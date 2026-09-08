Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономия
Huawei компанияси симсиз алоқа бозорида ўзининг янги қурилмаси — Мобиле ВиФи 5 (E5586-822-Э) номли ихчам мобил роутерини расман тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджет ўрнатилган эСИМ технологияси билан жиҳозланган бўлиб, фойдаланувчиларга интернетга уланишда жисмоний СИМ-картадан воз кечиш имконини беради ва кундалик ҳаётда юқори қулайлик яратади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлод роутерининг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири бу унинг ўта енгил ва ихчам корпусидир. Қурилманинг қалинлиги атиги 13,7 миллиметрни, вазни эса 96 граммни ташкил қилади. Бундай ўлчамлар ихчам роутерларни доимо ёнида олиб юришни афзал кўрадиганлар учун уни исталган чўнтак ёки сумкада ортиқча қийинчиликсиз олиб юриш имконини беради.
Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлариҚурилма фақат 2,4 ГГс частота диапазонида ишлайди, бироқ муҳандислар тармоқ унумдорлигини сезиларли даражада оширишга муваффақ бўлишган. Уланишнинг назарий тезлиги секундига 300 Мегабитни ташкил этади. Манбага кўра, олдинги авлод моделлари билан солиштирганда юклаб олиш тезлиги нақ 30 фоизга ошган бўлиб, бу мобил интернет фойдаланувчилари учун муҳим кўрсаткич ҳисобланади.
Huawei Мобиле ВиФи 5 ўзининг ихчамлигига қарамай, бир вақтнинг ўзида бир нечта қурилмани тармоққа улаш имкониятига эга. Аниқроқ айтганда, роутерга бир йўла 16 тагача турли гаджетларни — смартфонлар, планшетлар, ноутбуклар ва бошқа жиҳозларни улаш мумкин. Бу эса уни кичик гуруҳлар ёки сафардаги ишлар учун қулай ечимга айлантиради.
Автономлик ва фойдаланиш қулайлигиҚурилманинг ишончли ишлаши 2400 мА·соат сиғимли аккумулятор зиммасига юклатилган. Huawei компанияси тақдим этган маълумотларга кўра, батарея қуввати роутернинг фаол режимида 8 соатдан 9 соатгача узлуксиз ишлашига бемалол етади. Замонавий USB-C порти орқали эса уни тезкор қувватлантириш таъминланади.
Қурилмани ишга тушириш жараёни ҳам максимал даражада соддалаштирилган. Ёқилгандан сўнг қурилма автоматик равишда тармоққа уланади, бироқ хоҳишга кўра фойдаланувчи мобил операторни қўлда ҳам танлаши мумкин. Дастлабки босқичда Хитой бозорида ушбу ихчам роутернинг тавсия этилган нархи 299 юанни ташкил этган бўлса, бошланғич савдоларда уни 269 юанга харид қилиш мумкинлиги маълум қилинди.
…