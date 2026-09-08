Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)

·1·Дунё
Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)

Покистон пойтахти Исломободда масофадан бошқариладиган тажрибавий автомобиль намойиши кутилмаган ҳодиса билан якунланди. Ҳайдовчисиз ҳаракатланаётган автомобиль йўл четида турган полиция машинасига бориб урилди. Бу ҳақда Dawn хабар берди.

Ҳодиса шаҳарнинг D-Chowk ҳудудида содир бўлган. Автомобиль Абботободлик технология ихлосманди Эҳсон Зафар томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, уни интернет орқали масофадан бошқариш мумкин бўлган.

Намойиш вақтида журналист Муҳаммад Алижа автомобиль салонида олдинги йўловчи ўриндиғида ўтириб, унинг имкониятларини кўрсатаётган бўлган. Шу пайт машина рул бошқарувини йўқотиб, йўл четида турган полиция автомобили томон ҳаракатланган. Журналист қўл тормозидан фойдаланиб, машинани тўхтатишга уринган, аммо тўқнашувнинг олдини олиб бўлмаган.

Дастлаб журналист ҳодисага интернет алоқасидаги узилиш сабаб бўлганини айтган. Унинг сўзларига кўра, автомобиль интернет ва сунъий йўлдош алоқаси орқали бошқарилган ва алоқа узилганидан сўнг машина назоратдан чиққан.

Бироқ кейинчалик автомобиль муаллифи Эҳсон Зафар ҳодиса сабаби бошқарув вақтида нотўғри тугма босилгани бўлиши мумкинлигини айтган. Унинг таъкидлашича, автомобиль ўнгга бурилиши керак бўлган, аммо бошқарувда чап томон тугмаси босилиб кетган.

Ҳодиса оқибатида полиция автомобили ва тажрибавий машинага шикаст етгани хабар қилинган. Воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди.

Мутахассислар бундай тажрибавий технологияларни оммавий фойдаланишга жорий этишдан олдин хавфсизлик тизимларини янада такомиллаштириш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Бугун, 20:02Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиБугун, 19:38Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиБугун, 19:10Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54Таиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиТаиланд ўрмонларида ер остида ўсувчи «Иблис гули» аниқландиБугун, 18:18Аёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиАёл ходимлар можароси ортидан Эйфель қайта очилдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада