Ҳиндистонда оила ўғлини дафн қилди, аммо у кейин қамоқхонада тирик топилди
Ҳиндистонда бир оила учун кутилмаган воқеа содир бўлди. Яқинлари 35 ёшли Рави Кумарни вафот этган деб ўйлаб, унинг жасадини кремация қилган. Аммо орадан бир неча ҳафта ўтиб, Равининг тириклиги ва қамоқхонада сақланаётгани маълум бўлди.
Рави 5 август куни Ҳиндистондаги уйидан ғойиб бўлган. Хавотирга тушган оиласи бу ҳақда полицияга хабар берган. Кейинроқ ҳуқуқ-тартибот ходимлари уларга сувли ботқоқ ҳудуддан топилган, қаттиқ чириб кетган жасаднинг суратларини кўрсатган.
Жасаднинг юзи таниб бўлмас даражада бузилганига қарамай, оила аъзолари уни кийимларидан таниб, Рави деб ҳисоблаган. Унинг акаси Амандиип: «Юзи таниб бўлмас даражада бузилган бўлса-да, кийимларидан уни танидик», деди.
Шундан сўнг оила 13 август куни жасадни кремация қилди. 15 август куни эса Пенжоб штатидаги Капуртхала шаҳрида унинг хотирасига бағишланган маросим ўтказилди.
Бироқ 2 сентябрь куни оила Капуртхала марказий қамоқхонасидан қўнғироқ олди. Ходимлар Рави тирик эканини ва у бедарак йўқолган кунининг ўзида қамоқхонага жойлаштирилганини маълум қилди.
Амандиип бу хабардан оила аъзолари бир вақтнинг ўзида ҳам ҳайратга тушгани, ҳам енгил тортишганини айтди.
Равининг ўзи эса 5 август куни полиция томонидан кўчада мақсадсиз юргани учун ушланганини ва ўша куни кечқурун қамоқхонага олиб борилганини билдирган. Катта лавозимдаги полиция ходими уни гаров эвазига озод қилиниши мумкин бўлган ҳуқуқбузарликлар бўйича ҳибсга олинганини айтди.
Уни гаровга чиқариш учун ҳеч ким келмагани сабабли қамоқхона ходимлари оиласи билан боғланган. Кадупур қишлоғидан келган қариндошлари эртаси куни қамоқхонага бориб, маҳбус ҳақиқатан ҳам Рави Кумар эканини тасдиқлаган.
Энди эса полиция олдида яна бир сирли савол пайдо бўлди: оила кремация қилган жасад аслида кимники?
Полиция вакили ДСП Шиталь Сингхнинг маълум қилишича, ҳозир терговчилар шахси аниқланмаган жасад билан ишламоқда. Унга мос келадиган бедарак йўқолган шахс ҳақида хабар ҳам, аниқ йўналиш ҳам мавжуд эмас.
Унинг айтишича, ҳозирги босқичда ДНК текширувини ўтказиш имкони йўқ. Шу сабабли мутахассислар бошқа техник далилларни, жумладан, Канджли ботқоқ ҳудудидаги cell tower dump маълумотларини таҳлил қилмоқда.
Полиция Равининг оила аъзоларини ҳам тергов доирасида сўроқ қилиш учун чақиришини маълум қилди. Айни пайтда жасаднинг шахсини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари давом этмоқда.
…