Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!
Тўрт йилликнинг энг муҳим мусобақаларидан бири бўлган ёзги Осиё ўйинлари стартига саноқли кунлар қолганда, Ўзбекистон бокс бўйича миллий терма жамоаси кескин юриш қилди. Боксчиларимиз рақибларга ҳеч қандай имконият қолдирмаслик ва иқлимга тўлиқ мослашиш мақсадида сўнгги ҳал қилувчи йиғинни тўғридан-тўғри Япониянинг ўзида ўтказишга қарор қилди. Бироқ эълон қилинган рўйхатда мухлислар кутган айрим юлдузларнинг йўқлиги ва таркибга киритилган янги номлар жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда. Хўш, Тўлқин Қиличев штаби қандай яширин тактика тайёрламоқда?
Нисиодаги икки босқичли махсус режа
Ўзбекистон бокс федерациясининг маълум қилишича, чарм қўлқоп усталаримиз Япониянинг Нисио шаҳридаги замонавий спорт базасида халқаро қўшма ўқув-машғулот йиғинига киришди:
1-босқич: 2–9 сентябр кунлари умумий жисмоний ва тактик уйғунлик;
2-босқич: 9–16 сентябр кунлари спарринглар ва вазн назоратининг сўнгги чиғириғи;
Асосий мақсад: Япониянинг нам ва ўзига хос ҳаво муҳитига спортчиларни тўлиқ мослаштириш (акклиматизация).
Мураббийлар штаби ва тиббий куч
«Энди спортчиларимиз мусобақа ўтказиладиган муҳитга мослашган ҳолда, мураббийлар штаби раҳбарлигида тайёргарликнинг ҳал қилувчи босқичини давом эттиради».
Жамоани ҳал қилувчи жангларга бош мураббий Тўлқин Қиличев бошчилигидаги улкан мураббийлар корпуси тайёрламоқда: Хуан Энрике Стейнерс, Раҳматжон Рўзиоҳунов, Акмал Ҳасанов, Даврон Гафуров, Нодир Ғуломов, Алимардон Достонов, Шерзодбек Аҳмаджонов, Ботир Маҳмудов, Дмитрий Синитский ҳамда Жавлон Эшматов. Боксчиларнинг жисмоний тикланиши ва саломатлиги эса шифокор Комилжон Расулов ва хорижлик физиотерапевт Хесус Алберто назоратида бўлади.
Японияга йўл олган 18 нафар жангчи
Тоифа
Чарм қўлқоп усталари
Етакчи ва номдор юлдузлар
Абдумалик Ҳалоков, Тўрабек Ҳабибуллаев, Жаҳонгир Зокиров
Тажрибали ва асосий даъвогарлар
Дилшод Абдумуродов, Фазлиддин Эркинбоев, Акмалжон Исроилов
Ёшлар ва янги тўлқин вакиллари
Самандар Олимов, Асилбек Жалилов, Фарёзбек Дўстматов, Санжарбек Вахобов, Абдураҳмон Маҳмуджонов, Илҳомжон Эргашев, Шавкатжон Болтаев, Абдуллоҳ Мадаминов, Нурислом Исмоилов, Норбек Абдуллаев, Ҳалимжон Мамасолиев, Арман Маханов
Ушбу йиғин якунига кўра, мураббийлар штаби Осиё ўйинларининг рингига кўтариладиган якуний таркибни саралаб олади.
Сизнингча, янгиланган таркиб билан боксчиларимиз Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисобида яна 1-ўринни эгаллай оладими? Қайси боксчимиздан олтин медаль кутяпсиз?
Ўз фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси мухлислари бўлган барча танишларингизга ушбу эксклюзив таркибни Телеграм орқали юборинг!
…