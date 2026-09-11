Моғор ва кемирувчилардан қутулмоқчи бўлган икки нафар россиялик аёл ҳалок бўлди
Россиянинг Олтой ўлкасидаги Михайловское қишлоғида моғор ва кемирувчиларга қарши курашаётган икки нафар пенсионер аёл ҳалок бўлди. Улар картошкаларни йиғиштириш ва ертўлани моғор ҳамда кемирувчилардан тозалаш мақсадида ертўлага тушган. Бу ҳақда Zakon.kz хабар берди.
Фожиа 6 сентябрь куни кечқурун содир бўлган. Аёллар ертўлани моғор ва кемирувчилардан тозалаш учун челакда қоғоз ёқа бошлаган. Орадан бироз вақт ўтиб, иккаласининг ҳам мазаси ёмонлашган ва улар ертўладан мустақил равишда чиқа олмай қолган.
Пенсионерлардан бири танишига телефон қилиб, ёрдам сўрашга улгурган. Эркак гараж олдига етиб келганида аёлларни ҳушсиз ҳолда топган. Бироқ уларни ертўладан ўзи юқорига олиб чиқишга кучи етмаган.
Шундан сўнг воқеа жойига қутқарувчилар ва тез тиббий ёрдам бригадаси чақирилган. «112» Telegram канали ёзишича, аёллардан бири тиббиёт ходимлари етиб келгунга қадар вафот этган. Иккинчи аёлни шифокорлар жонлантиришга уринган, бироқ унинг ҳаётини ҳам сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган.
Ҳозирда фожиа юзасидан барча ҳолатлар аниқланмоқда.
…