Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?
Ўзбекистон–Сербия муносабатларида рамзий аҳамиятга эга яна бир қадам ташланди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга расмий ташрифи доирасида Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилди.
Бу қарор оддий ном ўзгариши эмас. Томонлар уни стратегик шериклик даражасига кўтарилган икки давлат муносабатларининг жадал ривожланаётганини ифодаловчи рамз сифатида баҳолади.
1. Белградда Тошкент номи пайдо бўлди
Маросимда Ўзбекистон ва Сербия етакчилари ушбу ташаббуснинг икки халқ ўртасидаги дўстлик ва яқин ҳамкорликни акс эттиришдаги аҳамиятини таъкидлади.
Белграддаги кўчалардан бирига Ўзбекистон пойтахти номи берилиши икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг дипломатик доирадан ташқари, халқлар ўртасидаги алоқалар даражасида ҳам мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатувчи рамзий қадам бўлди.
“Тошкент” кўчаси халқларимиз ўртасидаги дўстлик ва меҳр-оқибат ришталарини янада мустаҳкамлаш рамзи бўлишига ишонч билдирилди.
2. Нега айнан “Тошкент” номи муҳим?
Пойтахт номи кўчага берилиши халқаро муносабатларда рамзий дипломатиянинг кўринишларидан бири ҳисобланади.
Бундай қарорлар орқали давлатлар:
ўзаро ҳурмат ва ишончни намоён этади;
тарихий ва маданий алоқаларни эътироф этади;
икки халқ ўртасидаги дўстликни оммалаштиради;
стратегик ҳамкорликнинг узоқ муддатли характерини таъкидлайди.
Шу маънода Белграддаги “Тошкент” номи Ўзбекистон пойтахтининг Сербия пойтахтидаги рамзий “вакили”га айланади.
3. Ўзбекистон–Сербия муносабатларида янги босқич
Томонлар бугунги муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтарилганини алоҳида қайд этмоқда.
Бу эса ҳамкорликнинг фақат сиёсий мулоқот билан чекланиб қолмасдан, иқтисодиёт, савдо, инвестиция, маданият ва гуманитар алоқалар каби йўналишларда ҳам кенгайиши учун замин яратади.
Қарор
Рамзий аҳамияти
Белградда “Тошкент” кўчасининг пайдо бўлиши
Икки халқ дўстлиги
Стратегик шериклик
Муносабатларнинг янги босқичи
Кўчага пойтахт номи берилиши
Ўзаро ҳурмат ва яқинлик рамзи
Расмий ташриф доирасидаги маросим
Дипломатик алоқаларнинг юқори даражаси
4. “Тошкент” кўчаси ниманинг рамзига айланади?
Энг муҳими, бу ташаббус Ўзбекистон ва Сербия муносабатларининг нафақат бугунги ҳолатини, балки келажакдаги йўналишини ҳам ифодалайди.
Белградда “Тошкент” номи пайдо бўлиши икки мамлакат пойтахтлари ўртасидаги дўстликни кўзга кўринадиган рамзга айлантиради.
Айни пайтда, ушбу қарорнинг асосий аҳамияти кўчанинг номи билан чекланмайди. У Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шерикликни янада чуқурлаштиришга бўлган сиёсий ироданинг рамзий ифодаси сифатида намоён бўлмоқда.
Хулоса
Белграддаги “Тошкент” кўчаси — икки давлат муносабатларидаги янги босқичнинг рамзий белгиси. Расмийлар таъкидлаганидек, унинг асосий мақсади Ўзбекистон ва Сербия халқлари ўртасидаги дўстлик, меҳр-оқибат ва ўзаро ҳурмат ришталарини янада мустаҳкамлашдир.
Шу тариқа Тошкент номи энди Сербия пойтахти кўчаларидан бирида ҳам янграйди. Бу эса стратегик шерикликнинг дипломатик ҳужжатлардан ташқари, шаҳар муҳитида ҳам ўз рамзига эга бўлаётганини англатади.
…