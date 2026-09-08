Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетди

·38·Дунё
Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетди

Англиянинг Лоустофт шаҳридаги Pleasurewood Hills кўнгилочар боғида хавфли ҳодиса юз берди. Wipeout номли роликли аттракцион релсда тўхтаб қолиши оқибатида ундаги 27 нафар йўловчи ер сатҳидан тахминан 15 метр баландликда қолиб кетди.

Ҳодиса 31 август куни соат 13:26 атрофида содир бўлган. Аттракцион вагонлари тахминан 15 метр баландликда тўхтаган, бироқ йўловчилар тескари ҳолатда қолмаган.

Қутқарув ишларига Саффолк ёнғин-қутқарув хизмати жалб этилган. Мутахассислар махсус баландликда қутқарув ускуналари, ҳаво нарвони ва қайчи кўтарувчи платформадан фойдаланиб, йўловчиларни бирма-бир ерга туширган.

Барча 27 киши соат 16:05 га қадар хавфсиз тарзда қутқарилган. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳатланмаган.

Wipeout Pleasurewood Hills боғидаги йирик аттракционлардан бири ҳисобланади.

Ҳодисага нима сабаб бўлгани ҳозирча аниқ маълум қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиБугун, 19:10Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиБугун, 18:18Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиБугун, 17:33Машинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиМашинани тош билан урган эркак 151 минг тенге жаримага тортилдиБугун, 16:10Дунёда урушлар сони рекорд даражага етдиДунёда урушлар сони рекорд даражага етдиБугун, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада