисобланади.

Huawei Мобиле ВиФи 5 ўзининг ихчамлигига қарамай, бир вақтнинг ўзида бир нечта қурилмани тармоққа улаш имкониятига эга. Аниқроқ айтганда, роутерга бир йўла 16 тагача турли гаджетларни — смартфонлар, планшетлар, ноутбуклар ва бошқа жиҳозларни улаш мумкин. Бу эса уни кичик гуруҳлар ёки сафардаги ишлар учун қулай ечимга айлантиради.

Автономлик ва фойдаланиш қулайлиги

Қурилманинг ишончли ишлаши 2400 мА·соат сиғимли аккумулятор зиммасига юклатилган. Huawei компанияси тақдим этган маълумотларга кўра, батарея қуввати роутернинг фаол режимида 8 соатдан 9 соатгача узлуксиз ишлашига бемалол етади. Замонавий USB-C порти орқали эса уни тезкор қувватлантириш таъминланади.

Қурилмани ишга тушириш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган. Ёқилгандан сўнг қурилма автоматик равишда тармоққа уланади, бироқ хоҳишга кўра фойдаланувчи мобил операторни қўлда ҳам танлаши мумкин. Дастлабки босқичда Хитой бозорида ушбу ихчам роутернинг тавсия этилган нархи 299 юанни ташкил этган бўлса, бошланғич савдоларда уни 269 юанга харид қилиш мумкинлиги маълум қилинди.

HuaweiМобиле ВиФи 5РоутерэСИМТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 22:59Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиБугун, 19:21Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяБугун, 18:56Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиБугун, 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиБугун, 17:52ҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиҲМД компаниясининг янги ҲМД Кей 2 смартфони расмий эълондан олдин ошкор бўлдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди