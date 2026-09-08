Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!

·0·Спорт
Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!

Тўрт йилликнинг энг муҳим мусобақаларидан бири бўлган ёзги Осиё ўйинлари стартига саноқли кунлар қолганда, Ўзбекистон бокс бўйича миллий терма жамоаси кескин юриш қилди. Боксчиларимиз рақибларга ҳеч қандай имконият қолдирмаслик ва иқлимга тўлиқ мослашиш мақсадида сўнгги ҳал қилувчи йиғинни тўғридан-тўғри Япониянинг ўзида ўтказишга қарор қилди. Бироқ эълон қилинган рўйхатда мухлислар кутган айрим юлдузларнинг йўқлиги ва таркибга киритилган янги номлар жиддий баҳсларга сабаб бўлмоқда. Хўш, Тўлқин Қиличев штаби қандай яширин тактика тайёрламоқда?

Нисиодаги икки босқичли махсус режа

Ўзбекистон бокс федерациясининг маълум қилишича, чарм қўлқоп усталаримиз Япониянинг Нисио шаҳридаги замонавий спорт базасида халқаро қўшма ўқув-машғулот йиғинига киришди:

  • 1-босқич: 2–9 сентябр кунлари умумий жисмоний ва тактик уйғунлик;

  • 2-босқич: 9–16 сентябр кунлари спарринглар ва вазн назоратининг сўнгги чиғириғи;

  • Асосий мақсад: Япониянинг нам ва ўзига хос ҳаво муҳитига спортчиларни тўлиқ мослаштириш (акклиматизация).

Мураббийлар штаби ва тиббий куч

«Энди спортчиларимиз мусобақа ўтказиладиган муҳитга мослашган ҳолда, мураббийлар штаби раҳбарлигида тайёргарликнинг ҳал қилувчи босқичини давом эттиради».

Жамоани ҳал қилувчи жангларга бош мураббий Тўлқин Қиличев бошчилигидаги улкан мураббийлар корпуси тайёрламоқда: Хуан Энрике Стейнерс, Раҳматжон Рўзиоҳунов, Акмал Ҳасанов, Даврон Гафуров, Нодир Ғуломов, Алимардон Достонов, Шерзодбек Аҳмаджонов, Ботир Маҳмудов, Дмитрий Синитский ҳамда Жавлон Эшматов. Боксчиларнинг жисмоний тикланиши ва саломатлиги эса шифокор Комилжон Расулов ва хорижлик физиотерапевт Хесус Алберто назоратида бўлади.

Японияга йўл олган 18 нафар жангчи

Тоифа

Чарм қўлқоп усталари

Етакчи ва номдор юлдузлар

Абдумалик Ҳалоков, Тўрабек Ҳабибуллаев, Жаҳонгир Зокиров

Тажрибали ва асосий даъвогарлар

Дилшод Абдумуродов, Фазлиддин Эркинбоев, Акмалжон Исроилов

Ёшлар ва янги тўлқин вакиллари

Самандар Олимов, Асилбек Жалилов, Фарёзбек Дўстматов, Санжарбек Вахобов, Абдураҳмон Маҳмуджонов, Илҳомжон Эргашев, Шавкатжон Болтаев, Абдуллоҳ Мадаминов, Нурислом Исмоилов, Норбек Абдуллаев, Ҳалимжон Мамасолиев, Арман Маханов

Ушбу йиғин якунига кўра, мураббийлар штаби Осиё ўйинларининг рингига кўтариладиган якуний таркибни саралаб олади.

Сизнингча, янгиланган таркиб билан боксчиларимиз Осиё ўйинларида умумжамоа ҳисобида яна 1-ўринни эгаллай оладими? Қайси боксчимиздан олтин медаль кутяпсиз?

Ўз фикрингизни пастда изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси мухлислари бўлган барча танишларингизга ушбу эксклюзив таркибни Телеграм орқали юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Бугун, 18:00Моуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларМоуринью «Интер»га қарши ўйин учун таркибни эълон қилди: кутилмаган ўзгаришларБугун, 17:48Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Расман: Илёс Зейтуллаев — «Каттақўрғон» бош мураббийи!Бугун, 17:03“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?“Сити”нинг "Порту"га қарши таркиби эълон қилинди: Ҳусанов қайдномада, кимлар сафдан чиқди?Бугун, 16:56Усмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиУсмон Дембеле "Олтин тўп" ҳақида дадил фикр билдирдиБугун, 14:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди