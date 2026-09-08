Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди

·66·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирланди

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Сербиянинг энг юксак давлат мукофотларидан бири — Катта занжирли Сербия Республикаси ордени билан тақдирланди.

Мукофотни Белград шаҳридаги расмий тадбирлар доирасида Сербия Президенти Александр Вучич шахсан топширди.

Икки давлат муносабатларида муҳим эътироф

Сербия томони мазкур юксак мукофотни Шавкат Мирзиёевга Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги кўп қиррали муносабатларни мустаҳкамлашга қўшган улкан ҳиссаси учун берди.

Орденнинг топширилиши икки давлат ўртасидаги сиёсий, иқтисодий ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни янада ривожлантиришга бўлган ўзаро қизиқишнинг рамзи сифатида баҳоланмоқда.

Катта занжирли Сербия Республикаси ордени — Сербиянинг хорижий давлат арбобларига бериладиган энг нуфузли мукофотларидан бири.

Мирзиёев: мукофот — Ўзбекистонга ҳурмат рамзи

Шавкат Мирзиёев юксак давлат мукофоти учун Александр Вучич ва Сербия томонига чуқур миннатдорлик билдирди.

Ўзбекистон Президенти ушбу орденни шахсий мукофот сифатидагина эмас, балки Сербия халқининг Ўзбекистонга бўлган юксак ҳурмати, икки халқ ўртасида мустаҳкамланиб бораётган дўстлик ва муносабатларни янада ривожлантиришга интилиш рамзи сифатида қабул қилишини таъкидлади.

Орден кимларга берилади?

Сербия Республикаси ордени хорижий давлатларнинг таниқли арбобларига берилади.

Мукофот:

  • халқлар ўртасида тинчликни мустаҳкамлаш;

  • халқаро ҳамкорликни ривожлантириш;

  • ўзаро англашувни кучайтириш;

  • Сербия билан дўстона муносабатларни ривожлантириш

каби йўналишларда қўшилган улкан ҳисса учун топширилади.

Хулоса

Шавкат Мирзиёевнинг Сербиянинг Катта занжирли Республика ордени билан тақдирланиши Ўзбекистон–Сербия муносабатларидаги юқори сиёсий даражани намоён этувчи муҳим воқеа бўлди.

Мукофотнинг Александр Вучич томонидан шахсан топширилиши эса Белграднинг Тошкент билан стратегик характер касб этаётган ҳамкорликни янада ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратаётганини кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларБугун, 21:44Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Бугун, 21:27Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиБугун, 18:26Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларБугун, 18:16Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Бугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди