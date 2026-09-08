Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар

·20·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга илк расмий ташрифи якунланди. Белградда ўтган икки кунлик дипломатик ва ишбилармонлик дастури Ўзбекистон–Сербия муносабатларида янги босқични бошлаб берди.

Ташриф давомида стратегик шериклик ўрнатилди, Ўзбекистон Президенти Сербиянинг энг олий давлат мукофоти билан тақдирланди, Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилди. Икки мамлакат бизнес вакиллари иштирокидаги форумда эса иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича муҳим келишувларга эришилди.

1. Ташрифнинг асосий сиёсий натижаси

Музокаралар якунлари бўйича Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларацияни имзолади.

Бу ҳужжат ташрифнинг энг муҳим сиёсий натижаси бўлди.

Шунингдек, устувор йўналишларда эришилган келишувларни мустаҳкамлашга қаратилган қатор ҳужжатлар алмашилди.

Ташриф икки давлат муносабатларини янги сифат босқичига олиб чиқиш учун сиёсий замин яратди.

2. Мирзиёев Сербиянинг олий мукофоти билан тақдирланди

Ташрифнинг яна бир муҳим воқеаси — Ўзбекистон Президентига Сербиянинг олий давлат мукофоти топширилганидир.

Шавкат Мирзиёевга Катта занжирли Сербия Республикаси ордени тантанали равишда топширилди.

Давлат мукофоти икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга берилган юксак сиёсий баҳо сифатида намоён бўлди.

3. Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди

Ташрифнинг энг рамзий воқеаларидан бири Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилиши бўлди.

Икки давлат раҳбарлари бу қарорни Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шериклик даражасига кўтарилган муносабатларнинг рамзи сифатида баҳолади.

Кўча номи икки халқ ўртасидаги дўстлик ва меҳр-оқибат ришталарини янада мустаҳкамлашга интилишни ифодалайди.

4. Бизнес учун янги имкониятлар очилди

Расмий ташрифнинг ишбилармонлик дастурида Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич қўшма бизнес форумида иштирок этди.

Унда икки мамлакатнинг 200 нафардан зиёд расмий ва бизнес вакиллари қатнашди.

Асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилди:

  • ўзаро савдони бир неча баробар ошириш;

  • божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш;

  • саноат кооперациясини ривожлантириш;

  • қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш;

  • фармацевтика ва технология соҳаларида ҳамкорлик;

  • дастурий таъминот ва сунъий интеллект бўйича лойиҳалар.

Саноат кооперациясини ривожлантириш мақсадида 2026–2028 йилларга мўлжалланган қўшма ҳаракатлар режаси ҳам қабул қилинди.

5. Ташриф қандай якунланди?

Расмий дастур якунлангач, Президент Шавкат Мирзиёев Белграддаги Никола Тесла номидаги халқаро аэропортдан Тошкентга жўнаб кетди.

Олий мартабали меҳмонни Сербия Президенти Александр Вучич ва унинг рафиқаси кузатиб қўйди.

Ташрифнинг яна бир эътиборли жиҳати шунда бўлдики, Президент самолёти Сербия ҳаво ҳудудидан чиқиб кетгунига қадар мамлакат Ҳарбий ҳаво кучларининг қирувчи учоқлари ҳамроҳлик қилди.

Ташриф натижаси

Аҳамияти

Стратегик шериклик декларацияси

Муносабатларнинг янги сиёсий босқичи

Сербиянинг олий ордени

Ўзбекистонга берилган юксак давлат мукофоти

“Тошкент” кўчаси

Икки халқ дўстлигининг рамзи

Қўшма бизнес форуми

Иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш

2026–2028 йиллар режаси

Саноат кооперацияси учун амалий асос

Хулоса

Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга илк расмий ташрифи дипломатик протокол билан чекланмади. У сиёсий, иқтисодий ва гуманитар йўналишларда бир қатор муҳим натижалар билан якунланди.

Энг асосийси — Ўзбекистон ва Сербия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатди.

Энди Белграддаги “Тошкент” кўчаси, олий давлат мукофоти ва имзоланган ҳужжатлар ташрифнинг рамзий натижалари бўлиб қолмай, икки давлат ўртасидаги янги шерикликни амалий лойиҳалар билан тўлдириш учун асос бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?Бугун, 21:27Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиШавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиБугун, 21:11Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиБугун, 18:26Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларБугун, 18:16Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Бугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди