Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди

·96·Дунё
Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди

Ҳиндистонда бир оила учун кутилмаган воқеа содир бўлди. Яқинлари 35 ёшли Рави Кумарни вафот этган деб ўйлаб, унинг жасадини кремация қилган. Аммо орадан бир неча ҳафта ўтиб, Равининг тириклиги ва қамоқхонада сақланаётгани маълум бўлди.

Рави 5 август куни Ҳиндистондаги уйидан ғойиб бўлган. Хавотирга тушган оиласи бу ҳақда полицияга хабар берган. Кейинроқ ҳуқуқ-тартибот ходимлари уларга сувли ботқоқ ҳудуддан топилган, қаттиқ чириб кетган жасаднинг суратларини кўрсатган.

Жасаднинг юзи таниб бўлмас даражада бузилганига қарамай, оила аъзолари уни кийимларидан таниб, Рави деб ҳисоблаган. Унинг акаси Амандиип: «Юзи таниб бўлмас даражада бузилган бўлса-да, кийимларидан уни танидик», деди.

Шундан сўнг оила 13 август куни жасадни кремация қилди. 15 август куни эса Пенжоб штатидаги Капуртхала шаҳрида унинг хотирасига бағишланган маросим ўтказилди.

Бироқ 2 сентябрь куни оила Капуртхала марказий қамоқхонасидан қўнғироқ олди. Ходимлар Рави тирик эканини ва у бедарак йўқолган кунининг ўзида қамоқхонага жойлаштирилганини маълум қилди.

Амандиип бу хабардан оила аъзолари бир вақтнинг ўзида ҳам ҳайратга тушгани, ҳам енгил тортишганини айтди.

Равининг ўзи эса 5 август куни полиция томонидан кўчада мақсадсиз юргани учун ушланганини ва ўша куни кечқурун қамоқхонага олиб борилганини билдирган. Катта лавозимдаги полиция ходими уни гаров эвазига озод қилиниши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар бўйича ҳибсга олинганини айтди.

Уни гаровга чиқариш учун ҳеч ким келмагани сабабли қамоқхона ходимлари оиласи билан боғланган. Кадупур қишлоғидан келган қариндошлари эртаси куни қамоқхонага бориб, маҳбус ҳақиқатан ҳам Рави Кумар эканини тасдиқлаган.

Энди эса полиция олдида яна бир сирли савол пайдо бўлди: оила кремация қилган жасад аслида кимники?

Полиция вакили ДСП Шиталь Сингхнинг маълум қилишича, ҳозир терговчилар шахси аниқланмаган жасад билан ишламоқда. Унга мос келадиган бедарак йўқолган шахс ҳақида хабар ҳам, аниқ йўналиш ҳам мавжуд эмас.

Унинг айтишича, ҳозирги босқичда ДНК текширувини ўтказиш имкони йўқ. Шу сабабли мутахассислар бошқа техник далилларни, жумладан, Канджли ботқоқ ҳудудидаги cell tower dump маълумотларини таҳлил қилмоқда.

Полиция Равининг оила аъзоларини ҳам тергов доирасида сўроқ қилиш учун чақиришини маълум қилди. Айни пайтда жасаднинг шахсини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиВенгрияда қабр қазиш бўйича ғайриоддий чемпионат ўтказилдиБугун, 22:09Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Масофадан бошқариладиган автомобиль полиция машинасига урилди (видео)Бугун, 20:12Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Дўкон ходими қизчани машина уриб кетишидан қутқарди (видео)Бугун, 20:02Англияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиАнглияда аттраксион тўхтаб, 27 киши 15 метр баландликда қолиб кетдиБугун, 19:38Австрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиАвстрияда 14 ёшгача қизларга ҳижоб тақиш тақиқландиБугун, 19:10Туркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиТуркияда 5 млн лиралик тилла билан йўқолган ўзбекистонлик келин топилдиБугун, 18:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада