Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?

·58·Ўзбекистон
Белградда “Тошкент” кўчаси пайдо бўлди: бу қарор нимани англатади?

Ўзбекистон–Сербия муносабатларида рамзий аҳамиятга эга яна бир қадам ташланди. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга расмий ташрифи доирасида Белград кўчаларидан бирига “Тошкент” номи берилди.

Бу қарор оддий ном ўзгариши эмас. Томонлар уни стратегик шериклик даражасига кўтарилган икки давлат муносабатларининг жадал ривожланаётганини ифодаловчи рамз сифатида баҳолади.

1. Белградда Тошкент номи пайдо бўлди

Маросимда Ўзбекистон ва Сербия етакчилари ушбу ташаббуснинг икки халқ ўртасидаги дўстлик ва яқин ҳамкорликни акс эттиришдаги аҳамиятини таъкидлади.

Белграддаги кўчалардан бирига Ўзбекистон пойтахти номи берилиши икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг дипломатик доирадан ташқари, халқлар ўртасидаги алоқалар даражасида ҳам мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатувчи рамзий қадам бўлди.

“Тошкент” кўчаси халқларимиз ўртасидаги дўстлик ва меҳр-оқибат ришталарини янада мустаҳкамлаш рамзи бўлишига ишонч билдирилди.

2. Нега айнан “Тошкент” номи муҳим?

Пойтахт номи кўчага берилиши халқаро муносабатларда рамзий дипломатиянинг кўринишларидан бири ҳисобланади.

Бундай қарорлар орқали давлатлар:

  • ўзаро ҳурмат ва ишончни намоён этади;

  • тарихий ва маданий алоқаларни эътироф этади;

  • икки халқ ўртасидаги дўстликни оммалаштиради;

  • стратегик ҳамкорликнинг узоқ муддатли характерини таъкидлайди.

Шу маънода Белграддаги “Тошкент” номи Ўзбекистон пойтахтининг Сербия пойтахтидаги рамзий “вакили”га айланади.

3. Ўзбекистон–Сербия муносабатларида янги босқич

Томонлар бугунги муносабатларни стратегик шериклик даражасига кўтарилганини алоҳида қайд этмоқда.

Бу эса ҳамкорликнинг фақат сиёсий мулоқот билан чекланиб қолмасдан, иқтисодиёт, савдо, инвестиция, маданият ва гуманитар алоқалар каби йўналишларда ҳам кенгайиши учун замин яратади.

Қарор

Рамзий аҳамияти

Белградда “Тошкент” кўчасининг пайдо бўлиши

Икки халқ дўстлиги

Стратегик шериклик

Муносабатларнинг янги босқичи

Кўчага пойтахт номи берилиши

Ўзаро ҳурмат ва яқинлик рамзи

Расмий ташриф доирасидаги маросим

Дипломатик алоқаларнинг юқори даражаси

4. “Тошкент” кўчаси ниманинг рамзига айланади?

Энг муҳими, бу ташаббус Ўзбекистон ва Сербия муносабатларининг нафақат бугунги ҳолатини, балки келажакдаги йўналишини ҳам ифодалайди.

Белградда “Тошкент” номи пайдо бўлиши икки мамлакат пойтахтлари ўртасидаги дўстликни кўзга кўринадиган рамзга айлантиради.

Айни пайтда, ушбу қарорнинг асосий аҳамияти кўчанинг номи билан чекланмайди. У Ўзбекистон ва Сербия ўртасида стратегик шерикликни янада чуқурлаштиришга бўлган сиёсий ироданинг рамзий ифодаси сифатида намоён бўлмоқда.

Хулоса

Белграддаги “Тошкент” кўчаси — икки давлат муносабатларидаги янги босқичнинг рамзий белгиси. Расмийлар таъкидлаганидек, унинг асосий мақсади Ўзбекистон ва Сербия халқлари ўртасидаги дўстлик, меҳр-оқибат ва ўзаро ҳурмат ришталарини янада мустаҳкамлашдир.

Шу тариқа Тошкент номи энди Сербия пойтахти кўчаларидан бирида ҳам янграйди. Бу эса стратегик шерикликнинг дипломатик ҳужжатлардан ташқари, шаҳар муҳитида ҳам ўз рамзига эга бўлаётганини англатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Бугун, 22:01Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларШавкат Мирзиёевнинг Сербияга ташрифи якунланди: асосий натижаларБугун, 21:44Шавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиШавкат Мирзиёев Сербиянинг олий давлат мукофоти билан тақдирландиБугун, 21:11Шавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиШавкат Мирзиёев ва Александр Вучич музокаралари якунланди: Эркин савдо, меҳнат миграциясиБугун, 18:34Сербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиСербия саройида Шавкат Мирзиёевни тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтдиБугун, 18:26Шавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларШавкат Мирзиёев Белградга етиб борди: Қирувчи учоқлар кузатуви ва кутилаётган муҳим келишувларБугун, 18:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди