Миллионлаб гуллардан яратилган улкан санъат асарлари бир неча кунда йўқ қилинди
Нидерландиянинг Зундерт шаҳрида дунёдаги энг йирик гул парадларидан бири — Corso Zundert ўтказилди. 6 сентябрь куни бўлиб ўтган тадбирда шаҳарнинг 20 та маҳалласи томонидан тайёрланган улкан гул композициялари кўчалардан олиб ўтилди.
Corso Zundert 2026 йилда ўзининг 90 йиллигини нишонлади. Ҳар йили сентябрь ойининг биринчи якшанбасида ўтказиладиган ушбу анъанада маҳаллалар ойлар давомида улкан композицияларни тайёрлайди. Бу йил ҳам барча 20 та композиция кўчаларда намойиш этилиб, улар ўртасида ғолиб аниқланган.
Композициялар оддий гул безакларидан иборат эмас. Улар дастлаб чизма ва макет сифатида яратилади, кейинчалик металл конструкция, қоғоз ва бошқа материаллар ёрдамида улкан ҳажмли асарларга айлантирилади. Якуний босқичда эса композициялар далия гуллари билан безатилади.
Бу йил бош мукофот «The Sea As a Mirror» («Денгиз кўзгудек») номли композиция билан иштирок этган Stuivezand маҳалласига насиб этди. Иккинчи ўринни Laer-Akkermolen, учинчи ўринни эса Molenstraat маҳалласи эгаллади.
Парад 6 сентябрь куни соат 13:30 да бошланган. Томошабинлар улкан композицияларни нафақат парад вақтида, балки 7 сентябрь куни ҳам махсус кўргазма майдонида томоша қилишлари мумкин бўлган.
Бироқ бу санъат асарларининг умри жуда қисқа. Тадбир якунлангач, композициялар махсус техника ёрдамида бузиб ташланади ва контейнерларга жойланади. Натижада улардан видеолар, суратлар ва томошабинларнинг хотиралари қолади.
Corso Zundertнинг ўзига хос жиҳати шундаки, барча композициялар кўнгиллилар томонидан яратилади. Зундерт атрофида айнан ушбу парад учун тахминан 40 гектар майдонда далия гуллари етиштирилади.
…