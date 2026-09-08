Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)

·2·Дунё
Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)

Мексиканинг Пуэбла шаҳрида дўкон ходими йўлга югуриб чиққан 3 ёшли қизчани машина уриб кетишидан қутқариб қолди. Воқеа дўконнинг кузатув камерасига тушган ва ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.

Ҳодиса 6 сентябрь куни шаҳарнинг 11-Sur хиёбонидаги “El Rey del Ahorro” дўкони яқинида содир бўлган. Кадрларда қизчанинг кутилмаганда йўл томон югуриб чиққани, унинг ортидан аёл киши етиб олишга урингани, аммо йиқилиб қолгани кўринади.

Шу пайтда дўкон ходими хавфни пайқаб, дарҳол ишини ташлаб қизчанинг ортидан югурган. У бир неча сония ичида қизчага етиб, уни автомобиллар ҳаракатланаётган йўлдан олиб чиққан. Айрим хабарларга кўра, ходим қизчани ҳимоя қилиш чоғида ўзи ҳам йиқилган, бироқ жиддий жароҳатлар қайд этилмаган.

Қизча оиласига соғ-омон топширилган. Воқеа тасвирланган видео тарқалгач, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ходимнинг тезкор ҳаракатини юқори баҳолаб, уни “қаҳрамон” деб аташди.

Дўкон ходими эса воқеа вақтида кўп ўйлаб ўтирмаганини, бола хавф остида эканини кўриб, инстинктив равишда уни қутқаришга югурганини айтган. У ота-оналарни фарзандларини гавжум йўллар яқинида назоратсиз қолдирмасликка чақирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Бугун, 20:12Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиБугун, 19:38Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиБугун, 19:10Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиБугун, 18:18Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада