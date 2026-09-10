Миллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилинди

·48·Дунё
Миллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилинди

Нидерландиянинг Зундерт шаҳрида дунёдаги энг йирик гул парадларидан бири — Corso Zundert ўтказилди. 6 сентябрь куни бўлиб ўтган тадбирда шаҳарнинг 20 та маҳалласи томонидан тайёрланган улкан гул композициялари кўчалардан олиб ўтилди.

Corso Zundert 2026 йилда ўзининг 90 йиллигини нишонлади. Ҳар йили сентябрь ойининг биринчи якшанбасида ўтказиладиган ушбу анъанада маҳаллалар ойлар давомида улкан композицияларни тайёрлайди. Бу йил ҳам барча 20 та композиция кўчаларда намойиш этилиб, улар ўртасида ғолиб аниқланган.

Композициялар оддий гул безакларидан иборат эмас. Улар дастлаб чизма ва макет сифатида яратилади, кейинчалик металл конструкция, қоғоз ва бошқа материаллар ёрдамида улкан ҳажмли асарларга айлантирилади. Якуний босқичда эса композициялар далия гуллари билан безатилади.

Бу йил бош мукофот «The Sea As a Mirror» («Денгиз кўзгудек») номли композиция билан иштирок этган Stuivezand маҳалласига насиб этди. Иккинчи ўринни Laer-Akkermolen, учинчи ўринни эса Molenstraat маҳалласи эгаллади.

Парад 6 сентябрь куни соат 13:30 да бошланган. Томошабинлар улкан композицияларни нафақат парад вақтида, балки 7 сентябрь куни ҳам махсус кўргазма майдонида томоша қилишлари мумкин бўлган.

Gullar bilan bezatilgan turli shakldagi yirik figuralar karnay namoyishi.

Бироқ бу санъат асарларининг умри жуда қисқа. Тадбир якунлангач, композициялар махсус техника ёрдамида бузиб ташланади ва контейнерларга жойланади. Натижада улардан видеолар, суратлар ва томошабинларнинг хотиралари қолади.

Corso Zundertнинг ўзига хос жиҳати шундаки, барча композициялар кўнгиллилар томонидан яратилади. Зундерт атрофида айнан ушбу парад учун тахминан 40 гектар майдонда далия гуллари етиштирилади.

Корсо Зундертгул парадНидерландияСентябрьДенгиз кўзгудекМаҳаллаСтиевезанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиМоғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлдиБугун, 00:40Мисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаМисрдаги авиасалонда сирли қурол: АҚШ разведкаси Россия янгилигидан хавотирдаБугун, 00:06Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Британия парламентида «Маша ва Айиқ» можароси: Депутатлар нега мультфильмни тақиқламоқчи?Бугун, 00:05Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Нефть 106 доллардан ошди: Ҳусийлар Қизил денгизни тўсиб, АҚШга зарба бермоқдами?Бугун, 00:04«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмади«Исломий НАТО»да бўлиниш: Покистон Саудия Арабистонини ҳимоя қилмадиБугун, 00:02Уйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиУйида ўлик ҳолда топилган актёрнинг севгилиси кўрсатмасини ўзгартирдиКеча, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи