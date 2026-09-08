Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижалар
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга илк расмий ташрифи якунланди. Белградда ўтган икки кунлик дипломатик ва ишбилармонлик дастури Ўзбекистон–Сербия муносабатларида янги босқични бошлаб берди.
Ташриф давомида стратегик шериклик ўрнатилди, Ўзбекистон Президенти Сербиянинг энг олий давлат мукофоти билан тақдирланди, Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилди. Икки мамлакат бизнес вакиллари иштирокидаги форумда эса иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш бўйича муҳим келишувларга эришилди.
1. Ташрифнинг асосий сиёсий натижаси
Музокаралар якунлари бўйича Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги қўшма декларацияни имзолади.
Бу ҳужжат ташрифнинг энг муҳим сиёсий натижаси бўлди.
Шунингдек, устувор йўналишларда эришилган келишувларни мустаҳкамлашга қаратилган қатор ҳужжатлар алмашилди.
Ташриф икки давлат муносабатларини янги сифат босқичига олиб чиқиш учун сиёсий замин яратди.
2. Мирзиёев Сербиянинг олий мукофоти билан тақдирланди
Ташрифнинг яна бир муҳим воқеаси — Ўзбекистон Президентига Сербиянинг олий давлат мукофоти топширилганидир.
Шавкат Мирзиёевга Катта занжирли Сербия Республикаси ордени тантанали равишда топширилди.
Давлат мукофоти икки мамлакат ўртасидаги муносабатларга берилган юксак сиёсий баҳо сифатида намоён бўлди.
3. Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди
Ташрифнинг энг рамзий воқеаларидан бири Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилиши бўлди.
Икки давлат раҳбарлари бу қарорни Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шериклик даражасига кўтарилган муносабатларнинг рамзи сифатида баҳолади.
Кўча номи икки халқ ўртасидаги дўстлик ва меҳр-оқибат ришталарини янада мустаҳкамлашга интилишни ифодалайди.
4. Бизнес учун янги имкониятлар очилди
Расмий ташрифнинг ишбилармонлик дастурида Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич қўшма бизнес форумида иштирок этди.
Унда икки мамлакатнинг 200 нафардан зиёд расмий ва бизнес вакиллари қатнашди.
Асосий эътибор қуйидаги йўналишларга қаратилди:
ўзаро савдони бир неча баробар ошириш;
божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш;
саноат кооперациясини ривожлантириш;
қўшма ишлаб чиқаришларни йўлга қўйиш;
фармацевтика ва технология соҳаларида ҳамкорлик;
дастурий таъминот ва сунъий интеллект бўйича лойиҳалар.
Саноат кооперациясини ривожлантириш мақсадида 2026–2028 йилларга мўлжалланган қўшма ҳаракатлар режаси ҳам қабул қилинди.
5. Ташриф қандай якунланди?
Расмий дастур якунлангач, Президент Шавкат Мирзиёев Белграддаги Никола Тесла номидаги халқаро аэропортдан Тошкентга жўнаб кетди.
Олий мартабали меҳмонни Сербия Президенти Александр Вучич ва унинг рафиқаси кузатиб қўйди.
Ташрифнинг яна бир эътиборли жиҳати шунда бўлдики, Президент самолёти Сербия ҳаво ҳудудидан чиқиб кетгунига қадар мамлакат Ҳарбий ҳаво кучларининг қирувчи учоқлари ҳамроҳлик қилди.
Ташриф натижаси
Аҳамияти
Стратегик шериклик декларацияси
Муносабатларнинг янги сиёсий босқичи
Сербиянинг олий ордени
Ўзбекистонга берилган юксак давлат мукофоти
“Тошкент” кўчаси
Икки халқ дўстлигининг рамзи
Қўшма бизнес форуми
Иқтисодий ҳамкорликни кенгайтириш
2026–2028 йиллар режаси
Саноат кооперацияси учун амалий асос
Хулоса
Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга илк расмий ташрифи дипломатик протокол билан чекланмади. У сиёсий, иқтисодий ва гуманитар йўналишларда бир қатор муҳим натижалар билан якунланди.
Энг асосийси — Ўзбекистон ва Сербия стратегик шериклик муносабатларини ўрнатди.
Энди Белграддаги “Тошкент” кўчаси, олий давлат мукофоти ва имзоланган ҳужжатлар ташрифнинг рамзий натижалари бўлиб қолмай, икки давлат ўртасидаги янги шерикликни амалий лойиҳалар билан тўлдириш учун асос бўлиши кутилмоқда.
…