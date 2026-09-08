Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Сербиянинг энг юксак давлат мукофотларидан бири — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени билан тақдирланди.
Мукофотни Белград шаҳридаги расмий тадбирлар доирасида Сербия Президенти Александр Вучич шахсан топширди.
Икки давлат муносабатларида муҳим эътироф
Сербия томони мазкур юксак мукофотни Шавкат Мирзиёевга Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун берди.
Орденнинг топширилиши икки давлат ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга бўлган ўзаро қизиқишнинг рамзи сифатида баҳоланмоқда.
Катта занжирли Сербия Республикаси ордени — Сербиянинг хорижий давлат арбобларига бериладиган энг нуфузли мукофотларидан бири.
Мирзиёев: мукофот — Ўзбекистонга ҳурмат рамзи
Шавкат Мирзиёев юксак давлат мукофоти учун Александр Вучич ва Сербия томонига чуқур миннатдорлик билдирди.
Ўзбекистон Президенти ушбу орденни шахсий мукофот сифатидагина эмас, балки Сербия халқининг Ўзбекистонга бўлган юксак ҳурмати, икки халқ ўртасида мустаҳкамланиб бораётган дўстлик ва муносабатларни янада ривожлантиришга интилиш рамзи сифатида қабул қилишини таъкидлади.
Орден кимларга берилади?
Сербия Республикаси ордени хорижий давлатларнинг таниқли арбобларига берилади.
Мукофот:
халқлар ўртасида тинчликни мустаҳкамлаш;
халқаро ҳамкорликни ривожлантириш;
ўзаро англашувни кучайтириш;
Сербия билан дўстона муносабатларни ривожлантириш
каби йўналишларда қўшилган улкан ҳисса учун топширилади.
Хулоса
Шавкат Мирзиёевнинг Сербиянинг Катта занжирли Республика ордени билан тақдирланиши Ўзбекистон–Сербия муносабатларидаги юқори сиёсий даражани намоён этувчи муҳим воқеа бўлди.
Мукофотнинг Александр Вучич томонидан шахсан топширилиши эса Белграднинг Тошкент билан стратегик характер касб этаётган ҳамкорликни янада ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратаётганини кўрсатади.
…